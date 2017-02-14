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В День защитника Отечества волжские казаки совершат зимний конный поход протяженностью 180 км

23 февраля Россия отмечает День защитника Отечества. В этот день чествуют тех, кто отстаивал интересы Родины и в мирное, и в военное время и сейчас продолжает охранять ее безопасность. В Самаре пройдут торжественные мероприятия, посвященные празднику. Отдельная роль в них отводится казакам.

На набережной

Как рассказал заместитель председателя областного правительства, атаман Волжского войскового казачьего общества Юрий Иванов, участие в мероприятиях, приуроченных ко Дню защитника Отечества, может принять каждый.

23 февраля состоится возложение цветов к бюсту маршала Советского Союза Дмитрия Устинова. Затем на площади Славы пройдет церемония возложения венков к Вечному огню и горельефу «Скорбящей Матери-Родине». Традиционно в этом событии участвуют первые лица области и города, ветераны, представители общественных организаций, молодежь.

Торжества продолжатся на четвертой очереди набережной у «Ладьи», где запланировано мероприятие «Казаки, народ и армия - едины». По словам атамана Самарского окружного казачьего общества Андрея Терновского, там можно будет увидеть все своеобразие казачьей культуры, быта. На набережной пройдет концерт профессиональных и самодеятельных коллективов, будут работать тематические, спортивные площадки, выставка военной техники, оружия, развернется этнографическая экспозиция «Казачий курень», полевая кухня. Также военно-патриотический клуб «Они сражались за Родину» представит реконструкцию событий Отечественной войны 1812 года и Великой Отечественной, в которых участвовали казачьи соединения. Организаторы обещают незабываемое зрелище.

По заснеженному маршруту

Необычную акцию готовит региональная общественная организация «Военно-патриотический центр «Навигатор 63». Эта команда известна в том числе тем, что отмечает памятные даты походами в экстремальных условиях. В этом году организация впервые совершит зимний конный казачий поход в новой истории России.

Поход стартует 21 февраля из села Борского, история которого связана с казачеством. Поселение было создано в XVIII веке как крепость самарской охранной линии.
Из Борского десять всадников на лошадях отправятся в Утевку - село, заложенное в 1742 году казаком Селезневым. 22 февраля отряд выдвинется в областную столицу, 23-го промарширует от бассейна ЦСК ВВС и финиширует у «Ладьи».

Предполагается, что казаки в бурках, папахах, с шашками проскачут около 180 километров по заснеженному маршруту при любой погоде. Среди всадников - знаменосец с боевой пикой образца 1911 года, будет и походный вымпел Волжского войскового казачьего общества. Сопровождают команду снегоходы и медик, ветврач и коваль на автомобилях. Жеребцов (орловских рысаков и ростовских буденовцев) предоставляет конно-спортивная школа Борского района. К сложному «путешествию» готовятся уже два месяца.

- Конный поход посвящен прославлению Российской армии и казачьего войска как неотъемлемой его части, - добавил председатель «Навигатора 63» Константин Давитьян. - Поход направлен на просвещение подрастающего поколения, он должен привлечь внимание молодежи к истории родного края. Для нас важно показать, кто такие казаки.

План торжеств, посвященных 23 Февраля
10.15-10.30 - церемония возложения цветов к бюсту Дмитрия Устинова
11.00-12.30 - торжественная церемония возложения венков к Вечному огню и горельефу «Скорбящей Матери-Родине» на площади Славы
12.00-15.00 - мероприятие «Казаки, народ и армия - едины» на 4-й очереди набережной у стелы «Ладья»
21.00-22.00 - артиллерийский салют в ознаменование Дня защитника Отечества у стелы «Ладья.
Дата: 14 февраля 2017 , 14:21
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Автор текста: Ева Нестерова
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