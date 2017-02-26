В Общественной палате обсудили изменения в начислении льгот

На днях в Общественной палате Самарской области за круглым столом обсудили первые итоги перехода на новый порядок оказания мер социальной поддержки.





Во встрече приняли участие председатель комиссии по местному самоуправлению, строительству и ЖКХ Общественной палаты Виктор Часовских, директор благотворительного фонда «Радость», председатель комиссии по делам ветеранов и инвалидов Светлана Полдамасова, представители региональных министерств транспорта, социально-демографической и семейной политики, работники управляющих и ресурсоснабжающих компаний, ТСЖ, члены общественных организаций.



Первый вопрос был посвящен льготам на оплату жилищно-коммунальных услуг.



- Введенная система компенсаций, на мой взгляд, вполне жизнеспособна и наиболее приемлема на сегодня, - комментирует Виктор Часовских. - Чтобы снять остроту вопроса, необходимо добиться, чтобы управляющие и ресурсоснабжающие организации своевременно производили начисление и доставку квитанций потребителям. Кроме того, чтобы наладить обмен информацией, в регионе необходимо создать единый учетно-расчетный центр, через который будут проходить все данные по платежам каждого собственника. Это даст возможность формировать единый платежный документ, где будут отражены все начисления для конкретной квартиры.



- Людей волнует не только изменение суммы выплат, но и тот факт, что те, кто получает пенсию после 10-го числа, не успевают своевременно совершить платежи за коммунальные услуги. Формально они становятся должниками, - отметила Светлана Полдамасова. - Предлагаем увеличить срок оплаты услуг до 25 числа каждого месяца.



Представители ТСЖ попросили доработать программное обеспечение, с помощью которого информация по каждому собственнику попадает в единую базу данных.



Замминистра транспорта и автомобильных дорог Сергей Калинин сообщил, что количество поездок по социальному проездному на февраль увеличено в Самаре до 60. Решение принято региональным минтрансом совместно с администрацией города по итогам мониторинга, который ведется с начала месяца. Детальный анализ передвижения самарцев, которые пользуются социальной транспортной картой, показал, что к 20 февраля 5800 граждан совершили 50 или более поездок.



Калинин подчеркнул, что при определении количества поездок по соцкарте будет учитываться критерий адресности, то есть, по сути, применяться индивидуальный подход к каждому гражданину исходя из его потребности и социального положения. В случае необходимости по итогам анализа отдельным людям будет оказываться либо индивидуальная поддержка, либо применяться иные формы помощи.



Представители ветеранских организаций настоятельно рекомендовали вернуться к обсуждению возможности перевозки граждан пожилого возраста общественным транспортом бесплатно. Также крайне актуальна эта тема для семей, где воспитываются дети-инвалиды, это подчеркнула председатель общественной организации «Парус надежды» Ирина Кириллова.



Итогом встречи стало несколько рекомендаций, в числе которых подготовка информационной брошюры, где будут четко отражены положенные льготы для каждой категории льготополучателей, а также нормативы потребления, тарифы на услуги ЖКХ.