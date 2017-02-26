В Общественной палате обсудили изменения в начислении льгот
На днях в Общественной палате Самарской области за круглым столом обсудили первые итоги перехода на новый порядок оказания мер социальной поддержки.
Во встрече приняли участие председатель комиссии по местному самоуправлению, строительству и ЖКХ Общественной палаты Виктор Часовских, директор благотворительного фонда «Радость», председатель комиссии по делам ветеранов и инвалидов Светлана Полдамасова, представители региональных министерств транспорта, социально-демографической и семейной политики, работники управляющих и ресурсоснабжающих компаний, ТСЖ, члены общественных организаций.
Первый вопрос был посвящен льготам на оплату жилищно-коммунальных услуг.
- Введенная система компенсаций, на мой взгляд, вполне жизнеспособна и наиболее приемлема на сегодня, - комментирует Виктор Часовских. - Чтобы снять остроту вопроса, необходимо добиться, чтобы управляющие и ресурсоснабжающие организации своевременно производили начисление и доставку квитанций потребителям. Кроме того, чтобы наладить обмен информацией, в регионе необходимо создать единый учетно-расчетный центр, через который будут проходить все данные по платежам каждого собственника. Это даст возможность формировать единый платежный документ, где будут отражены все начисления для конкретной квартиры.
- Людей волнует не только изменение суммы выплат, но и тот факт, что те, кто получает пенсию после 10-го числа, не успевают своевременно совершить платежи за коммунальные услуги. Формально они становятся должниками, - отметила Светлана Полдамасова. - Предлагаем увеличить срок оплаты услуг до 25 числа каждого месяца.
Представители ТСЖ попросили доработать программное обеспечение, с помощью которого информация по каждому собственнику попадает в единую базу данных.
Замминистра транспорта и автомобильных дорог Сергей Калинин сообщил, что количество поездок по социальному проездному на февраль увеличено в Самаре до 60. Решение принято региональным минтрансом совместно с администрацией города по итогам мониторинга, который ведется с начала месяца. Детальный анализ передвижения самарцев, которые пользуются социальной транспортной картой, показал, что к 20 февраля 5800 граждан совершили 50 или более поездок.
Калинин подчеркнул, что при определении количества поездок по соцкарте будет учитываться критерий адресности, то есть, по сути, применяться индивидуальный подход к каждому гражданину исходя из его потребности и социального положения. В случае необходимости по итогам анализа отдельным людям будет оказываться либо индивидуальная поддержка, либо применяться иные формы помощи.
Представители ветеранских организаций настоятельно рекомендовали вернуться к обсуждению возможности перевозки граждан пожилого возраста общественным транспортом бесплатно. Также крайне актуальна эта тема для семей, где воспитываются дети-инвалиды, это подчеркнула председатель общественной организации «Парус надежды» Ирина Кириллова.
Итогом встречи стало несколько рекомендаций, в числе которых подготовка информационной брошюры, где будут четко отражены положенные льготы для каждой категории льготополучателей, а также нормативы потребления, тарифы на услуги ЖКХ.
Опубликовать в блоге
Оставить комментарий
Последнее из раздела Общество
25 февраля 2017
209
22 февраля 2017
509
21 февраля 2017
363
20 февраля 2017
272
17 февраля 2017
440
17 февраля 2017
548
17 февраля 2017
224
25 февраля 2017 , 20:31
119
Знаете ли вы, где прошел первый чемпионат мира по футболу? Почему была выбрана именно эта...
25 февраля 2017 , 20:22
209
На днях в Общественной палате Самарской области за круглым столом обсудили первые итоги перехода...
25 февраля 2017 , 20:18
415
Подведены итоги трансферной кампании команд премьер-лиги.
25 февраля 2017 , 20:15
113
Самарский клуб любителей зимнего плавания «Белый медведь» весело, задорно, молодо...
25 февраля 2017 , 20:12
551
В ближайшие несколько дней ночами прогнозируется небольшой, но устойчивый минус. Днем...
25 февраля 2017 , 20:08
211
Дорожный инцидент произошел 24 февраля днем в Ставропольском районе Самарской области.
25 февраля 2017 , 13:03
170
Вы знаете, кто такой Валерий Гонтарь? Откровенно говоря, о герое недавно прошедшей зимней...
Календарь
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
27
28
1
2
3
4
5
29 января 2017
8749
3
Авария произошла вчера в первой половине дня на ж/д переезде рядом с перекрестком Обводного...
14 февраля 2017
2739
Труп 37-летнего мужчины с признаками насильственной смерти был обнаружен хозяйкой жилплощади....
30 января 2017
2689
Синоптики прогнозируют аномально холодную погоду.
2 февраля 2017
2541
Крупная авария произошла сегодня в 13:00 в Ставропольском районе.
19 февраля 2017
770
Совещание по вопросу оформления территории музейного комплекса "Самара...
27 января 2017
310
Экспозиция откроется 31 января в 18:00 в галерее «Новое пространство».
27 января 2017
809
Житель Тольятти не хотел отдавать ребенка бывшей супруге.
27 января 2017
301
Проект «Я видел слово, я говорил с ним» откроется 14 февраля в 19:00 в галерее...