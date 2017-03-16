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Учителя начальных классов Самары оттачивают профмастерство на конкурсе «Учу, учусь, достигаю»

Настоящий педагог не только интересно учит, но и сам постоянно развивается. И сейчас для этого много возможностей. Например, соревнования на расстоянии. Именно так проверяют свои силы и делятся опытом участники городского дистанционного конкурса уроков учителей начальных классов «Учу, учусь, достигаю». «СГ» узнала об особенностях соревнования и победителях этого года.

Методист Центра развития образования Самары и член жюри Людмила Степанова рассказала, что конкурс в этом году проходил в четвертый раз и удивил очень высоким уровнем качества представленных видеоуроков. Из 22 в финал вышли шесть занятий: по литературному чтению и русскому языку.

Записи уроков представлены в свободном доступе на сайте Самарского центра развития образования. Причем все они обезличенные: нигде не указано, кто ведет урок, лишь упомянута тема.

- Это позволило членам жюри, аналитикам и участникам интернет-голосования оценить конкурсантов максимально объективно, - подчеркнула Людмила Дмитриевна. - Удивительно, что в этом году все уроки были одинаково высокого уровня, и выбрать лучшего было крайне сложно.

Члены жюри отметили, что с каждым годом заметно растет уровень профессиональных компетенций педагогов.

- Учителя используют в рамках стандартов самые современные образовательные технологии, применяют системно-деятельностный подход, смысловое чтение, проводят межпредметные связи, - пояснила Людмила Степанова.

В числе участников конкурса были учителя начальных классов и учителя-предметники, работающие в начальной школе. В качестве аналитиков выступили не только педагоги 1 - 4-х классов, но и методисты, заместители директора по учебно-воспитательной работе, педагоги-психологи.

Победителем в номинации «Лучший урок» стала учитель начальных классов школы №36 Светлана Емельянова. Призерами признаны учитель гимназии «Перспектива» Лариса Яковлева и учитель школы №122 Елена Зубкова.

В номинации «Лучший анализ урока» лидером стала методист школы №127 Юлия Сименко, а призерами - учитель школы №41 «Гармония» Марина Лукьянова и заместитель директора по учебно- воспитательной работе школы №66 Мария Пивоварова.

По результатам интернет-голосования пальму первенства получила учитель начальных классов школы №45 Анна Алтунбаева.

По словам победителей, главный секрет успеха - не бояться показывать свои наработки, узнавать новое, учить детей, самому всегда учиться и стремиться к большему.

Справка «СГ»
Увидеть уроки финалистов можно в блоге конкурса «Учу, учусь, достигаю» (http:// analizuroka.blogspot.ru). Индивидуальные консультации можно получить по телефону 993-80-74 (территориальный информационно- методический отдел Красноглинского района Самарского ЦРО).
Дата: 16 марта 2017 , 13:16
85
Автор текста: Ирина Соловьева
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