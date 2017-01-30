В 2016 году размер социального пособия малообеспеченным гражданам был увеличен в 3,3 раза

Сейчас в Самарской области, как и в России в целом, в сфере социальной политики наиболее остро стоят вопросы демографического развития и борьбы с бедностью. По информации регионального министерства социально-демографической и семейной политики, в 2016 году из 126 мер соцподдержки в губернии только 17 предоставлялись с учетом реальной нуждаемости, остальные - по категориальному принципу. К примеру, пенсионеры, состояние здоровья которых позволяет вести оплачиваемую трудовую деятельность, получают практически все выплаты, как и те, у кого такой возможности нет. Цифры говорят сами за себя: так, в 2016 году на меры соцподдержки населения было потрачено 19,3 млрд рублей, и из них только 4,3 миллиарда - с учетом нуждаемости.Есть множество примеров, когда социальные выплаты получают граждане с пенсией в размере 30-40 и даже 70-80 тыс. рублей и более. Или когда компенсацию за оплату детского сада получают семьи, нанимающие гувернанток и подвозящие детей в этот детский сад на персональной иномарке премиум-класса.- В нашем доме проживает несколько таких семей. Бывшие работники судебной системы имеют пенсию в три-четыре раза больше среднестатистической, но при этом исправно пополняют свои социальные транспортные карточки для безлимитного проезда за те же 270 рублей, что и «обычные» пенсионеры, - отмечает жительница Октябрьского района Самары Лидия Сухорукова. - С одной стороны, если льгота дается, почему бы ее не брать. А с другой, в трудные для страны времена мы, старшее поколение, привыкли затягивать пояса. Так почему бы это не делать всем? Почему не отдать высвобождающиеся деньги тем, кто в силу разных причин остался обездоленным? Ведь это общечеловеческий принцип помощи ближнему, особонуждающемуся.Размеры пособия по бедности, пособия на содержание сирот, пособия многодетным семьям на питание и проезд, а также многие другие практически не увеличивались с момента их принятия в 90-е годы. У нас до сих пор есть ежемесячные выплаты семьям с детьми в размере 50, 90, 100, 150 рублей. Мало, конечно. Но в совокупности все эти выплаты влекут значительные расходы из бюджета, причем необходимо отметить, что доля расходов в Самарской области на меры соцподдержки - одна из самых высоких в ПФО. Такие минимальные пособия не вносят ощутимый вклад в борьбу с бедностью, не оказывают действенного влияния на улучшение демографической ситуации. По данным Росстата, 19% населения по объективным причинам нуждаются в помощи, но не получают ее.По сути, сейчас действует система льгот и поощрений, а не поддержки малообеспеченных граждан. В связи с этим жизненно важно провести работу по пересмотру подходов для назначения мер социальной поддержки граждан. Исходя из этого предлагается ввести критерии нуждаемости и адресности. За основу принимается сумма прожиточного минимума.Благодаря принимаемым мерам уже удалось перенаправить средства на усиление таких мер, как поддержка многодетных семей, семей, воспитывающих детей-сирот, людей с доходами ниже прожиточного минимума. Размер социального пособия малообеспеченным гражданам был увеличен в 3,3 раза. Например, если раньше пособие по бедности составляло 150 рублей на каждого члена семьи, и семья, состоящая из пяти человек, получала лишь 750 рублей в месяц, то теперь та же семья, при увеличении пособия до 500 рублей, будет получать 2500 рублей ежемесячно. Наверняка эта сумма найдет самое достойное применение в бюджетах больших семей.Кроме того, увеличен размер компенсации расходов многодетных семей на оплату коммунальных услуг с 30 до 50%. А значит, в связи с экономией на эту статью расходов высвободятся дополнительные средства.Меры соцподдержки приемных семей, воспитывающих троих и более детей, приравнены к мерам, установленным для многодетных семей. Это выплаты на проезд, на компенсацию за ЖКУ и на бесплатную выдачу лекарственных средств детям в возрасте до шести лет, воспитывающимся в приемных семьях. В губернии, кстати, около 500 семей взяли на воспитание двух,трех и более детей-сирот. Им и пошла дополнительная помощь.