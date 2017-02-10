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Средний вес одного чемодана пассажира самарского аэропорта -15 кг

Служба наземного обслуживания самарского аэропорта в 2016 году обработала 1 173 120 единиц багажа общим весом 16 556 019 кг.

Улетающие пассажиры сдали в багаж 587 113 чемоданов и сумок, которые весили 8 285 321 кг. Прилетевшие путешественники забрали 586 007 чемоданов общим весом 8 270 698 кг. Средний вес одного чемодана пассажира самарского аэропорта -15 кг.

Также оказалось, что больше всего чемоданов у пассажиров из рейсов в Бангкок (Таиланд), Душанбе (Таджикистан) и Ош (Киргизия). На внутрироссийский рейсах лидируют Москва и Сочи. Больше всего багажа обрабатывается в разгар отпускного сезона в июле, меньше всего - в феврале.  
Дата: 10 февраля 2017 , 16:52
68
Автор текста: Ксения Кармазина
Автор фото: Екатерина Елизарова
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