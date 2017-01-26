Учителя технологии самарских школ рассказали, чему учат детей на своих уроках

Как пояснили специалисты отраслевого ведомства, дисциплина, которая ранее называлась «труд», сейчас обозначается более современно - «технология». В соответствии с федеральными государственными стандартами, этот предмет входит в обязательную часть учебного плана и ведется во всех образовательных учреждениях Самары на уровне начального (1 - 4 классы) и основного (5 - 8 классы) общего образования.На вопрос, изменилось ли с названием содержание, учителя-предметники однозначно не отвечают. По мнению педагога с 40-летним стажем школы №107 Ирины Мелехиной, определенные коррективы внес прогресс:- Нельзя не учитывать развитие информационных технологий. При этом основа осталась та же.Руководитель учебно-методического объединения учителей технологии, педагог школы №83 Виталий Дубов отметил, что успешное освоение содержания предмета и выполнение практических действий развивает инженерно-техническое мышление.Учитель начальных классов школы №6 Юлия Сорокина добавила, что уроки стимулируют развитие любознательности, интереса к технике, художественно-конструкторской деятельности, миру профессий. Развивают пространственное мышление, воображение, сенсорику и моторику рук, глазомер. Формируют навыки планирования, прогнозирования, самоконтроля. Например, в начальной школе детей учат разным поделкам из бумаги, пластилина, природного материала; даются азы конструкторской деятельности.Как рассказала Ирина Мелехина, начиная с пятого класса у мальчиков и девочек, если количество ребят позволяет (больше 25), на уроках ведется раздельное обучение.- С девочками мы шьем фартук, юбку, тунику, вяжем, готовим, - пояснила она. - Приношу специальные ножички, высечки и делаем бутерброды, салаты. Ирина Александровна владеет карвингом - искусством художественной резки по овощам и фруктам - и этому учит своих подопечных. Также они осваивают дизайн, создавая кухню своей мечты по всем правилам. Изучают этикет и овладевают мастерством встречать гостей, накрывать стол. И, конечно, готовить здоровую пищу.- Когда приготовили на пару в сотейнике рыбу и попробовали ее, всем понравилось, - поделилась Ирина Мелехина.В некоторых учебных заведениях Самары имеются специально оборудованные для уроков технологии кабинеты. Вот, например, что нам рассказала и показала директор школы №83 Надежда Созинова.Специальный кабинет для девочек разделен на зоны: площадку для обучения приготовлению и хранению пищи, которая соответствует кухне в современной квартире, и швейную мастерскую. В наличии как электрические плиты с духовыми шкафами, вытяжной системой, холодильником, полным набором кухонной, столовой, чайной, кофейной посуды, скатертями, салфетками и другими аксессуарами, так и электрические швейные машины, оверлок, столы для раскроя ткани, оборудованная примерочная, участок для отпаривания изделий.Показательным можно назвать и место для занятий мальчиков в школе №83. Как пояснила директор, планировка учитывает требования научной организации труда. Кабинет с одноместными партами, стульями, мультимедийным оборудованием, инновационной библиотекой видеоресурсов и мастерская с материально-технической базой для практических занятий.- Используемый на уроках технологии современный конструктор Unimat 1 Basic позволяет создать настольную столярную мастерскую, - рассказал учитель технологии школы №83 Виталий Дубов.По его словам, ученики мастерят отличные ручки для дверей, различных инструментов и предметов. Делают скворечники. К новому году украсили школу необычными композициями из дерева. Работают над макетом двора своей мечты и другими проектами. Кроме того, осваивают робототехнику и азы различных инженерных профессий.Конечно, соответствующее современное техническое оснащение есть не во всех учебных заведениях. Бывшие мастерские устарели. Но, как отмечают педагоги, на подмогу пришел компьютер. При разумной организации процесса он может быть отличным средством обучения и наглядным пособием.Качество уроков во многом зависит от личности педагога. И 200 самарских учителей технологии стараются подходить к своей работе креативно, творчески, давать ребятам максимум полезных знаний и навыков для профессионального самоопределения и жизни.Ученица школы №132 Анастасия Загарюк, как и большинство ее сверстников, считает уроки технологии не менее важными, чем другие. Они, по мнению девочки, развивают любовь к труду и уважение к людям разных профессий, объединяют и учат работать в коллективе, дают новые знания, позволяют раскрепоститься и почувствовать себя создателем. А также способствуют появлению навыков, необходимых во взрослой жизни.- Сегодня на уроках технологии отмечается отход от простой передачи знаний, умений и навыков. Главным становится развитие способности школьника самостоятельно ставить учебные цели для решения поставленной учителем задачи, проектировать пути их реализации, контролировать и оценивать свои достижения. Иначе говоря, обучающийся сам должен стать «архитектором и строителем» образовательной деятельности. Среди многочисленных задач, решаемых образовательной областью «Технология», на первом месте стоит оказание помощи выпускникам школы в профессиональном самоопределении. К примеру, наша школа в 2017 году включена в городскую проектную инициативу «Формирование устойчивого интереса обучающихся к инженерным и рабочим профессиям» посредством сетевого взаимодействия школы с центрами внешкольной работы и детского творчества, авиационным техникумом.