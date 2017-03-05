05 марта 2017 года,
18:48
$ 58.91    61.98   Нефть 55.71 
Свежий номер
Архив
Главная
Власть
Общество
Происшествия
Культура
Спорт
Прямая речь
Темы
Самарский характер
Исторические версии
Куйбышев - запасная столица
ЧМ-2018
Стара-Загоре - 50
Итоги года
Час пешком
О нас
Редакция
Реклама
Подписка
Контакты
Проекты
Пресс-центр
Мобильное приложение
Главная/Общество/

Самарцы в 49-й раз организовали лыжный агитпробег по Бузулукскому бору

И вновь, уже в 49-й раз, самарские активисты вышли на трассы агитационного лыжного пробега по национальному парку «Бузулукский бор», или лыжной экспедиции-маршрута, как теперь его называют бывалые путешественники. В этом году в течение четырех праздничных выходных дней около 100 поборников активного образа жизни общались, пели походные песни, встречались с сотрудниками природного национального парка и, конечно же, преодолевали лыжные дистанции разной протяженности. Этот сценарий повторяется из года в год, меняется лишь география. За последние годы самарская команда побывала уже во многих точках заповедной территории.

Маршруты из… прошлого века

- Еще в 60-е годы куйбышевские туристы, лыжники, спортивные ориентировщики вместе с сельскими спортсменами-активистами проходили лыжным маршрутом по одному из красивейших природных объектов нашего края - Бузулукскому бору. А по пути в селах проводили лекции и концерты, - рассказывает идейный вдохновитель и главный организатор возрожденного агитпробега, председатель совета ветеранов Самарской федерации спортивного туризма, руководитель экспедиции Владимир Егоров. - Четыре года назад наша федерация подхватила знамя той давней славной традиции. Нас поддержал национальный парк «Бузулукский бор». Теперь каждый год неизменно здесь проходит массовая лыжная экспедиция, хотя в несколько ином формате. Мы встаем лагерем близ одного из лесных поселков, там нарезаются трассы, туда подъезжает для участия местное население.

В этом году палаточный лагерь был развернут близ станции Колтубанка, в пробеге участвовало около 100 ветеранов самарского туризма и юных последователей здорового образа жизни, жителей близлежащих поселков. Ради молодежи ветераны и поддерживают традицию агитпробегов. Очень хочется приобщить к активному, спортивному образу жизни детей и внуков.

Национальный парк встречает и просвещает
В этот раз агитпробег посвящался 100-летию заповедного дела России и стартовавшему Году экологии. Маршруты проходили по оренбургской части Бузулукского бора. Именно здесь, на станции Колтубанка, расположена штаб- квартира национального парка.

Лыжный пробег-2017 стал и просветительской природоохранной акцией. Преподаватель географии Боровской средней общеобразовательной школы Инна Эгипти рассказала горожанам, какие звери и птицы обитают в округе, как местные ребятишки учатся ходить по азимуту, чтобы не заблудиться. А методист отдела экологического просвещения НП «Бузулукский бор» Наталья Шапилова провела настолько интересную и познавательную полуторачасовую экскурсию по небольшому музею национального парка, на какую не всегда попадешь даже в областных столицах. Гости получили много полезной информации об обитателях здешних мест - кабанах, лосях, косулях, бобрах и даже волках. Этот хищник в последние годы тоже заходит на территорию, так что ухо надо держать востро. В бору обитает множество птиц, лесные озера изобилуют черепахами, а в мае можно попасть в настоящий природный парк бабочек - их здесь множество, самых разных, включая очень редкие виды. Все, кто приезжает в Бузулукский бор, стремятся увидеть трехсотлетние сосны. Обхватить ствол такого великана можно только вчетвером. А всего уникальный бор посреди самаро-оренбургских степей раскинулся на площади 111 тыс. гектаров, из них более 106 тыс. га отведено под национальный парк.

