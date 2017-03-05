Самарцы в 49-й раз организовали лыжный агитпробег по Бузулукскому бору

Самарцы в 49-й раз организовали лыжный агитпробег по Бузулукскому бору
И вновь, уже в 49-й раз, самарские активисты вышли на трассы агитационного лыжного пробега по национальному парку «Бузулукский бор», или лыжной экспедиции-маршрута, как теперь его называют бывалые путешественники. В этом году в течение четырех праздничных выходных дней около 100 поборников активного образа жизни общались, пели походные песни, встречались с сотрудниками природного национального парка и, конечно же, преодолевали лыжные дистанции разной протяженности. Этот сценарий повторяется из года в год, меняется лишь география. За последние годы самарская команда побывала уже во многих точках заповедной территории.
Маршруты из… прошлого века
- Еще в 60-е годы куйбышевские туристы, лыжники, спортивные ориентировщики вместе с сельскими спортсменами-активистами проходили лыжным маршрутом по одному из красивейших природных объектов нашего края - Бузулукскому бору. А по пути в селах проводили лекции и концерты, - рассказывает идейный вдохновитель и главный организатор возрожденного агитпробега, председатель совета ветеранов Самарской федерации спортивного туризма, руководитель экспедиции Владимир Егоров. - Четыре года назад наша федерация подхватила знамя той давней славной традиции. Нас поддержал национальный парк «Бузулукский бор». Теперь каждый год неизменно здесь проходит массовая лыжная экспедиция, хотя в несколько ином формате. Мы встаем лагерем близ одного из лесных поселков, там нарезаются трассы, туда подъезжает для участия местное население.
В этом году палаточный лагерь был развернут близ станции Колтубанка, в пробеге участвовало около 100 ветеранов самарского туризма и юных последователей здорового образа жизни, жителей близлежащих поселков. Ради молодежи ветераны и поддерживают традицию агитпробегов. Очень хочется приобщить к активному, спортивному образу жизни детей и внуков.
Национальный парк встречает и просвещает
В этот раз агитпробег посвящался 100-летию заповедного дела России и стартовавшему Году экологии. Маршруты проходили по оренбургской части Бузулукского бора. Именно здесь, на станции Колтубанка, расположена штаб- квартира национального парка.
Лыжный пробег-2017 стал и просветительской природоохранной акцией. Преподаватель географии Боровской средней общеобразовательной школы Инна Эгипти рассказала горожанам, какие звери и птицы обитают в округе, как местные ребятишки учатся ходить по азимуту, чтобы не заблудиться. А методист отдела экологического просвещения НП «Бузулукский бор» Наталья Шапилова провела настолько интересную и познавательную полуторачасовую экскурсию по небольшому музею национального парка, на какую не всегда попадешь даже в областных столицах. Гости получили много полезной информации об обитателях здешних мест - кабанах, лосях, косулях, бобрах и даже волках. Этот хищник в последние годы тоже заходит на территорию, так что ухо надо держать востро. В бору обитает множество птиц, лесные озера изобилуют черепахами, а в мае можно попасть в настоящий природный парк бабочек - их здесь множество, самых разных, включая очень редкие виды. Все, кто приезжает в Бузулукский бор, стремятся увидеть трехсотлетние сосны. Обхватить ствол такого великана можно только вчетвером. А всего уникальный бор посреди самаро-оренбургских степей раскинулся на площади 111 тыс. гектаров, из них более 106 тыс. га отведено под национальный парк.
Трассы выбирай по силам
В течение трех дней участникам лыжной экспедиции предлагалось на выбор четыре трассы: 6, 10, 16, 25 км по заснеженным просекам заповедного бора. Вместе с ветеранами на дистанции отправились ребята из самарского центра детского творчества «Ирбис», студенты Самарского университета и СамГТУ. Наша инициатива вызвала отклик и у оренбуржцев. К месту старта подъезжали участники самых разных возрастов из близлежащих поселков. Сельчан было меньше, чем год назад, но кто прибыл, тот остался доволен и организацией, и подготовленными трассами, и очень дружной единой командой горожан, с которой довелось познакомиться.
На самую протяженную, 25-километровую, дистанцию решились только самарские студенты (очень сильная и целеустремленная команда прибыла из СамГТУ) и несколько ветеранов самарского туризма, за плечами которых десятки походов по сложным горным маршрутам страны и мира. Среди «марафонцев» были и 20-летние, и те, кому за 60. Именно таким агитпробег и замышлялся: единением поколений во имя здорового образа жизни, на фоне прекрасной природы, среди проверенных временем друзей.
Итоги
Самой юной участницей лыжного пробега стала десятилетняя Полина Полева. Она стартовала вместе с мамой Еленой и бабушкой Людмилой Михайловной Никулиной из села Колтубанка. По две дистанции преодолели 76-летние Владимир Буров и Борис Кейльман из Самары. Не отставал от них доктор физико-математических наук профессор Самарского университета Алексей Коваленко.
Абсолютным победителем стала студенческая команда под руководством Ивана Шипчина, прошедшая за два дня все четыре дистанции с наилучшими показателями на этапах.
Справка «СГ»
49-й лыжный агитационный пробег по Бузулукскому бору проводился Самарской федерацией спортивного туризма по календарному плану ми- нистерства спорта Самарской области.