Введена дополнительная мера социальной поддержки детей-сирот - выпускников школ из приемных и опекаемых семей. Это единовременная выплата в размере 5 тыс. рублей к окончанию школы. В настоящее время в губернии проживает 880 сирот, они имеют право на такую выплату.Предусмотрена индексация ежемесячных выплат на содержание детей-сирот в опекунских и приемных семьях и вознаграждения приемному родителю. Размер выплат не пересматривался с 2014 года, теперь индексация будет.Планируется увеличение еще ряда выплат семьям с детьми.Где найдутся средства на эти и другие меры поддержки действительно нуждающихся? За счет перераспределения средств бюджета и экономии. Исходя из сложившейся демографической ситуации и положения дел в экономике региона и страны в целом, высвобождающиеся средства областного бюджета будут направлены на меры соцподдержки, позволяющие стимулировать рождаемость, оказывать существенную поддержку людям, попавшим в трудную жизненную ситуацию.Чтобы сэкономить бюджетные средства для социальных статей, органы власти Самарской области начали с себя. По поручению губернатора Николая Меркушкина принят целый ряд решений, направленных на уменьшение расходов на государственное и муниципальное управление. Сокращен фонд оплаты труда в органах исполнительной власти Самарской области. На 15% убавлены управленческие расходы. В целом перечень мероприятий по сокращению расходов на государственное и муниципальное управление включает 17 мероприятий - от сокращения вакансий во всех органах исполнительной власти до реорганизации ряда госучреждений и ликвидации тех, которые частично дублировали функции министерств. Существенно уменьшаются расходы на муниципальное управление.Подсчитано, что такое сокращение расходов позволит сэкономить почти 2,3 млрд рублей. Работа в этом направлении продолжается. А высвободившиеся средства как раз и будут направлены на решение социально-экономических задач, в том числе на оказание социальной адресной помощи наиболее нуждающимся.Еще один источник экономии - фиксация поездок по транспортной социальной карте. С 1 февраля текущего года будет ограничено количество поездок в муниципальном общественном транспорте с использованием социальной карты жителя Самарской области до 50 поездок в месяц. Это связано с тем, что выявлены случаи многократного использования одной и той же карты одним кондуктором или гражданином за короткий промежуток времени. Транспортники подсчитали, что нередко социальные карты активировались и по 300, и даже по 1000 раз за месяц. В денежном выражении это почти 30 тыс. рублей! А компенсации-то транспортникам идут все из тех же бюджетов. Пострадают ли от нововведения пенсионеры? Анализ количества совершенных поездок показал, что в среднем пенсионеры совершают от 46 до 48 поездок в месяц, то есть в обозначенные 50 поездок вполне можно уложиться. Это решение позволит сэкономить сотни миллионов бюджетных рублей.• Сегодня 57 тысяч жителей области имеют право на получение пособия для малоимущих. Это семьи, чей доход на одного человека ниже прожиточного минимума. Претендовать на них могут инвалиды, пенсионеры, семьи с детьми. Главный критерий - реальная нуждаемость.Безусловно, одной из самых горячих тем остаются изменения законодательства, связанные с получением льгот на оплату жилищно-коммунальных услуг. В «СГ» постоянно обращаются читатели, беспокоятся, дойдут ли до них деньги. Поэтому в очередной раз поясняем ситуацию. В конце прошлого года был принят региональный закон №143-ГД. Им определено, что теперь вместо ежемесячной денежной выплаты льготники будут получать компенсацию на оплату жилого помещения и коммунальных услуг. Начисление идет, так сказать, задним числом: сначала вы полностью оплачиваете квитанции, а потом из регионального бюджета вам компенсируют часть расходов. По информации областного министерства социально-демографической и семейной политики, сумма «возврата» рассчитывается индивидуально для каждого льготника. Определенные трудности грозят должникам, но и для них есть варианты, когда компенсацию все-таки можно получать.