Трассы выбирай по силам

В течение трех дней участникам лыжной экспедиции предлагалось на выбор четыре трассы: 6, 10, 16, 25 км по заснеженным просекам заповедного бора. Вместе с ветеранами на дистанции отправились ребята из самарского центра детского творчества «Ирбис», студенты Самарского университета и СамГТУ. Наша инициатива вызвала отклик и у оренбуржцев. К месту старта подъезжали участники самых разных возрастов из близлежащих поселков. Сельчан было меньше, чем год назад, но кто прибыл, тот остался доволен и организацией, и подготовленными трассами, и очень дружной единой командой горожан, с которой довелось познакомиться.

На самую протяженную, 25-километровую, дистанцию решились только самарские студенты (очень сильная и целеустремленная команда прибыла из СамГТУ) и несколько ветеранов самарского туризма, за плечами которых десятки походов по сложным горным маршрутам страны и мира. Среди «марафонцев» были и 20-летние, и те, кому за 60. Именно таким агитпробег и замышлялся: единением поколений во имя здорового образа жизни, на фоне прекрасной природы, среди проверенных временем друзей.

Итоги
Самой юной участницей лыжного пробега стала десятилетняя Полина Полева. Она стартовала вместе с мамой Еленой и бабушкой Людмилой Михайловной Никулиной из села Колтубанка. По две дистанции преодолели 76-летние Владимир Буров и Борис Кейльман из Самары. Не отставал от них доктор физико-математических наук профессор Самарского университета Алексей Коваленко.

Абсолютным победителем стала студенческая команда под руководством Ивана Шипчина, прошедшая за два дня все четыре дистанции с наилучшими показателями на этапах.

