Снова в моде. Какие настольные игры предпочитают самарцы?

Настольные хоккей, футбол и баскетбол под плексигласовым куполом, а также всевозможные «бродилки» по мотивам сказок и мультфильмов - неотъемлемая часть досуга любого советского ребенка. У отдельных счастливчиков был даже электронный «Морской бой» или мечта всех мальчишек автодром «За рулем» на батарейках. Потом появились «Менеджер» и «Монополия», ставшие популярной забавой не только детей, но и взрослых. В середине 80-х годов прошлого века студент МГУ под впечатлением от сериала «Спрут» придумал ролевую игру «Мафия». С тех пор эта сфера неуклонно развивалась, и сегодня каждый может найти себе интересное настольное занятие по душе. Во что и где можно поиграть сегодня, выяснила корреспондент «СГ».



Снова в моде



- Настольные игры - это безграничный и очень интересный мир, - уверен основатель игрового клуба «Треугольный еж» Максим Гнеушев. - С каждым годом этот мир расширяется и становится глубже. Еще семь лет назад мы с нетерпением ждали выхода новой игры от отечественного издателя, а потом заигрывали ее до дыр. Теперь же просто физически не успеваем опробовать все, что выходит на российском рынке, не говоря уже об иностранных разработках.



В XXI веке настольные игры снова в моде. Это уникальная возможность весело и увлекательно провести время с друзьями, детьми. К тому же занятие это, безусловно, полезное: игры развивают логику и способность к абстрактному мышлению, память, внимательность.



- В детстве играл, как все, в «Менеджер», «Монополию», вырезанные из журналов игры жанра «кинь-двинь», для которых нужны были только кубики и пуговицы, - продолжает Гнеушев. - Но однажды я купил в магазине «Колонизаторов», и понеслось. Правда, еще до этого рубились с друзьями в самодельную игру нашего самарского разработчика Виталия Поваляева «Орда», про объединение Руси. Пожалуй, именно Виталий привил мне настоящую любовь к настольным играм. Что предпочитаю сейчас? Сложно сказать. Одна и та же игра в разных компаниях раскрывается по-разному. Если сравнивать количество партий и впечатления от них, то, пожалуй, выберу «Семь чудес».



Куда пойти?



По «настольной активности» Самара сегодня не отстает от Москвы и Санкт-Петербурга. Практически во всех антикафе имеется коллекция настольных игр. Правда, выбор в большинстве из них невелик: вам предложат поиграть в традиционные «Монополию», «Уно» и «Дженга». Но есть и приятные исключения. Огромный выбор настольных игр в антикафе Plastilin и New York Coffee. Игровые программы предлагает кафе-магазин «Пурга»: понравившиеся игры можно купить и развлекаться потом дома. В клубе «Логово» собираются любители коллекционных карточных и ролевых настольных игр. Интересные мероприятия в различных заведениях Самары регулярно проводит компания GaGaGames. Клуб «Треугольный еж» уже шесть лет проводит еженедельные игротеки в арт-клубе «Фонарь».



- Чтобы прийти на игротеку, не нужна предварительная запись и даже компания: игр много, и всегда найдется, во что и с кем поиграть, - говорит Гнеушев. - Разобраться с правилами помогут опытные гейм-мастера. Как правило, возрастных ограничений для «настолок» нет, но в некоторые заведения дети до 12 лет могут попасть только в сопровождении родителей. Конечно, большинство игроков люди молодые, до 35 лет, очень много студентов. При этом удовольствие весьма доступно - от 100 рублей с человека.



Англичанин, немец и русский



Настольные игры сегодня выходят за рамки кафе и квартир, что понятно: этот вид досуга не требует ни Wi-Fi, ни электричества. Тематические площадки уже стали привычными атрибутами Дня города и Дня молодежи.



