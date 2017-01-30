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Специалисты РКЦ «Прогресс» рассказали, как орбитальные спутники помогают народному хозяйству

Поймать за руку нарушителя природоохранного законодательства, сваливающего из грузовика мусор в лесном массиве? Вычислить предпринимателей, которые несанкционированно расширяют площади своих карьеров по добыче полезных ископаемых и не платят налоги? Быстро отреагировать на неразрешенную вырубку лесных угодий? Во всем этом помогут… космические спутники дистанционного зондирования Земли.

«Самарская Газета» побывала в ракетно-космическом центре «Прогресс», где специалисты рассказали, как помогают орбитальные спутники народному хозяйству. И показали самые разные варианты снимков, сделанных оттуда, с высоты.

Мне сверху видно все…

- Наш самарский ракетно-космический центр уже полвека разрабатывает, изготавливает и запускает на ракетах-носителях собственного производства космические аппараты дистанционного зондирования Земли. Они помогают, помимо прочего, получать множество снимков, - рассказывает главный конструктор - начальник отделения АО «РКЦ «Прогресс» Николай Стратилатов. - Материалами дистанционного зондирования пользуются в очень многих отраслях, активнее всего - в сельском и лесном хозяйствах. Помогают эти материалы и в метеорологии, в разведке полезных ископаемых, в контроле загрязнения окружающей среды, в составлении и обновлении географических карт и даже в мониторинге археологических раскопок. Спектр использования расширяется, постоянно совершенствуются технологии наблюдений. Мы уже существенно покрыли территорию Самарской области снимками из космоса с борта космических аппаратов «Ресурс-П» - процентов на 80. Сделано много снимков по заказу регионального правительства: автомобильных транспортных развязок и интенсивности автомобильного движения, состояния береговых полос в половодье, строительства в областном центре нового стадиона «Самара Арена». Если нет облачности, снимки из заданных точек можно получить буквально в течение суток. В ближайшие годы мы планируем нарастить группировку гражданских средств дистанционного зондирования Земли в три раза. Значит, задачи будут выполняться еще эффективнее.

Сейчас на орбите работает группировка в составе трех космических аппаратов «Ресурс-П». Они были разработаны и изготовлены в самарском РКЦ «Прогресс» и предназначены для высокодетального, детального широкополосного и гиперспектрального оптико-электронного наблюдения за поверхностью Земли. На каждом из них установлено по три типа съемочной аппаратуры. На 20 января текущего года тремя «Ресурсами-П» отснято более 245 млн квадратных километров земной поверхности. Помимо группировки «Ресурсов-П» на орбите сейчас работает и малый космический аппарат «Аист-2Д» совместной разработки РКЦ «Прогресс» и Самарского национального исследовательского университета имени академика С.П. Королева. На нем также установлена аппаратура для дистанционного зондирования Земли и идет съемка земной поверхности с разрешением на уровне двух метров при полосе захвата около 40 км. С начала эксплуатации - с апреля прошлого года - «Аист-2Д» отснял более 12 млн квадратных километров территории нашей планеты.

Качество - на высоте

Рассматриваем особенно интересные для нас, самарцев, снимки, сделанные с орбиты. Вот самые разные районы города, его улицы и площади: можно рассмотреть буквально каждый дом, двор и даже найти, к примеру, свой любимый каток. Есть Самара, снятая под большим углом наклона, и это дает трехмерные, объемные изображения зданий. Вот весь Бузулукский бор, раскинувшийся на территориях Самарской и Оренбургской областей. Вот реальная картина усыхания водоемов, изменения площадей вырубки леса, точки мониторинга незаконной добычи полезных ископаемых в разные периоды времени. А вот те самые незаконные свалки в лесочках и по обочинам дорог в границах Самары, на которые начала вести наступление администрация города. Космические аппараты четко подсказывают, где совершено экологическое преступление. Более того, сообщают специалисты, космический аппарат с его уникальной аппаратурой может даже рассмотреть номер машины, с которой сваливают отходы.

- Если получим конкретное задание по съемке тех же незаконных свалок, мы готовы. Технические средства позволяют, качество фотографий высокое. Все сможем снимать и передавать очень оперативно, - отмечает заместитель начальника отдела обработки информации и взаимодействия с потребителями АО «РКЦ «Прогресс» Владимир Малиновский.

Объекты в динамике

- Благодаря космическим снимкам мы знаем все 74 места незаконной добычи полезных ископаемых на территории губернии, - подчеркивает руководитель управления Государственного экологического надзора минлесхоза региона Станислав Рогов. - На многих разработка шла еще в советские времена. А теперь по 60 процентам этих карьеров РКЦ «Прогресс» предоставил нам материалы повторной съемки. И мы видим динамику, есть ли изменения границ разработок. Если незаконно расширяются - принимаются меры. Так, в прошлом году по пяти земельным участкам был подсчитан нанесенный ущерб, в правоохранительные органы направлены материалы по принятию процессуальных решений. Может последовать и административное наказание, и уголовная ответственность. Есть и снимки, на которых четко просматривается, что прежние карьеры уже не разрабатываются, зарастают деревьями и травой. Так что из космоса все видно, нам не надо в таких случаях вести поиски объектов с Земли.

Что касается несанкционированных свалок, по информации Станислава Рогова, на 1 января текущего года на территории губернии их осталось 378 (было 850). Координаты всех уже есть на карте. Теперь дело за муниципалитетами: ликвидировать места складирования отходов, наказать нарушителей, организовать дежурство, установить камеры видеонаблюдения. Если понадобится поддержка с космической орбиты, она придет. 

Дата: 30 января 2017 , 10:25
114
Автор текста: Ирина Шабалина
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