Состоялось совещание по вопросам развития рыбопромышленного комплекса приволжских регионов

На этой неделе Самара впервые за много лет стала местом проведения совещания по вопросам развития рыбопромышленного комплекса приволжских регионов. В нем участвовали руководство Росрыболовства России, представители территориальных органов 15 поволжских территорий, рыбоводных учреждений, рыбопромышленных предприятий, общественных организаций.



В предыдущем выпуске «Самарская газета» давала информацию об острых вопросах, которые на нем обсуждались. А поскольку вместе собрались и практики, и представители науки, была представлена картина дня: каково на сегодня состояние рыбного хозяйства Волжско-Камского бассейна, что мы теряем, что еще можно поправить и на какие перспективы нацеливаться.



Ценных и крупных экземпляров - все меньше



- В последние годы мы наблюдаем тревожную тенденцию: последовательное снижение запасов ценных видов рыб и крупных экземпляров ихтиофауны, - отметил на совещании заместитель руководителя Росрыболовства Василий Соколов.



Каковы причины? Их несколько, прежде всего, экологического характера - сбросы в реки неочищенных или недоочищенных промышленных и хозбытовых стоков, катастрофические потери естественных нерестилищ из-за постоянных колебаний уровня воды в водохранилищах, заиливание водотоков, гибель рыбы во время прохождения плотин гидростанций. В итоге - измельчание особей, которые в силу антропогенной нагрузки просто не успевают дорастать до крупных размеров. Крупные судаки, щуки, сомы становятся все большей редкостью. Что касается видового состава, в последние два года больше всего в Волге ловили окуня, плотвы, густеры, берша, а вот налима, линя, синца, язя, уклеи добывается все меньше.



Следующая причина - браконьерство чуть ли не в промышленных масштабах и совершенно не лимитируемая любительская рыбалка. По экспертным оценкам, в зависимости от региона любительский вылов составляет 30-200% от легального промышленного. Да, в приволжских субъектах это один из самых массовых видов отдыха населения, и глава Росрыболовства Илья Шестаков на совещании в Самаре подчеркнул, что рыбалка должна быть доступной и бесплатной для любителей. Эта норма будет закреплена законодательно, соответствующий законопроект рассмотрит Госдума во втором и третьем чтениях в весеннюю сессию. Но вместе с тем для сохранения запасов и борьбы с браконьерством в правилах определят норму вылова на человека в сутки. Посмотрим, как это новшество будет реально работать.



Слово науки



Научно просчитанную картину дает Саратовское отделение Государственного НИИ озерного и речного рыбного хозяйства (ГосНИОРХ). На совещании в Самаре его директор - доктор биологических наук Владимир Шашуловский - привел такие цифры. В Волго-Камском каскаде сегодня обитает 100 тыс. тонн рыбы промысловых размеров. Из них только 20 тыс. тонн - научно обоснованная норма для вылова. Больше - нельзя, если мы хотим иметь нормальное воспроизводство. Для промысловых хозяйств квоты на вылов даются именно исходя из этой нормы. Только всем остальным рыболовам, включая незаконных добытчиков улова в промышленных масштабах, никакие нормы, увы, пока не указ. Квотами их никто не ограничивает. Это так называемый неучтенный промысел.



Ученые давно вносят предложения по ограничению любительского рыболовства на разных участках реки, по введению суточной нормы вылова для рыбаков, как это практикуется во многих странах. Их услышали, норму обещали ввести, чтобы любительское рыболовство было активным видом отдыха и продовольственным подспорьем для семьи, а не бесконтрольным истреблением рыбы ради наживы.



Что касается промышленного воздействия на водные биоресурсы, вот только несколько цифр, которые приводит Саратовское отделение НИИ. При прохождении рыбы через плотины всех волжских гидростанций ее ежегодно гибнет до 3 800 тонн. Только в Волгоградском водохранилище из-за исчезновения естественных нерестилищ вследствие колебания уровней воды теряется от 500 до 3 500 тонн водных биоресурсов. Так что сохранение запасов - забота общая: промышленников, энергетиков, властей всех уровней, рыбодобывающих хозяйств, рыбаков-любителей, неравнодушного населения. Наука подсказывает, как действовать. К ней и надо прислушиваться.



Выход - в развитии аквакультуры?



Замруководителя Росрыболовства Василий Соколов в ходе совещания в Самаре несколько раз подчеркивал: в нынешних условиях снижения волжских запасов перспективным направлением стало повышение объемов аквакультуры, то есть выращивание рыбы в естественных и искусственных водоемах. В прошлом году в приволжских регионах объемы производства продукции рыбоводства составили 30,9 тыс. тонн. Самые большие объемы в Астраханской и Саратовской областях (от пяти до 20 тыс.тонн). Самарская на этом фоне пока выглядит слабо, произведено менее одной тысячи тонн. Для рыборазведения у нас в регионе выделено десять рыбоводных участков.



Комментарии:



Илья Шестаков, заместитель министра сельского хозяйства РФ - руководитель Федерального агентства по рыболовству:



- Несмотря на то, что вклад бассейна реки Волги в общий объем вылова в стране не такой большой, как, например, Дальневосточного или Северного бассейнов, для приволжских регионов река имеет большое социальное и экономическое значение. Для обеспечения сбалансированного рыболовства считаю важным обсуждать вопросы организации промысла на всем протяжении реки и рассмотреть возможность перехода на единообразные правила регулирования с учетом региональных особенностей. При этом необходимо учитывать мнение регионов, отраслевой науки и прежде всего - рыбаков.



Алексей Попов, министр сельского хозяйства и продовольствия Самарской области:



- Самарская область обладает мощным рыбохозяйственным фондом, научным потенциалом, на территории работает ряд крупных рыбоперерабатывающих и рыбодобывающих предприятий. Вместе с тем, есть ряд факторов, сдерживающих рост объемов производства продукции и расширение ассортимента. На сегодня одна из мер по наращиванию объемов - рыборазведение. Принято решение о разработке областной программы по развитию аквакультуры. Будут определены основные направления на ближайшие годы, будем искать источники финансирования. У нас есть хорошие примеры форелевых и карповых хозяйств, они выходят на широкий рынок и имеют торговые точки в городах губернии. Все это мы, безусловно, должны стимулировать, поскольку наша основная задача - обеспечить население качественной свежей продукцией собственного производства.



Справка



11,2 тыс.тонн составляют сейчас промысловые запасы рыбы в границах Самарской области - в волжских водохранилищах и водоемах Самарского Заволжья.



800 тонн - ежегодный промысловый вылов. Это 7,15% от промыслового запаса.



В 1200 тонн примерно оценивается ежегодный вылов биоресурсов рыбаками-любителями, в том числе теми, кто значительно превышает разумные объемы любительской добычи.



Факт



Близ села Екатериновка Безенчукского района 14 февраля запущен в эксплуатацию уникальный завод по воспроизводству стерляди и щуки «Возрождение». Это первый государственный рыборазводный завод, построенный в России за последние 15 лет и не имеющий аналогов во всем Волжском бассейне. Предприятие входит в структуру ФГБУ «Главрыбвод», подведомственного Росрыболовству и объединяющего государственные рыбоводные заводы. Задача объекта - сохранение и восстановление запасов водных биоресурсов в Саратовском водохранилище. Мощность завода - 2 млн штук молоди стерляди и 3,6 млн штук молоди щуки в год. Выращенная молодь будет выпускаться в водохранилище для восстановления запасов Волги и возобновления промысла этого вида



