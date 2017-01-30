В 2016 году размер социального пособия малообеспеченным гражданам был увеличен в 3,3 раза
Областной бюджет на 2017 год сверстан и начал исполняться. Уже говорилось о том, что бюджет напряженный, но социальные обязательства перед гражданами будут выполнены в полном объеме. Главная задача - сделать меры поддержки более эффективными, то есть в первую очередь донести их до тех жителей губернии, которым труднее всего. Для этого необходимо исходить из принципов адресности и нуждаемости.
Реальная картина
Сейчас в Самарской области, как и в России в целом, в сфере социальной политики наиболее остро стоят вопросы демографического развития и борьбы с бедностью. По информации регионального министерства социально-демографической и семейной политики, в 2016 году из 126 мер соцподдержки в губернии только 17 предоставлялись с учетом реальной нуждаемости, остальные - по категориальному принципу. К примеру, пенсионеры, состояние здоровья которых позволяет вести оплачиваемую трудовую деятельность, получают практически все выплаты, как и те, у кого такой возможности нет. Цифры говорят сами за себя: так, в 2016 году на меры соцподдержки населения было потрачено 19,3 млрд рублей, и из них только 4,3 миллиарда - с учетом нуждаемости.
Есть множество примеров, когда социальные выплаты получают граждане с пенсией в размере 30-40 и даже 70-80 тыс. рублей и более. Или когда компенсацию за оплату детского сада получают семьи, нанимающие гувернанток и подвозящие детей в этот детский сад на персональной иномарке премиум-класса.
- В нашем доме проживает несколько таких семей. Бывшие работники судебной системы имеют пенсию в три-четыре раза больше среднестатистической, но при этом исправно пополняют свои социальные транспортные карточки для безлимитного проезда за те же 270 рублей, что и «обычные» пенсионеры, - отмечает жительница Октябрьского района Самары Лидия Сухорукова. - С одной стороны, если льгота дается, почему бы ее не брать. А с другой, в трудные для страны времена мы, старшее поколение, привыкли затягивать пояса. Так почему бы это не делать всем? Почему не отдать высвобождающиеся деньги тем, кто в силу разных причин остался обездоленным? Ведь это общечеловеческий принцип помощи ближнему, особо
нуждающемуся.
Размеры пособий подрастают
Размеры пособия по бедности, пособия на содержание сирот, пособия многодетным семьям на питание и проезд, а также многие другие практически не увеличивались с момента их принятия в 90-е годы. У нас до сих пор есть ежемесячные выплаты семьям с детьми в размере 50, 90, 100, 150 рублей. Мало, конечно. Но в совокупности все эти выплаты влекут значительные расходы из бюджета, причем необходимо отметить, что доля расходов в Самарской области на меры соцподдержки - одна из самых высоких в ПФО. Такие минимальные пособия не вносят ощутимый вклад в борьбу с бедностью, не оказывают действенного влияния на улучшение демографической ситуации. По данным Росстата, 19% населения по объективным причинам нуждаются в помощи, но не получают ее.
По сути, сейчас действует система льгот и поощрений, а не поддержки малообеспеченных граждан. В связи с этим жизненно важно провести работу по пересмотру подходов для назначения мер социальной поддержки граждан. Исходя из этого предлагается ввести критерии нуждаемости и адресности. За основу принимается сумма прожиточного минимума.
Благодаря принимаемым мерам уже удалось перенаправить средства на усиление таких мер, как поддержка многодетных семей, семей, воспитывающих детей-сирот, людей с доходами ниже прожиточного минимума. Размер социального пособия малообеспеченным гражданам был увеличен в 3,3 раза. Например, если раньше пособие по бедности составляло 150 рублей на каждого члена семьи, и семья, состоящая из пяти человек, получала лишь 750 рублей в месяц, то теперь та же семья, при увеличении пособия до 500 рублей, будет получать 2500 рублей ежемесячно. Наверняка эта сумма найдет самое достойное применение в бюджетах больших семей.
Кроме того, увеличен размер компенсации расходов многодетных семей на оплату коммунальных услуг с 30 до 50%. А значит, в связи с экономией на эту статью расходов высвободятся дополнительные средства.
