Самарцы увидели «Заповедный остров России»
В субботу, 20 мая, неравнодушные самарцы - поборники защиты великой русской реки отметили День Волги.
Прошли акции по уборке прибрежной полосы, природоохранные экскурсии. А 19 мая, в преддверии даты, в самарском Музее коллекций состоялась встреча профессиональных экологов и общественников. Она посвящалась Дню Волги, Году экологии и 100-летию заповедной системы России.
Синицы, бабочки и речные просторы
К этой встрече в музее было приурочено открытие фотовыставки «Самарская Лука - заповедный остров России».
- На выставке представлены снимки сотрудников нашего национального парка, а также друзей, которые уже несколько лет передают нам свои самые интересные фотографии с видами животных, птиц, редких растений, ландшафтов. Фотоработы раскрывают биоразнообразие и красоту родной природы, - пояснила начальник отдела экологического просвещения «Самарской Луки» Ирина Губернаторова.
Среди снимков, кстати, есть и ее работы: красные кленовые листья в кружевном обрамлении изморози; совсем маленький, еще беспомощный лосенок; краснокнижный ярко-желтый первоцвет крупночашечный.
Многие работы сделаны мастерски. Майя Андрианова сумела сделать портрет богомола, Войцех Мисюкевич - стремительной белки, Сергей Павлов - премилой длиннохвостой синицы на ветке спелого терновника.
Пожалуй, больше всего улыбающейся публики собирает одна из фотографий Майи Андриановой: сбились в кучку с десяток божьих коровок, готовятся к зиме, будто греют друг друга крохотными тельцами. А удивляются зрители больше всего виду необычного гриба под названием «ежевик коралловый», который совсем не похож на гриб, зато очень напоминает фарфоровые заиндевелые веточки.
- Здесь показано то, что делает нашу жизнь прекраснее, - подчеркнул директор НП «Самарская Лука» Александр Губернаторов. - И вся эта красота должна оставаться с нами на долгое-долгое время. Самосознание россиян строится ведь не только на экономических показателях. Одно из самых ценных наших достояний - природное богатство и разнообразие.
Приглашения от первых лиц
У участников встречи была уникальная возможность задать вопросы приехавшим в Самару директорам всех трех особо охраняемых природных территорий (ООПТ) губернии - Жигулевского государственного заповедника, национальных парков «Самарская Лука» и «Бузулукский бор». Речь шла и о достопримечательностях, охранном статусе других интересных мест на карте губернии - памятников природы, которых сегодня насчитывается 212. Обсуждалась тема готовности к началу туристического сезона, проблемные вопросы охраны Волги.
- Ждем гостей на своих территориях, но очень надеемся, что они знают об особом природоохранном статусе и оставят после себя поляны и берега водоемов в первозданной чистоте и красоте, - подчеркнул директор нацпарка «Бузулукский бор» Анатолий Карханин.
За чистый берег
И словом, и делом за чистоту Волги в субботу проголосовали участники акции «Самарский берег». В пляжной зоне Студеного оврага, которая сейчас постепенно освобождается от воды, собрались добровольцы всех возрастов, причем было немало ребятишек. Общими усилиями они очистили берег от принесенного половодьем мусора.
- Это наша первая в сезоне акция по привлечению внимания к проблемам водоохранных зон в рамках годовой программы «Самарский берег», - сообщила координатор природоохранных проектов Учебного центра экологии и безопасности Ирина Зубкова. - Уборкой территорий занимаемся при содействии администрации города, сегодня нас поддержали представители Кировского района. Пообещали, что все мешки с собранным волонтерами мусором в ближайшие дни будут вывезены, а возле пляжа появятся контейнеры.
В День Волги добровольцы привели в порядок береговой участок и установили аншлаг рядом с пляжем - напоминание о том, что к нашей любимой реке надо относиться бережно, с уважением. А затем отправились на вершину Лысой горы - природоохранную экскурсию для добровольцев провел краевед Валерий Сенников.
- В таких экологических акциях обычно участвует вся наша семья. Сегодня мы трудимся вместе с семилетней дочкой Анечкой, - рассказала волонтер, педагог под образованию Наталья Дорошева. - Мы очень любим природу, поэтому хотим, чтобы вот такие природные уголки Самары оставались чистыми, благоустроенными. И берега Волги прежде всего. Потому что это наше лицо, мы ведь живем на главной реке страны.