Справка «СГ»
49-й лыжный агитационный пробег по Бузулукскому бору проводился Самарской федерацией спортивного туризма по календарному плану ми- нистерства спорта Самарской области.
Организатор экспедиции, Самарская федерация спортивного туризма, нашел понимание с руководством НП «Бузулукский бор» и благодарит его за многолетнюю помощь. Как и руководство Бузулукского района Оренбургской области, радушно принимающее самарцев на своей территории. Нацпарк обеспечил участникам пробега допуск в рекреационные зоны, прокладку снегоходных трасс, размещение в палатках и теплых помещениях, снабжение дровами, горячее питание, расчищенные автостоянки и прочие хозяйственные удобства.
Дата: 5 марта 2017 , 14:30
86
Автор текста: Ирина Шабалина
Опубликовать в блоге
Оставить комментарий
Ваше имя:
Допускаются теги <b>, <i>, <u>, <p> иссылки на YouTube (http://youtube.com/watch/?v=video_id)
Код с картинки:
Последнее из раздела Общество
no photo
5 марта 2017
86
Самарцы в 49-й раз организовали лыжный агитпробег по Бузулукскому бору
no photo
4 марта 2017
342
Жители Самары могли заочно познакомиться с культурой южнокорейского Тхонъёна
В Самарской области на выходных пройдет снег
3 марта 2017
510
В Самарской области на выходных пройдет снег
Лучшим учителем Самары стал педагог 132-й школы
2 марта 2017
828
Лучшим учителем Самары стал педагог 132-й школы
В школе искусств «Радуга» создали молодежное креативное бюро
2 марта 2017
382
В школе искусств «Радуга» создали молодежное креативное бюро
В школе №12 представили наиболее успешные проекты в сфере образования
2 марта 2017
357
В школе №12 представили наиболее успешные проекты в сфере образования
В Самаре состоялся благотворительный аукцион «Подари надежду»
2 марта 2017
474
В Самаре состоялся благотворительный аукцион «Подари надежду»
В Самаре прошла акция по сбору макулатуры
2 марта 2017
322
В Самаре прошла акция по сбору макулатуры
Власти продолжают разъяснять новый порядок начисления социальных выплат в регионе
2 марта 2017
522
Власти продолжают разъяснять новый порядок начисления социальных выплат в регионе
Лента новостей
5 марта 2017 , 13:11
133
В Самаре обсудили вопросы подготовки кадров для машиностроительной отрасли
Николай Меркушкин принял участие в заседании совета Самарского регионального отделения Союза...
5 марта 2017 , 13:09
150
1 марта 80-летие отметила единственный в губернии Народный учитель СССР, почетный гражданин Самарской области Евгения Аршлутова
Именинница, блестяще преподававшая физику, принимала поздравления от первых лиц города и...
5 марта 2017 , 12:03
143
Новая экспозиция в Музее модерна позволяет погрузиться в атмосферу 1917 года
Нам с каждым годом все сложнее представить себе ситуацию, которая сложилась в России в то время....
4 марта 2017 , 20:41
308
Около 450 тысяч жителей области имеют задолженность по налогу на имущество
  Около четверти жителей нашего региона имеют долги по налогу на имущество. Об этом в...
4 марта 2017 , 20:32
688
В Тольятти будут судить 20-летнего парня, устроившего ДТП
  Авария произошла на пересечении улиц Дзержинского и Автостроителей в Автозаводском районе...
4 марта 2017 , 20:24
712
Под Сызранью в ДТП у фуры оторвало кабину
  Дорожный инцидент случился сегодня на трассе М-5 «Урал».
4 марта 2017 , 19:15
1079
В столкновении нефтевоза с фурой погиб мужчина
ДТП со смертельным исходом было зарегистрировано сегодня в 3:20 на 84 километре трассы...
Все новости
Календарь
Март  2017
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
27 28 1 2 3 4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
Выбор читателей
Выбор редакции
27 февраля 2017
5158
В Самарской области утонули два 10-летних мальчика
Трагедия произошла 26 февраля в 19:20 в Похвистневском районе.
На остановке Дыбенко/Советской Армии насмерть избили женщину
26 февраля 2017
4005
На остановке Дыбенко/Советской Армии насмерть избили женщину
В самарскую полицию поступило сообщение о том, что в больницу с травмами головы доставлена...
В Самаре 42-летний мужчина убил своего знакомого и оставил его тело на съемной квартире
14 февраля 2017
3112
В Самаре 42-летний мужчина убил своего знакомого и оставил его тело на съемной квартире
Труп 37-летнего мужчины с признаками насильственной смерти был обнаружен хозяйкой жилплощади....
В Жигулевске медведь пытался залезть на дерево
10 февраля 2017
2359
В Жигулевске медведь пытался залезть на дерево
  Необычный инцидент произошел на днях возле местного дворца культуры.
У музея
19 февраля 2017
939
У музея "Самара космическая" появится скульптурная композиция из семи фигур
Совещание по вопросу оформления территории музейного комплекса "Самара...
Пожар в Куйбышевском районе тушили 68 человек
2 марта 2017
465
Пожар в Куйбышевском районе тушили 68 человек
Возгорание началось 1 марта в 16:08 на ул. Газонной.
Мужчина пытался провезти в Самару незадекларированные украшения стоимостью 3,7 млн рублей
2 марта 2017
514
Мужчина пытался провезти в Самару незадекларированные украшения стоимостью 3,7 млн рублей
Ювелирные изделия были задержаны на таможенном посту аэропорта «Курумоч». Их пытался...
Специалисты МП «Инженерные системы» очистили более 65 км ливневок
1 марта 2017
373
Специалисты МП «Инженерные системы» очистили более 65 км ливневок
Директор муниципального предприятия «Инженерные системы» Сергей Арзамаскин...
Главная
Власть
Общество
Происшествия
Культура
Спорт
Прямая речь
Темы
О нас
Редакция
Реклама
Подписка
Контакты
Проекты
Пресс-центр
Мобильное приложение
© 2011 - 2016 Самарская газета. Все права защищены.
Свидетельство регистрации СМИ выдано Роскомнадзором: ЭЛ № ФС 77 - 68396 от 27.01.2017
Разрешение редакции на перепечатку материалов и ссылки на "Самарскую газету" обязательны.
Создание сайта
mediaidea
Живёшь в Самаре - читай "Самарскую газету". "Sgpress.ru" - это онлайн новости Самары и новости Самарской области. Экономика, политика, общественная жизнь, образование, культура и спорт - лента новостей обо всём, что интересует самарцев. Свежие новости из жизни столицы региона, новости губернии, страны и мира, новости дня и новости недели в аналитических обзорах и материалах наших корреспондентов, оценка экспертов и жителей Самары.