Меры соцподдержки приемных семей, воспитывающих троих и более детей, приравнены к мерам, установленным для многодетных семей. Это выплаты на проезд, на компенсацию за ЖКУ и на бесплатную выдачу лекарственных средств детям в возрасте до шести лет, воспитывающимся в приемных семьях. В губернии, кстати, около 500 семей взяли на воспитание двух,
трех и более детей-сирот. Им и пошла дополнительная помощь.
Введена дополнительная мера социальной поддержки детей-сирот - выпускников школ из приемных и опекаемых семей. Это единовременная выплата в размере 5 тыс. рублей к окончанию школы. В настоящее время в губернии проживает 880 сирот, они имеют право на такую выплату.
Предусмотрена индексация ежемесячных выплат на содержание детей-сирот в опекунских и приемных семьях и вознаграждения приемному родителю. Размер выплат не пересматривался с 2014 года, теперь индексация будет.
Планируется увеличение еще ряда выплат семьям с детьми.
Источники экономии
Где найдутся средства на эти и другие меры поддержки действительно нуждающихся? За счет перераспределения средств бюджета и экономии. Исходя из сложившейся демографической ситуации и положения дел в экономике региона и страны в целом, высвобождающиеся средства областного бюджета будут направлены на меры соцподдержки, позволяющие стимулировать рождаемость, оказывать существенную поддержку людям, попавшим в трудную жизненную ситуацию.
Чтобы сэкономить бюджетные средства для социальных статей, органы власти Самарской области начали с себя. По поручению губернатора Николая Меркушкина принят целый ряд решений, направленных на уменьшение расходов на государственное и муниципальное управление. Сокращен фонд оплаты труда в органах исполнительной власти Самарской области. На 15% убавлены управленческие расходы. В целом перечень мероприятий по сокращению расходов на государственное и муниципальное управление включает 17 мероприятий - от сокращения вакансий во всех органах исполнительной власти до реорганизации ряда госучреждений и ликвидации тех, которые частично дублировали функции министерств. Существенно уменьшаются расходы на муниципальное управление.
Подсчитано, что такое сокращение расходов позволит сэкономить почти 2,3 млрд рублей. Работа в этом направлении продолжается. А высвободившиеся средства как раз и будут направлены на решение социально-экономических задач, в том числе на оказание социальной адресной помощи наиболее нуждающимся.
Транспортной карте дали 50 поездок
Еще один источник экономии - фиксация поездок по транспортной социальной карте. С 1 февраля текущего года будет ограничено количество поездок в муниципальном общественном транспорте с использованием социальной карты жителя Самарской области до 50 поездок в месяц. Это связано с тем, что выявлены случаи многократного использования одной и той же карты одним кондуктором или гражданином за короткий промежуток времени. Транспортники подсчитали, что нередко социальные карты активировались и по 300, и даже по 1000 раз за месяц. В денежном выражении это почти 30 тыс. рублей! А компенсации-то транспортникам идут все из тех же бюджетов. Пострадают ли от нововведения пенсионеры? Анализ количества совершенных поездок показал, что в среднем пенсионеры совершают от 46 до 48 поездок в месяц, то есть в обозначенные 50 поездок вполне можно уложиться. Это решение позволит сэкономить сотни миллионов бюджетных рублей.
Комментарий:
Марина Антимонова, МИНИСТР СОЦИАЛЬНО-ДЕМОГРАФИЧЕСКОЙ И СЕМЕЙНОЙ ПОЛИТИКИ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ:
• Сегодня 57 тысяч жителей области имеют право на получение пособия для малоимущих. Это семьи, чей доход на одного человека ниже прожиточного минимума. Претендовать на них могут инвалиды, пенсионеры, семьи с детьми. Главный критерий - реальная нуждаемость.
Снова о компенсации
Безусловно, одной из самых горячих тем остаются изменения законодательства, связанные с получением льгот на оплату жилищно-коммунальных услуг. В «СГ» постоянно обращаются читатели, беспокоятся, дойдут ли до них деньги. Поэтому в очередной раз поясняем ситуацию. В конце прошлого года был принят региональный закон №143-ГД. Им определено, что теперь вместо ежемесячной денежной выплаты льготники будут получать компенсацию на оплату жилого помещения и коммунальных услуг. Начисление идет, так сказать, задним числом: сначала вы полностью оплачиваете квитанции, а потом из регионального бюджета вам компенсируют часть расходов. По информации областного министерства социально-демографической и семейной политики, сумма «возврата» рассчитывается индивидуально для каждого льготника. Определенные трудности грозят должникам, но и для них есть варианты, когда компенсацию все-таки можно получать.
