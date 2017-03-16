Учителя начальных классов Самары оттачивают профмастерство на конкурсе «Учу, учусь, достигаю»
Настоящий педагог не только интересно учит, но и сам постоянно развивается. И сейчас для этого много возможностей. Например, соревнования на расстоянии. Именно так проверяют свои силы и делятся опытом участники городского дистанционного конкурса уроков учителей начальных классов «Учу, учусь, достигаю». «СГ» узнала об особенностях соревнования и победителях этого года.
Методист Центра развития образования Самары и член жюри Людмила Степанова рассказала, что конкурс в этом году проходил в четвертый раз и удивил очень высоким уровнем качества представленных видеоуроков. Из 22 в финал вышли шесть занятий: по литературному чтению и русскому языку.
Записи уроков представлены в свободном доступе на сайте Самарского центра развития образования. Причем все они обезличенные: нигде не указано, кто ведет урок, лишь упомянута тема.
- Это позволило членам жюри, аналитикам и участникам интернет-голосования оценить конкурсантов максимально объективно, - подчеркнула Людмила Дмитриевна. - Удивительно, что в этом году все уроки были одинаково высокого уровня, и выбрать лучшего было крайне сложно.
Члены жюри отметили, что с каждым годом заметно растет уровень профессиональных компетенций педагогов.
- Учителя используют в рамках стандартов самые современные образовательные технологии, применяют системно-деятельностный подход, смысловое чтение, проводят межпредметные связи, - пояснила Людмила Степанова.
В числе участников конкурса были учителя начальных классов и учителя-предметники, работающие в начальной школе. В качестве аналитиков выступили не только педагоги 1 - 4-х классов, но и методисты, заместители директора по учебно-воспитательной работе, педагоги-психологи.
Победителем в номинации «Лучший урок» стала учитель начальных классов школы №36 Светлана Емельянова. Призерами признаны учитель гимназии «Перспектива» Лариса Яковлева и учитель школы №122 Елена Зубкова.
В номинации «Лучший анализ урока» лидером стала методист школы №127 Юлия Сименко, а призерами - учитель школы №41 «Гармония» Марина Лукьянова и заместитель директора по учебно- воспитательной работе школы №66 Мария Пивоварова.
По результатам интернет-голосования пальму первенства получила учитель начальных классов школы №45 Анна Алтунбаева.
По словам победителей, главный секрет успеха - не бояться показывать свои наработки, узнавать новое, учить детей, самому всегда учиться и стремиться к большему.
Справка «СГ»
Увидеть уроки финалистов можно в блоге конкурса «Учу, учусь, достигаю» (http:// analizuroka.blogspot.ru). Индивидуальные консультации можно получить по телефону 993-80-74 (территориальный информационно- методический отдел Красноглинского района Самарского ЦРО).
Методист Центра развития образования Самары и член жюри Людмила Степанова рассказала, что конкурс в этом году проходил в четвертый раз и удивил очень высоким уровнем качества представленных видеоуроков. Из 22 в финал вышли шесть занятий: по литературному чтению и русскому языку.
Записи уроков представлены в свободном доступе на сайте Самарского центра развития образования. Причем все они обезличенные: нигде не указано, кто ведет урок, лишь упомянута тема.
- Это позволило членам жюри, аналитикам и участникам интернет-голосования оценить конкурсантов максимально объективно, - подчеркнула Людмила Дмитриевна. - Удивительно, что в этом году все уроки были одинаково высокого уровня, и выбрать лучшего было крайне сложно.
Члены жюри отметили, что с каждым годом заметно растет уровень профессиональных компетенций педагогов.
- Учителя используют в рамках стандартов самые современные образовательные технологии, применяют системно-деятельностный подход, смысловое чтение, проводят межпредметные связи, - пояснила Людмила Степанова.
В числе участников конкурса были учителя начальных классов и учителя-предметники, работающие в начальной школе. В качестве аналитиков выступили не только педагоги 1 - 4-х классов, но и методисты, заместители директора по учебно-воспитательной работе, педагоги-психологи.
Победителем в номинации «Лучший урок» стала учитель начальных классов школы №36 Светлана Емельянова. Призерами признаны учитель гимназии «Перспектива» Лариса Яковлева и учитель школы №122 Елена Зубкова.
В номинации «Лучший анализ урока» лидером стала методист школы №127 Юлия Сименко, а призерами - учитель школы №41 «Гармония» Марина Лукьянова и заместитель директора по учебно- воспитательной работе школы №66 Мария Пивоварова.
По результатам интернет-голосования пальму первенства получила учитель начальных классов школы №45 Анна Алтунбаева.
По словам победителей, главный секрет успеха - не бояться показывать свои наработки, узнавать новое, учить детей, самому всегда учиться и стремиться к большему.
Справка «СГ»
Увидеть уроки финалистов можно в блоге конкурса «Учу, учусь, достигаю» (http:// analizuroka.blogspot.ru). Индивидуальные консультации можно получить по телефону 993-80-74 (территориальный информационно- методический отдел Красноглинского района Самарского ЦРО).
Опубликовать в блоге
Оставить комментарий
Последнее из раздела Общество
14 марта 2017
288
7 марта 2017
437
3 марта 2017
722
2 марта 2017
1151
16 марта 2017 , 13:58
61
Хоккеисты ЦСК ВВС не смогли пройти четвертьфинальную стадию плей-офф первенства Высшей хоккейной...
16 марта 2017 , 13:35
82
Такую акцию запускает ОАО «РЖД» в честь празднования 72-й годовщины Победы в...
16 марта 2017 , 13:29
77
Автомобиль вошел в число лидеров российского рынка и занял 4 место в рейтинге самых популярных...
16 марта 2017 , 13:27
95
Самарский академический театр оперы и балета проведет флешмоб в ТЦ «Амбар».
16 марта 2017 , 13:20
122
ДТП произошло вчера в 16:25 на Южном шоссе в Автозаводском районе.
16 марта 2017 , 13:16
85
Настоящий педагог не только интересно учит, но и сам постоянно развивается. И сейчас для этого...
16 марта 2017 , 12:45
97
Дзюдо, ушу и каратэ. «СГ» выяснила, какими восточными единоборствами можно легко заниматься на пенсии
Тезис о том, что физические нагрузки пожилых людей должны ограничиваться территорией дачного...
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
27 февраля 2017
5607
1
Трагедия произошла 26 февраля в 19:20 в Похвистневском районе.
26 февраля 2017
4745
В самарскую полицию поступило сообщение о том, что в больницу с травмами головы доставлена...
12 марта 2017
3736
Возгорание было зафиксировано сегодня в 10:15. По сообщению пресс-службы областного ГУ МЧС...
9 марта 2017
3679
Глава Самары Олег Фурсов подписал постановление об оптимизации штата сотрудников городской...
19 февраля 2017
1195
Совещание по вопросу оформления территории музейного комплекса "Самара...
2 марта 2017
775
Возгорание началось 1 марта в 16:08 на ул. Газонной.
2 марта 2017
834
Ювелирные изделия были задержаны на таможенном посту аэропорта «Курумоч». Их пытался...
1 марта 2017
694
Директор муниципального предприятия «Инженерные системы» Сергей Арзамаскин...