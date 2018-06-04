Самарцы очистили от мусора лес в Куйбышевском районе

В Куйбышевском районе Самары прошел субботник. На уборку вышли более 100 человек, к которым присоединились представители районной администрации.Идею проведения субботника в Куйбышевском районе подала глава Самары Елена Лапушкина на одной из встреч с местными жителями. Ее поддержали. Администрация района помогла и техникой в том числе.Субботник начали со сбора мелкого мусора в районе детского лагеря "Юность". Еще одна группа активистов вела уборку вдоль дороги по улице Новосельской. На месте работали шесть грузовых автомобилей и три погрузчика.К очистке леса присоединился глава администрации Куйбышевского района Александр Моргун.- Мы выделили технику для погрузки и вывоза отходов. После того, как территорию очистят, будем решать вопрос о дальнейшем ее использовании и благоустройстве, - пояснил глава Александр Моргун.Управляющая микрорайоном № 33 «Рубежное» Елена Величко сообщила, что местные жители обратились к главе города с просьбой обустроить лесополосу – сделать тротуары, беговые дорожки, площадки для отдыха.