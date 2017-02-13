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Самовар, качели «ложки» и другие сюрпризы Масленицы-2017 в Самаре

О том, какие развлечения будут ждать горожан на площади Куйбышева по случаю праздника, рассказала сегодня утром на оперативном совещании под председательством главы города Олега Фурсова руководитель департамента культуры, молодёжной политики и туризма Татьяна Шестопалова.

По ее словам, высота чучела, которое будет установлено на площади в этом году, составит 20 метров. Композицию украсят иллюминация и разноцветные флажки. По словам Шестопаловой, такой объект появится на площади впервые. Помимо него здесь появится надувной самовар высотой в 4 метра, он будет установлен на подиуме. Для того, чтобы привлечь внимание к этим двум объектам, их оснастят подсветкой.

Отдельный блок доклада Шестопаловой был посвящён работе Усадьбы Деда Мороза, к которому по сказочному сюжету в гости придёт весна. С учётом тематики изменится внутреннее убранство дома, на приусадебной территории появятся вертушки, печь и другие объекты. Перед домом разобьют зону деревенных аттракционов, увидеть которые можно будет, пройдя сквозь «ворота счастья». Здесь будут такие арт-объекты, как качели «ложки», сковорода, меч и щит, несколько лавочек. Все это нужно для того, чтобы развлечь гостей дома Деда Мороза, дожидающихся своей очереди. Неподалёку разместится и малая сцена-балаган. 

Ещё один объект, который украсит площадь, займёт почти 1500 кв.м - это будет «Город мастеров». На участие в его работе подано уже более 90 заявок от умельцев из Самарской, Саратовской и Нижегородской областей. Все обьекты будут оформлены в одном стиле, как и 20 обьектов потребительского рынка. 

Будут и традиционные масленичные забавы - столб, бои на подушках и др. Кроме того, появятся фотозона и надувные аттракционы.

Вход на площадь Куйбышева украсят тематические ворота, у которых разместят металлодетекторы.

Что касается Центральной сцены, то она будет стилизована под большую русскую избу.

По словам Шестопаловой, программа мероприятий рассчитана на всю праздничную неделю в период с 20 по 27 февраля, но основной наплыв гостей ожидается в выходные дни.

- Думаю, будет здорово и красиво, - сказал Олег Фурсов, комментируя эту тему. - Опыт проведения недавних праздничных новогодних мероприятий показал, что интерес к такого рода хорошо подготовленным гуляниям у людей огромный. Важно сделать качественный культурный продукт, который порадует горожан м гостей Самары.

Глава города дал поручение проработать вопрос вручения подарков на тему чемпионата мира по футболу 2018 года победителям конкурсов. Эту же тему он дал задание учесть и в оформлении площади. Отдельно Олег Фурсов дал поручение организовать качественную работу объектов потребрынка, чтобы предлагаемая продукция, в частности, блины, были разнообразными и в достаточном количестве.  
Дата: 13 февраля 2017 , 11:44
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Автор текста: Сергей Симонов
Автор фото: архив «СГ», Владимир Пермяков
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