Реальная картина
Сейчас в Самарской области, как и в России в целом, в сфере социальной политики наиболее остро стоят вопросы демографического развития и борьбы с бедностью. По информации регионального министерства социально-демографической и семейной политики, в 2016 году из 126 мер соцподдержки в губернии только 17 предоставлялись с учетом реальной нуждаемости, остальные - по категориальному принципу. К примеру, пенсионеры, состояние здоровья которых позволяет вести оплачиваемую трудовую деятельность, получают практически все выплаты, как и те, у кого такой возможности нет. Цифры говорят сами за себя: так, в 2016 году на меры соцподдержки населения было потрачено 19,3 млрд рублей, и из них только 4,3 миллиарда - с учетом нуждаемости.
Есть множество примеров, когда социальные выплаты получают граждане с пенсией в размере 30-40 и даже 70-80 тыс. рублей и более. Или когда компенсацию за оплату детского сада получают семьи, нанимающие гувернанток и подвозящие детей в этот детский сад на персональной иномарке премиум-класса.
- В нашем доме проживает несколько таких семей. Бывшие работники судебной системы имеют пенсию в три-четыре раза больше среднестатистической, но при этом исправно пополняют свои социальные транспортные карточки для безлимитного проезда за те же 270 рублей, что и «обычные» пенсионеры, - отмечает жительница Октябрьского района Самары Лидия Сухорукова. - С одной стороны, если льгота дается, почему бы ее не брать. А с другой, в трудные для страны времена мы, старшее поколение, привыкли затягивать пояса. Так почему бы это не делать всем? Почему не отдать высвобождающиеся деньги тем, кто в силу разных причин остался обездоленным? Ведь это общечеловеческий принцип помощи ближнему, особо
нуждающемуся.
Размеры пособий подрастают
Размеры пособия по бедности, пособия на содержание сирот, пособия многодетным семьям на питание и проезд, а также многие другие практически не увеличивались с момента их принятия в 90-е годы. У нас до сих пор есть ежемесячные выплаты семьям с детьми в размере 50, 90, 100, 150 рублей. Мало, конечно. Но в совокупности все эти выплаты влекут значительные расходы из бюджета, причем необходимо отметить, что доля расходов в Самарской области на меры соцподдержки - одна из самых высоких в ПФО. Такие минимальные пособия не вносят ощутимый вклад в борьбу с бедностью, не оказывают действенного влияния на улучшение демографической ситуации. По данным Росстата, 19% населения по объективным причинам нуждаются в помощи, но не получают ее.
По сути, сейчас действует система льгот и поощрений, а не поддержки малообеспеченных граждан. В связи с этим жизненно важно провести работу по пересмотру подходов для назначения мер социальной поддержки граждан. Исходя из этого предлагается ввести критерии нуждаемости и адресности. За основу принимается сумма прожиточного минимума.
Благодаря принимаемым мерам уже удалось перенаправить средства на усиление таких мер, как поддержка многодетных семей, семей, воспитывающих детей-сирот, людей с доходами ниже прожиточного минимума. Размер социального пособия малообеспеченным гражданам был увеличен в 3,3 раза. Например, если раньше пособие по бедности составляло 150 рублей на каждого члена семьи, и семья, состоящая из пяти человек, получала лишь 750 рублей в месяц, то теперь та же семья, при увеличении пособия до 500 рублей, будет получать 2500 рублей ежемесячно. Наверняка эта сумма найдет самое достойное применение в бюджетах больших семей.
Кроме того, увеличен размер компенсации расходов многодетных семей на оплату коммунальных услуг с 30 до 50%. А значит, в связи с экономией на эту статью расходов высвободятся дополнительные средства.
Меры соцподдержки приемных семей, воспитывающих троих и более детей, приравнены к мерам, установленным для многодетных семей. Это выплаты на проезд, на компенсацию за ЖКУ и на бесплатную выдачу лекарственных средств детям в возрасте до шести лет, воспитывающимся в приемных семьях. В губернии, кстати, около 500 семей взяли на воспитание двух,
трех и более детей-сирот. Им и пошла дополнительная помощь.
