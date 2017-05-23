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Участники лектория «СГ» посетили Ботанический сад Cамарского университета, чтобы узнать, где растет персико-бобовник и увидеть 120-летние ели

Экологический лекторий «СГ» продолжает серию выездных мероприятий, на которых знакомит слушателей с природными богатствами нашего края. В минувший вторник участники проекта побывали на экскурсии в Ботаническом саду. Об истории его создания и коллекциях рассказала директор сада Светлана Розно.

Ботанический сад был заложен на территории бывшей Борщевской дачи в 1932 году. Тогда его площадь составляла 40 га, сегодня - 33,7 га. Если в первые годы своего существования эта территория была загородной, то уже в 1970-х годах сад оказался в географическом центре мегаполиса. Сегодня это особо охраняемая природная территория, на которой собрано около 3500 различных таксонов - видов, сортов и форм растений. Одних только различных деревьев и кустарников здесь произрастает около 1000. Это при том, что в природе на территории Самарской области вряд ли удастся встретить более 60 видов. Еще примерно 900 таксонов растений, экзотических и необычных для наших широт, можно увидеть в оранжерее сада.

- Все ботанические сады в мире - научные учреждения. Главная их задача - сбор и содержание коллекций живых растений, сохранение генофонда, биологического разнообразия. Сады в том числе сохраняют растения, которые исчезают в природе. Сад находится на границе двух зон - лесной и степной. В нашей полосе суровые климатические условия: зимой нередки перепады температур - после морозов может пойти дождь. Растения, которые прижились в Ботаническом саду, районированы. Они очень устойчивы к неблагоприятным факторам и могут использоваться для озеленения как частных участков, так и городских территорий, - рассказала Светлана Розно.




























Природный оазис
От центральных ворот вглубь сада гостей ведет каштановая аллея. Родина конского каштана обыкновенного - Балканский полуостров, но и у нас растения хорошо прижились.

- Деревья, растущие на аллее сегодня, - это потомки тех первых каштанов, которые были высажены в 1950-х годах, - пояснила Светлана Розно.

Здесь же можно встретить различные виды дубов, яблонь, рябин и берез, в том числе красно- книжную березу Радде. Есть в саду различные тополя - «легкие» города. Именно эти деревья дают огромное количество кислорода и поглощают примерно в шесть раз больше углекислого газа, чем другие растения. Правда, в возрасте 60-70 лет они начинают стареть и гибнуть. К слову, самые старые деревья в коллекции - это две ели, растущие в глубине сада уже более 120 лет, еще со времен купца Борщева. Можно увидеть в саду и сахаристый клен - именно его листья изображены на флаге Канады. Есть в коллекции «гости» из Северной Америки, Средней Азии и Дальнего Востока.

Высажены растения по ландшафтно-систематическому принципу. Хвойные, березовые или ореховые участки сменяются живописными полянами, которые в саду стараются не засаживать, чтобы сохранить красоту пейзажа.

Воздух в Ботаническом саду настолько чистый, что прошел не только проверку института гигиены, но и приглянулся дайверам: здесь они заправляли свои кислородные баллоны для подводных погружений.

- Отличие нашего сада в том, что очень много в нем яблонь: сливолистная, вишнеплодная, киргизская, Сиверса и множество других видов и сортов, - рассказала Светлана Розно.

Напротив административного корпуса растет живописный массивный вяз, который нередко становится участником необычных ритуалов.

- Цыгане привозят сюда своих детей и перекидывают их через нижнюю ветку, полагая, что ребенок вырастет таким же сильным и здоровым, как дерево, - рассказала лектор.

На территории сада расположились два пруда - Верхний и Нижний. На них с удовольствием селятся утки и лягушки, а на берегах произрастают сотни видов растений. Среди них плакучие и сферические ивы. Пруды считаются одними из самых старых искусственных водоемов в городе. В Нижнем залегает сероводородная грязь, которая по своим свойствам ничуть не уступает грязям Серноводского курорта. Пруды не пересыхают даже в самое жаркое лето и питаются за счет естественных родников. Вода в родниках считается достаточно чистой и вполне пригодной для питья.

Миллион алых роз
В саду функционирует четыре научных отдела. Один из них - цветоводства. Около 700 видов и сортов цветочно-декоративных растений произрастает на территории сада. Одних только роз здесь представлено 69 сортов. Есть даже «розовая» ель, которая распускается сочными яркими цветами. Это местное «чудо» объясняется очень просто: розовый куст-лиана растет в таком тесном соседстве с елью, что его побеги сплелись с еловыми лапами. Поэтому, когда роза начинает цвести, бутоны распускаются прямо среди хвойных иголок.

Обитает в саду и необычный гибрид - персико-бобовник.

- Это низкий степной кустарник, скрещенный с южным персиком. В итоге получилось красивое растение с нежными бутонами, которое в период цветения посетители нередко принимают за японскую сакуру.

Цветы, характерные для Жигулей, можно встретить на альпийской горке сада и напротив Верхнего пруда. Здесь есть и пионы, и спиреи, и краснокнижные желтые примулы.

Зеленый свет волонтерам
Большая часть территории сада открыта для посетителей. Летом прогуляться здесь можно с 8.00 до 17.00 с понедельника по четверг и до 12.00 в пятницу. Впрочем, посетить сад можно и в выходной день - в рамках групповой экскурсии, которую необходимо заранее заказать по телефону 222-92-38. А вот для волонтеров двери сада открыты практически всегда. Ведь на огромной территории всегда найдется несложная, но полезная работа - опиловка деревьев, сбор растительного мусора или уход за цветами. Можно даже примерить на себя роль селекционера и помочь в опылении редкой кедровой калифорнийской сосны. Орехи у нее крупнее, чем у сибирского кедра, но они, как правило, пустые. Чтобы получить выполненные семена, дерево необходимо опылять, залезая на высокие ветки.



Дата: 23 мая 2017 , 13:07
110
Автор текста: Оксана Воронина
Автор фото: Владимир Пермяков
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