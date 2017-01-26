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Театр «Самарская площадь» на время стал киносъемочным павильоном

В муниципальном театре «Самарская площадь» состоялось награждение людей с ограниченными возможностями здоровья, принимавших участие в съемках игрового короткометражного фильма. 

Итогом проекта «Звезды немого кино» стала кинокартина, состоящая из жанровых сценок начала ХХ века. Снята она в лучших традициях «Великого немого».

Всем самодеятельным артистам председатель самарского отделения Всероссийского общества инвалидов Инна Бариль и директор театра Наталья Носова вручили памятные подарки. Затем показали фильм и напомнили публике о том, как он создавался.

А дело было так. В фойе театра «Самарская площадь» устроили съемочный павильон. Самодеятельных артистов загримировали и одели в костюмы начала ХХ века. Члены самарского отделения Всероссийского общества инвалидов сыграли роли в небольших сценках вместе с актерами театра. Когда кадры смонтировали, ускорив темп, получился веселый фильм. Он относит зрителя к кинокартинам с участием Чарли Чаплина.

Режиссером выступила Наталья Носова. Она одна из ведущих актрис театра «Самарская площадь» и прекрасно владеет актерским мастерством. Поэтому смогла в короткое время научить своих подопечных уверенно держаться в кадре.

- Общение с любимыми актерами и участие в съемках стало большой радостью для людей, которым порой просто выйти из дома - уже событие, - поясняет Инна Бариль.

Самодеятельная актриса Наталья Ножкина признается:

- Я еще в юности занималась в студенческом театре миниатюр. Поэтому мне было очень приятно вновь окунуться в атмосферу актерской уборной. Сделать макияж, высокую прическу, надеть длинное платье, боа и шляпку. Пришлось подумать и о личности моей героини. Продумать ее жесты и постараться сделать их очень выразительными. Говорят, что мои фотопробы получились одними из лучших. Я принесла флешку, чтобы скачать эти профессиональные фотографии на память для моих внуков. Съемки так захватили меня, что в душе шевельнулось сомнение: не зря ли я оставила сцену и не стала профессиональной актрисой?

А затем все пришедшие на заключительное мероприятие смогли посмотреть отечественный художественный фильм «Легенда №17» с тифлокомментариями и субтитрами. Он создан специально для инвалидов по зрению и слуху по заказу благотворительного фонда «Живые сердца»

Стоит отметить, что театр «Самарская площадь» в течение всего 2016 года организовывал просмотр фильмов с тифлокомментариями для людей с ограниченными слухом и зрением. Совместно с председателем городского отделения Всероссийского общества инвалидов Инной Бариль актеры театра разработали и детское мероприятие. Ребятам показали специально адаптированный фильм «Белка и Стрелка», по мотивам которого они сделали рисунки. Что только ни изобразили юные художники! Разноцветные ракеты, мужественных космонавтов, собачек, разгуливающих по неизвестным планетам… Лучшие из рисунков были отпечатаны на майках, которые раздали победителям конкурса.
Дата: 26 января 2017 , 16:04
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Автор текста: Татьяна Гриднева
Автор фото: Владимир Пермяков
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