Введена дополнительная мера социальной поддержки детей-сирот - выпускников школ из приемных и опекаемых семей. Это единовременная выплата в размере 5 тыс. рублей к окончанию школы. В настоящее время в губернии проживает 880 сирот, они имеют право на такую выплату.
Предусмотрена индексация ежемесячных выплат на содержание детей-сирот в опекунских и приемных семьях и вознаграждения приемному родителю. Размер выплат не пересматривался с 2014 года, теперь индексация будет.
Планируется увеличение еще ряда выплат семьям с детьми.
Источники экономии
Где найдутся средства на эти и другие меры поддержки действительно нуждающихся? За счет перераспределения средств бюджета и экономии. Исходя из сложившейся демографической ситуации и положения дел в экономике региона и страны в целом, высвобождающиеся средства областного бюджета будут направлены на меры соцподдержки, позволяющие стимулировать рождаемость, оказывать существенную поддержку людям, попавшим в трудную жизненную ситуацию.
Чтобы сэкономить бюджетные средства для социальных статей, органы власти Самарской области начали с себя. По поручению губернатора Николая Меркушкина принят целый ряд решений, направленных на уменьшение расходов на государственное и муниципальное управление. Сокращен фонд оплаты труда в органах исполнительной власти Самарской области. На 15% убавлены управленческие расходы. В целом перечень мероприятий по сокращению расходов на государственное и муниципальное управление включает 17 мероприятий - от сокращения вакансий во всех органах исполнительной власти до реорганизации ряда госучреждений и ликвидации тех, которые частично дублировали функции министерств. Существенно уменьшаются расходы на муниципальное управление.
Подсчитано, что такое сокращение расходов позволит сэкономить почти 2,3 млрд рублей. Работа в этом направлении продолжается. А высвободившиеся средства как раз и будут направлены на решение социально-экономических задач, в том числе на оказание социальной адресной помощи наиболее нуждающимся.
Транспортной карте дали 50 поездок
Еще один источник экономии - фиксация поездок по транспортной социальной карте. С 1 февраля текущего года будет ограничено количество поездок в муниципальном общественном транспорте с использованием социальной карты жителя Самарской области до 50 поездок в месяц. Это связано с тем, что выявлены случаи многократного использования одной и той же карты одним кондуктором или гражданином за короткий промежуток времени. Транспортники подсчитали, что нередко социальные карты активировались и по 300, и даже по 1000 раз за месяц. В денежном выражении это почти 30 тыс. рублей! А компенсации-то транспортникам идут все из тех же бюджетов. Пострадают ли от нововведения пенсионеры? Анализ количества совершенных поездок показал, что в среднем пенсионеры совершают от 46 до 48 поездок в месяц, то есть в обозначенные 50 поездок вполне можно уложиться. Это решение позволит сэкономить сотни миллионов бюджетных рублей.
Комментарий:
Марина Антимонова, МИНИСТР СОЦИАЛЬНО-ДЕМОГРАФИЧЕСКОЙ И СЕМЕЙНОЙ ПОЛИТИКИ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ:
• Сегодня 57 тысяч жителей области имеют право на получение пособия для малоимущих. Это семьи, чей доход на одного человека ниже прожиточного минимума. Претендовать на них могут инвалиды, пенсионеры, семьи с детьми. Главный критерий - реальная нуждаемость.
Снова о компенсации
Безусловно, одной из самых горячих тем остаются изменения законодательства, связанные с получением льгот на оплату жилищно-коммунальных услуг. В «СГ» постоянно обращаются читатели, беспокоятся, дойдут ли до них деньги. Поэтому в очередной раз поясняем ситуацию. В конце прошлого года был принят региональный закон №143-ГД. Им определено, что теперь вместо ежемесячной денежной выплаты льготники будут получать компенсацию на оплату жилого помещения и коммунальных услуг. Начисление идет, так сказать, задним числом: сначала вы полностью оплачиваете квитанции, а потом из регионального бюджета вам компенсируют часть расходов. По информации областного министерства социально-демографической и семейной политики, сумма «возврата» рассчитывается индивидуально для каждого льготника. Определенные трудности грозят должникам, но и для них есть варианты, когда компенсацию все-таки можно получать.
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