Прошли акции по уборке прибрежной полосы, природоохранные экскурсии. А 19 мая, в преддверии даты, в самарском Музее коллекций состоялась встреча профессиональных экологов и общественников. Она посвящалась Дню Волги, Году экологии и 100-летию заповедной системы России.
Синицы, бабочки и речные просторы
К этой встрече в музее было приурочено открытие фотовыставки «Самарская Лука - заповедный остров России».
- На выставке представлены снимки сотрудников нашего национального парка, а также друзей, которые уже несколько лет передают нам свои самые интересные фотографии с видами животных, птиц, редких растений, ландшафтов. Фотоработы раскрывают биоразнообразие и красоту родной природы, - пояснила начальник отдела экологического просвещения «Самарской Луки» Ирина Губернаторова.
Среди снимков, кстати, есть и ее работы: красные кленовые листья в кружевном обрамлении изморози; совсем маленький, еще беспомощный лосенок; краснокнижный ярко-желтый первоцвет крупночашечный.
Многие работы сделаны мастерски. Майя Андрианова сумела сделать портрет богомола, Войцех Мисюкевич - стремительной белки, Сергей Павлов - премилой длиннохвостой синицы на ветке спелого терновника.
Пожалуй, больше всего улыбающейся публики собирает одна из фотографий Майи Андриановой: сбились в кучку с десяток божьих коровок, готовятся к зиме, будто греют друг друга крохотными тельцами. А удивляются зрители больше всего виду необычного гриба под названием «ежевик коралловый», который совсем не похож на гриб, зато очень напоминает фарфоровые заиндевелые веточки.
- Здесь показано то, что делает нашу жизнь прекраснее, - подчеркнул директор НП «Самарская Лука» Александр Губернаторов. - И вся эта красота должна оставаться с нами на долгое-долгое время. Самосознание россиян строится ведь не только на экономических показателях. Одно из самых ценных наших достояний - природное богатство и разнообразие.
Приглашения от первых лиц
У участников встречи была уникальная возможность задать вопросы приехавшим в Самару директорам всех трех особо охраняемых природных территорий (ООПТ) губернии - Жигулевского государственного заповедника, национальных парков «Самарская Лука» и «Бузулукский бор». Речь шла и о достопримечательностях, охранном статусе других интересных мест на карте губернии - памятников природы, которых сегодня насчитывается 212. Обсуждалась тема готовности к началу туристического сезона, проблемные вопросы охраны Волги.
- Ждем гостей на своих территориях, но очень надеемся, что они знают об особом природоохранном статусе и оставят после себя поляны и берега водоемов в первозданной чистоте и красоте, - подчеркнул директор нацпарка «Бузулукский бор» Анатолий Карханин.
За чистый берег
И словом, и делом за чистоту Волги в субботу проголосовали участники акции «Самарский берег». В пляжной зоне Студеного оврага, которая сейчас постепенно освобождается от воды, собрались добровольцы всех возрастов, причем было немало ребятишек. Общими усилиями они очистили берег от принесенного половодьем мусора.
- Это наша первая в сезоне акция по привлечению внимания к проблемам водоохранных зон в рамках годовой программы «Самарский берег», - сообщила координатор природоохранных проектов Учебного центра экологии и безопасности Ирина Зубкова. - Уборкой территорий занимаемся при содействии администрации города, сегодня нас поддержали представители Кировского района. Пообещали, что все мешки с собранным волонтерами мусором в ближайшие дни будут вывезены, а возле пляжа появятся контейнеры.
В День Волги добровольцы привели в порядок береговой участок и установили аншлаг рядом с пляжем - напоминание о том, что к нашей любимой реке надо относиться бережно, с уважением. А затем отправились на вершину Лысой горы - природоохранную экскурсию для добровольцев провел краевед Валерий Сенников.
- В таких экологических акциях обычно участвует вся наша семья. Сегодня мы трудимся вместе с семилетней дочкой Анечкой, - рассказала волонтер, педагог под образованию Наталья Дорошева. - Мы очень любим природу, поэтому хотим, чтобы вот такие природные уголки Самары оставались чистыми, благоустроенными. И берега Волги прежде всего. Потому что это наше лицо, мы ведь живем на главной реке страны.
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