Организатор экспедиции, Самарская федерация спортивного туризма, нашел понимание с руководством НП «Бузулукский бор» и благодарит его за многолетнюю помощь. Как и руководство Бузулукского района Оренбургской области, радушно принимающее самарцев на своей территории. Нацпарк обеспечил участникам пробега допуск в рекреационные зоны, прокладку снегоходных трасс, размещение в палатках и теплых помещениях, снабжение дровами, горячее питание, расчищенные автостоянки и прочие хозяйственные удобства.
Маршруты из… прошлого века
- Еще в 60-е годы куйбышевские туристы, лыжники, спортивные ориентировщики вместе с сельскими спортсменами-активистами проходили лыжным маршрутом по одному из красивейших природных объектов нашего края - Бузулукскому бору. А по пути в селах проводили лекции и концерты, - рассказывает идейный вдохновитель и главный организатор возрожденного агитпробега, председатель совета ветеранов Самарской федерации спортивного туризма, руководитель экспедиции Владимир Егоров. - Четыре года назад наша федерация подхватила знамя той давней славной традиции. Нас поддержал национальный парк «Бузулукский бор». Теперь каждый год неизменно здесь проходит массовая лыжная экспедиция, хотя в несколько ином формате. Мы встаем лагерем близ одного из лесных поселков, там нарезаются трассы, туда подъезжает для участия местное население.
В этом году палаточный лагерь был развернут близ станции Колтубанка, в пробеге участвовало около 100 ветеранов самарского туризма и юных последователей здорового образа жизни, жителей близлежащих поселков. Ради молодежи ветераны и поддерживают традицию агитпробегов. Очень хочется приобщить к активному, спортивному образу жизни детей и внуков.
Национальный парк встречает и просвещает
В этот раз агитпробег посвящался 100-летию заповедного дела России и стартовавшему Году экологии. Маршруты проходили по оренбургской части Бузулукского бора. Именно здесь, на станции Колтубанка, расположена штаб- квартира национального парка.
Лыжный пробег-2017 стал и просветительской природоохранной акцией. Преподаватель географии Боровской средней общеобразовательной школы Инна Эгипти рассказала горожанам, какие звери и птицы обитают в округе, как местные ребятишки учатся ходить по азимуту, чтобы не заблудиться. А методист отдела экологического просвещения НП «Бузулукский бор» Наталья Шапилова провела настолько интересную и познавательную полуторачасовую экскурсию по небольшому музею национального парка, на какую не всегда попадешь даже в областных столицах. Гости получили много полезной информации об обитателях здешних мест - кабанах, лосях, косулях, бобрах и даже волках. Этот хищник в последние годы тоже заходит на территорию, так что ухо надо держать востро. В бору обитает множество птиц, лесные озера изобилуют черепахами, а в мае можно попасть в настоящий природный парк бабочек - их здесь множество, самых разных, включая очень редкие виды. Все, кто приезжает в Бузулукский бор, стремятся увидеть трехсотлетние сосны. Обхватить ствол такого великана можно только вчетвером. А всего уникальный бор посреди самаро-оренбургских степей раскинулся на площади 111 тыс. гектаров, из них более 106 тыс. га отведено под национальный парк.
Трассы выбирай по силам
В течение трех дней участникам лыжной экспедиции предлагалось на выбор четыре трассы: 6, 10, 16, 25 км по заснеженным просекам заповедного бора. Вместе с ветеранами на дистанции отправились ребята из самарского центра детского творчества «Ирбис», студенты Самарского университета и СамГТУ. Наша инициатива вызвала отклик и у оренбуржцев. К месту старта подъезжали участники самых разных возрастов из близлежащих поселков. Сельчан было меньше, чем год назад, но кто прибыл, тот остался доволен и организацией, и подготовленными трассами, и очень дружной единой командой горожан, с которой довелось познакомиться.
На самую протяженную, 25-километровую, дистанцию решились только самарские студенты (очень сильная и целеустремленная команда прибыла из СамГТУ) и несколько ветеранов самарского туризма, за плечами которых десятки походов по сложным горным маршрутам страны и мира. Среди «марафонцев» были и 20-летние, и те, кому за 60. Именно таким агитпробег и замышлялся: единением поколений во имя здорового образа жизни, на фоне прекрасной природы, среди проверенных временем друзей.
Итоги
Самой юной участницей лыжного пробега стала десятилетняя Полина Полева. Она стартовала вместе с мамой Еленой и бабушкой Людмилой Михайловной Никулиной из села Колтубанка. По две дистанции преодолели 76-летние Владимир Буров и Борис Кейльман из Самары. Не отставал от них доктор физико-математических наук профессор Самарского университета Алексей Коваленко.
Абсолютным победителем стала студенческая команда под руководством Ивана Шипчина, прошедшая за два дня все четыре дистанции с наилучшими показателями на этапах.
Справка «СГ»
49-й лыжный агитационный пробег по Бузулукскому бору проводился Самарской федерацией спортивного туризма по календарному плану ми- нистерства спорта Самарской области.
Организатор экспедиции, Самарская федерация спортивного туризма, нашел понимание с руководством НП «Бузулукский бор» и благодарит его за многолетнюю помощь. Как и руководство Бузулукского района Оренбургской области, радушно принимающее самарцев на своей территории. Нацпарк обеспечил участникам пробега допуск в рекреационные зоны, прокладку снегоходных трасс, размещение в палатках и теплых помещениях, снабжение дровами, горячее питание, расчищенные автостоянки и прочие хозяйственные удобства.
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