Специалисты оценят состояние дома на ул. Степана Разина

К дому прибыли представители пожарной службы, городские спасатели, жители были эвакуированы. Первоначальное обследование показало, что опасности нет, утром людям разрешили вернуться в свои квартиры.Как сообщил и.о. руководителя городского Управления гражданской защиты горадминистрации Евгений Вдовин, на здании были установлены гипсовые маячки, ведется мониторинг. Сегодня, 23 января, во второй половине дня городская Комиссия по ЧС и обеспечению пожарной безопасности определит алгоритм действий. Специалисты решат, могут ли жители находиться в доме дальше или нужно переселять их во временное жилье, будет рассмотрен вопрос о том, как эксплуатировать здание в будущем.Здание на ул. Степана Разина, 87 было построено еще в дореволюционный период, в списке аварийных оно не значится. В доме расположены 10 квартир, прописаны16 человек.