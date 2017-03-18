Самарцы смогут рассказать о проблемах своего района с помощью мобильного приложения «Моя Самара»
В марте городские власти запустили новую информационную систему «Моя Самара». О том, как электронный сервис поможет бороться с незаконными свалками, открытыми люками и ямами на дорогах, в ходе пресс-конференции в нашей газете рассказали заместитель главы городского округа - руководитель департамента управления делами администрации Александр Филатов и заместитель генерального директора МБУ «Центр информационно-хозяйственного обеспечения» Дмитрий Горбачев.
«Моя Самара» объединяет сразу несколько муниципальных интернет-ресурсов. Через нее можно подать обращение к мэру, узнать актуальные самарские новости или расписание движения транспорта. С помощью ресурса можно оперативно обратить внимание властей на локальные проблемы, будь то упавшее дерево, расклейка незаконных объявлений, бродячие собаки или брошенные во дворах автомобили. Для этого достаточно однажды зарегистрироваться в системе или войти в нее через социальную сеть. После регистрации подать заявку житель сможет буквально в несколько шагов - достаточно сфотографировать проблемную точку и отметить ее нахождение на карте. Дальше уже модератор отправит заявку непосредственным исполнителям.
- Чтобы подать традиционное письменное обращение, заявитель должен четко понимать, в какую именно структуру направить свое письмо, чтобы оно сразу пришло по адресу и компетенции. А новая система упрощает процесс диалога жителей с муниципалитетом: модератор после рассмотрения заявки сразу отправляет ее именно в то подразделение, которое уполномочено решать данный вопрос, - пояснил Александр Филатов.
С начала года в систему «Моя Самара» поступило свыше 300 обращений. По словам Дмитрия Горбачева, к значительному увеличению числа заявок разработчики готовы: продуманы технические аспекты, налажено взаимодействие с территориальными и структурными подразделениями мэрии, которые будут непосредственно исполнять или курировать заявку. На решение конкретного вопроса определены четкие сроки, а пользователь получает уведомление о ходе решения проблемы.
Интерактивная площадка, разработанная по поручению мэра Олега Фурсова, станет эффективным инструментом для решения местных проблем и поможет совместными усилиями власти и горожан сделать наш город лучше. Как отметил Александр Филатов, «Моя Самара» - это комплексный проект, который поможет также вести мониторинг обращений граждан и осуществлять контроль за исполнительской дисциплиной чиновников.
Разработана специальная версия «Моей Самары» и для удобства пользователей смартфонов и других мобильных гаджетов - приложение «Самара. Приемная». Оно дает возможность отправлять заявку прямо с места событий. В ближайшее время будет запущено мобильное приложение «Самара. Мнения», через которое администрация будет про- водить опросы населения по насущным проблемам городского округа. В будущем новые информационные проекты или ресурсы также будут подключаться к «Моей Самаре».
Проверенным путем
Появление новой интернет- системы не отменяет традиционных форм обращения в городскую мэрию. Система личного приема граждан и письменного обращения сохранится. Привычным образом горожане могут обратиться в управление по работе с обращениями граждан администрации Самары:
- с устным обращением по тел. 332-30-44;
- с письменным обращением по адресу: 443010, Самара, ул. Куйбышева, 135, главе городского округа Самара. В обращении необходимо указать следующие данные: фамилия, имя, отчество, почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ, суть предложения, заявления или жалобы, личная подпись и дата;
- лично, с устным и письменным обращением, по адресу: ул. Красноармейская, 17. График работы: понедельник, вторник, среда, четверг - с 8.30 до 17.30; пятница - с 8.30 до 16.30.
«Моя Самара» объединяет сразу несколько муниципальных интернет-ресурсов. Через нее можно подать обращение к мэру, узнать актуальные самарские новости или расписание движения транспорта. С помощью ресурса можно оперативно обратить внимание властей на локальные проблемы, будь то упавшее дерево, расклейка незаконных объявлений, бродячие собаки или брошенные во дворах автомобили. Для этого достаточно однажды зарегистрироваться в системе или войти в нее через социальную сеть. После регистрации подать заявку житель сможет буквально в несколько шагов - достаточно сфотографировать проблемную точку и отметить ее нахождение на карте. Дальше уже модератор отправит заявку непосредственным исполнителям.
- Чтобы подать традиционное письменное обращение, заявитель должен четко понимать, в какую именно структуру направить свое письмо, чтобы оно сразу пришло по адресу и компетенции. А новая система упрощает процесс диалога жителей с муниципалитетом: модератор после рассмотрения заявки сразу отправляет ее именно в то подразделение, которое уполномочено решать данный вопрос, - пояснил Александр Филатов.
С начала года в систему «Моя Самара» поступило свыше 300 обращений. По словам Дмитрия Горбачева, к значительному увеличению числа заявок разработчики готовы: продуманы технические аспекты, налажено взаимодействие с территориальными и структурными подразделениями мэрии, которые будут непосредственно исполнять или курировать заявку. На решение конкретного вопроса определены четкие сроки, а пользователь получает уведомление о ходе решения проблемы.
Интерактивная площадка, разработанная по поручению мэра Олега Фурсова, станет эффективным инструментом для решения местных проблем и поможет совместными усилиями власти и горожан сделать наш город лучше. Как отметил Александр Филатов, «Моя Самара» - это комплексный проект, который поможет также вести мониторинг обращений граждан и осуществлять контроль за исполнительской дисциплиной чиновников.
Разработана специальная версия «Моей Самары» и для удобства пользователей смартфонов и других мобильных гаджетов - приложение «Самара. Приемная». Оно дает возможность отправлять заявку прямо с места событий. В ближайшее время будет запущено мобильное приложение «Самара. Мнения», через которое администрация будет про- водить опросы населения по насущным проблемам городского округа. В будущем новые информационные проекты или ресурсы также будут подключаться к «Моей Самаре».
Проверенным путем
Появление новой интернет- системы не отменяет традиционных форм обращения в городскую мэрию. Система личного приема граждан и письменного обращения сохранится. Привычным образом горожане могут обратиться в управление по работе с обращениями граждан администрации Самары:
- с устным обращением по тел. 332-30-44;
- с письменным обращением по адресу: 443010, Самара, ул. Куйбышева, 135, главе городского округа Самара. В обращении необходимо указать следующие данные: фамилия, имя, отчество, почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ, суть предложения, заявления или жалобы, личная подпись и дата;
- лично, с устным и письменным обращением, по адресу: ул. Красноармейская, 17. График работы: понедельник, вторник, среда, четверг - с 8.30 до 17.30; пятница - с 8.30 до 16.30.
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