У 33% самарцев в прошлом году снизилась зарплата
Такие данные приводит сайт «Зарплата.ру» по результатам опроса, проходившего с 9 по 17 января нынешнего года. Сообщается, что в нем приняли участие 1030 жителей Самары.Большинство опрошенных - 63% сообщили, что в 2016 году не меняли работу, треть - 26% сменили ее один раз и только 11% респондентов меняли сферу деятельности два и более раза.
Согласно результатам опроса, ровно у половины опрошенных заработная плата осталась на прежнем уровне, у 33% она уменьшилась, а у 17% ее подняли. У большинства получивших прибавку она составила от 10 до 30% от средней зарплаты. Серьезно увеличить годовой доход (на 50% и более) получилось у единиц опрошенных.
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