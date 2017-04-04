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Состоялся гала-концерт областного фестиваля искусств «Единство»

На минувших выходных в Доме культуры «Победа» прошел гала-концерт областного фестиваля искусств «Единство».

Основная тематика творческих номеров - дружба двух славянских народов. Учредителем конкурса выступает областная общественная организация «Русско-белорусское братство 2000» при поддержке администрации города и Дома дружбы народов.

Сохраняя традиции

2 апреля 1997 года был подписан «Договор о Союзе Беларуси и России». Вот уже 20 лет в этот день в наших странах отмечается праздник единства двух братских народов. В память о знаменательном событии в Самаре уже в 14-й раз проводится областной конкурс-фестиваль детско-юношеского искусства «Единство».

- В Самарской области проживает около 14 тысяч белорусов, - рассказывает президент «Русско-белорусского братства» Ирина Глусская. - Основная цель нашей организации - это содействие дружественным и деловым контактам между Республикой Беларусь и Российской Федерацией, в частности Самарской областью, а также сохранение и популяризация традиций белорусской культуры. Чтобы их сохранить, мы учредили и проводим на территории региона два больших фестиваля: весной - «Единство» и осенью - «Беларусь - моя песня».

Фестиваль - тематический. В год 70-летия Великой Победы ребята исполняли песни о Великой Отечественной войне, вспоминали о героях и трагедиях грозного времени, например Хатыни. В этом году фестиваль посвящен 20-летию подписания исторического документа: от Бреста до Владивостока протянулась территория Союза.

- Наши страны - многонациональные, потому сегодня на сцене будут представлены песни и танцы народов, проживающих и в России, и в Беларуси, - продолжает Глусская. - Мы сотрудничаем с общеобразовательными школами №№36 и 134, детской школой искусств №№3 «Младость», музыкальными школами №7, 17 и 20. Дети с удовольствием изучают белорусский язык, поют песни, танцуют. Но при этом фестиваль открыт для всех: за годы существования в нем приняло участие около 500 коллективов со всей губернии.

Как две сестры

Гостей «Единства» встречали пышным караваем, попробовать который могли все желающие. В фойе проходила выставка головных уборов народов, живущих в Самарской области. Дети и взрослые могли не только посмотреть, но и примерить татарскую или узбекскую тюбетейку, русские повязки и кокошники, чувашскую тухью, вьетнамскую панаму-нон или соломенный белорусский ободок с нежными цветами. Но, конечно, главным событием дня стал гала-концерт, в котором приняли участие 27 артистов и ансамблей. Приветственный адрес от главы Самары Олега Фурсова зачитал заместитель руководителя управления по взаимодействию с социально ориентированными некоммерческими организациями Дмитрий Долганов.

«Фестиваль «Единство» занимает достойное место в жизни нашего города, - говорится в послании. - Углубление и популяризация знаний подрастающего поколения о культуре, традициях и обычаях славянских народов через музыку, песню, танец, выявление талантов - путь к построению общества, основанного на этническом многообразии и интеграции».

Национальных праздников в городе проводится немало: башкирский Каргатуй, чувашский Акатуй, татарский Сабантуй. Фестиваль «Единство» - еще один повод собраться и увидеть, в каком разнообразном и ярком мире мы живем. Открылся концерт хореографической композицией «Две сестры» в исполнении ансамбля народного танца «Вдохновение» школы №36. Девушки в национальных костюмах России и Беларуси передали эстафету ансамблю «Каданс», исполнившему патриотическую песню «Это надо сберечь». Потом на сцене звучали русские, белорусские, украинские, армянские, грузинские и даже немецкие мотивы, ребята разного возраста исполняли веселые танцы разных народов. Равнодушных зрителей в зале не было.

- Я сама родилась в Беларуси, под Могилевом, приехала в Куйбышев в начале 70-х годов, - рассказывает Валентина Котова. - Сегодня я пришла сюда с внучкой, чтобы она послушала песни своих предков, послушала их «мову». Радует, что россияне и белорусы в наше непростое время остались близки по духу и действительно едины.

Лучшие исполнители в завершение праздника получили грамоты и призы.
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Дата: 4 апреля 2017 , 11:03
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Автор текста: Ирина Исаева
Автор фото: Екатерина Елизарова
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