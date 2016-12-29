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Традиционные рождественские десерты

Вместе с «СГ» узнаем, какие излюбленные лакомства существуют в каждой из европейских стран

Многие традиционные европейские рождественские сладости родом из глубокой древности. Так, крестьяне, проживавшие на территории Римской империи, считали самым большим подарком на Рождество настоящее большое дубовое полено, которое тлело в очаге аж до Нового года, неся тепло и уют в бедные хижины. Дети украшали его как могли, отец семейства благословлял этот дар леса, а оставшиеся в очаге угольки берегли на счастье, разбрасывая весной по полям для улучшения урожая.

Кажется, при Наполеоне хитроумные пекари придумали пирожное, по форме напоминающее полено. Этот торт - непременное рождественское лакомство в семьях и французов, и итальянцев. Это подтверждает шеф-повар самарского ресторана «Бакко» Ренцо Пазолини, советуя обязательно приготовить также итальянскую пасту - «болоньезе» с томатной подливкой, «карбонара» с ветчиной и сливками или спагетти с морепродуктами.

Конечно, изготовление «Рождественского полена» займет у вас достаточно много времени. Чтобы его сэкономить, бельгийский кулинар Лючано Руджеро предлагает просто напечь вафель. Это любимое лакомство посетителей рождественских базаров. Родилось оно также среди крестьян и произошло от выпеченной на углях лепешки. И сейчас вафли тоже принято есть горячими, просто обмакнув в сахарную карамель или украсив взбитыми сливками, шариками мороженого и клубникой. Чем не праздничный торт? Только вафельницу надо приобрести.

А вот опытный кондитер Николя Лерат, директор самарской гостиницы «Ибис», и вовсе предлагает не заморачиваться. Приготовление любимого десерта французских королей «Крем-брюле» совсем не сложно, нужно только строго следовать его рецепту.

Торт «Рождественское полено»



Ингредиенты для бисквита:
5 яиц
50 граммов муки
50 граммов крахмала
170 граммов сахара
Щепотка соли
Столовая ложка воды
Ром - ликерная рюмка
Для крема:
1 целое яйцо
1 яичный желток
4 поперечные дольки шоколадной плитки
250 граммов сливочного масла
150 граммов сахара
Половина кофейной чашки кофе
Треть стакана воды
Приготовление бисквита: Взбить желтки с сахаром и солью. Когда смесь начнет пузыриться, добавьте воду и ром. Добавьте смесь из муки и крахмала. И еще раз все хорошенько смешайте. Затем осторожно добавьте взбитые до снежной пены белки. Распределите тесто по квадратной форме для выпечки, выложенной изнутри вощеной бумагой. Поставьте в разогретую духовку, на отметке 4 выпекайте минут 15. Затем выкладывайте бисквит на мокрую ткань и с ее помощью скатайте теплый бисквит в рулет, оставьте его остывать.
Приготовление крема: Сделайте сироп из 150 граммов сахара и трети стакана воды, растопите шоколад в нескольких ложках кофе и добавьте туда кусочки сливочного масла. Когда сахарный сироп загустеет, его нужно добавить еще теплым во взбитые яйца, хорошо размешайте и добавьте смесь шоколада с маслом. Пусть охладится в холодильнике. Разверните бисквит, смажьте 2/3 крема, покройте сверху остатками крема, разровняйте вилкой для получения волнистых полос и украсьте новогодними фигурками из сахара, мармелада и шоколада.

Льежские вафли



Тесто для вафель - 4 порции:
375 граммов муки
180 граммов теплого молока
30 граммов свежих пекарских дрожжей
1 большое яйцо плюс один желток
8 граммов тонко смолотой соли
1 кофейная ложка ванильного сахара
200 граммов размягченного сливочного масла
250 граммов сахара – песка
Для отделки: Сахарная карамель

Десерт «Крем-брюле»



Ингредиенты на 2 порции:
0,5 литра 30%-ных сливок
0,5 стакана сахарного песка
1 яйцо
1 стручок ванили
немного сахарного песка для формирования верхней корочки.
Приготовление: Сливки разогреть до 80 градусов. Опустить туда стручок ванили вместе с извлеченными семенами и подержать в сливках несколько минут, чтобы они впитали аромат. Помешивая венчиком, добавить полстакана сахара, слегка остудить, затем, следя, чтобы не свернулось, ввести взбитое яйцо. Разлить смесь по огнеупорным порционным формам и поставить в духовку для запекания примерно на час при температуре 180 градусов. Вынув формы, поставить их в емкость с холодной водой или льдом, сверху посыпать сахаром и припечь при помощи газовой горелки. Если ее у вас нет - прижмите сахар раскаленным ножом, как это делали повара французских королей, и быстрее подавайте десерт на стол. Украсить горьким шоколадом. Гости должны почувствовать контраст между хрустящей корочкой, горячим верхним слоем и холодным внутренним содержанием десерта.
Дата: 29 декабря 2016 , 12:59
76
Автор текста: Татьяна Гриднева
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