- Уже стало доброй традицией ежегодно проводить большую, двухдневную, игротеку на фестивале «Метафест», - рассказывает Максим. - Принимаем участие в форуме «iВолга». Нам там пришлось проводить игротеку для китайцев. Объяснялись буквально на пальцах. Хорошо, что есть игры, правила которых понятны без слов. Вообще, иностранцы на наших мероприятиях не редкость: как-то за одним столом оказались американец, немец и русский. Как в анекдоте…



Многие самарцы играют почти профессионально: члены клуба «Треугольный еж» принимали участие даже в мировых чемпионатах по «Каркассону», «Манчкину» и другим играм. Самарчанка Анна Крылова завоевала второе место в российском этапе мирового чемпионата по «Колонизаторам».



- Раз в год мы снимаем большой коттедж, приглашаем самых заядлых любителей и сутки напролет погружаемся в сложные и долгие игры, на которые не хватает времени в будни, - говорит Гнеушев. - Присоединяйтесь!



Комментарий:



Юрий Тапилин, АВТОР ИНТЕРНЕТ-ПРОЕКТА «НАСТОЛЬНЫЙ БЛОГ»:



• Среди широкой публики сегодня наиболее популярны игры, рассчитанные на большую и веселую компанию, не требующие долгого изучения правил. Пришли, сели за стол, мгновенно включились в процесс. К этой категории относится известная практически всем «Мафия», а также всевозможные игры, где нужно объяснять товарищам какие-то слова - жестами или словами-синонимами, например «Алиас». Для многих людей синоним настольной игры - «Монополия». У опытных геймеров это вызывает усмешку: надо просто бросать кубики, а ход игры зависит от выпавших чисел. Сегодня настольные игры ценятся за другое, за то, что нужно думать и принимать осознанные решения. И все это в интересных условиях и в рамках заданной темы. Современные «настолки» ближе к шахматам, по ним пишутся учебники и проводятся чемпионаты мира. Они позволяют задействовать «серое вещество» и получить удовольствие от живого общения с друзьями.



Новинки и хиты



«Находка для шпиона»



Разговорная игра. По сюжету в группу товарищей затесался шпион. Кто именно - никому неизвестно, его нужно вычислить в ходе обычной беседы, задавая вопросы и отвечая на них самому. Нужно догадаться, кто шпион, по «неправильным» ответам, а самому нужно отвечать так, чтобы не выдать лишнюю информацию шпиону, но при этом дать понять остальным, что это не вы. «Находка для шпиона» впервые выпущена в России и сегодня издается по всему миру на более чем 10 языках.



«Звездные империи»



Очень простая карточная игра про космические сражения. С помощью колоды карт игроки могут разыграть битву межзвездного флота. Вначале у каждого есть только простенькие суда, но постепенно участники обзаводятся все более и более мощными кораблями, строят космические базы и отправляют эскадры в атаку друг на друга. Все это в пределах 15-20 минут.



«Взлет разрешен»



Хотите окунуться в жизнь аэропорта? Участникам предоставляется возможность возглавить авиакомпанию. Каждый из них должен двигать свои самолеты по рулежным дорожкам и вывести их на взлет. Игра отличается приятным оформлением, качественными компонентами и довольно простыми правилами, доступными для новичков. Придумал ее, кстати, российский летчик, капитан аэробуса А320.



Серия «Билет на поезд»



Желающим провести за игрой приятный семейный вечер рекомендуется обратить внимание на серию игр «Билет на поезд» (Ticket to Ride). Здесь нужно прокладывать железнодорожные маршруты в Европе, США, Индии, Африке, Азии. Каждый игрок получает задание на игру - маршруты, которые ему нужно построить. Для этого нужно собирать наборы разноцветных карточек и затем расплачиваться ими, чтобы выставить на поле красивые разноцветные вагончики. Игра впервые выпущена более 10 лет назад и с тех пор непрерывно развивается, радуя поклонников все новыми и новыми наборами.



«Семь чудес»



Еще одна семейная игра. Цель - развивать с нуля известные античные города. Придется наладить добычу ресурсов, установить торговые связи, заниматься строительством зданий, двигать науку, не забывая о возможной военной угрозе извне. Игра примечательна тем, что усадить за нее можно до семи человек. На партию уйдет всего лишь немногим более получаса.



Обзор подготовил Юрий Тапилин.