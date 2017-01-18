У 33% самарцев в прошлом году снизилась зарплата

Такие данные приводит сайт «Зарплата.ру» по результатам опроса, проходившего с 9 по 17 января нынешнего года. Сообщается, что в нем приняли участие 1030 жителей Самары.

Большинство опрошенных - 63% сообщили, что в 2016 году не меняли работу, треть - 26% сменили ее один раз и только 11% респондентов меняли сферу деятельности два и более раза.Согласно результатам опроса, ровно у половины опрошенных заработная плата осталась на прежнем уровне, у 33% она уменьшилась, а у 17% ее подняли. У большинства получивших прибавку она составила от 10 до 30% от средней зарплаты. Серьезно увеличить годовой доход (на 50% и более) получилось у единиц опрошенных.