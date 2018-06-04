Самарцы очистили от мусора лес в Куйбышевском районе
В будущем территорию планируют обустроить для отдыха.
В Куйбышевском районе Самары прошел субботник. На уборку вышли более 100 человек, к которым присоединились представители районной администрации.
Идею проведения субботника в Куйбышевском районе подала глава Самары Елена Лапушкина на одной из встреч с местными жителями. Ее поддержали. Администрация района помогла и техникой в том числе.
Субботник начали со сбора мелкого мусора в районе детского лагеря "Юность". Еще одна группа активистов вела уборку вдоль дороги по улице Новосельской. На месте работали шесть грузовых автомобилей и три погрузчика.
К очистке леса присоединился глава администрации Куйбышевского района Александр Моргун.
- Мы выделили технику для погрузки и вывоза отходов. После того, как территорию очистят, будем решать вопрос о дальнейшем ее использовании и благоустройстве, - пояснил глава Александр Моргун.
Управляющая микрорайоном № 33 «Рубежное» Елена Величко сообщила, что местные жители обратились к главе города с просьбой обустроить лесополосу – сделать тротуары, беговые дорожки, площадки для отдыха.
В Куйбышевском районе Самары прошел субботник. На уборку вышли более 100 человек, к которым присоединились представители районной администрации.
Идею проведения субботника в Куйбышевском районе подала глава Самары Елена Лапушкина на одной из встреч с местными жителями. Ее поддержали. Администрация района помогла и техникой в том числе.
Субботник начали со сбора мелкого мусора в районе детского лагеря "Юность". Еще одна группа активистов вела уборку вдоль дороги по улице Новосельской. На месте работали шесть грузовых автомобилей и три погрузчика.
К очистке леса присоединился глава администрации Куйбышевского района Александр Моргун.
- Мы выделили технику для погрузки и вывоза отходов. После того, как территорию очистят, будем решать вопрос о дальнейшем ее использовании и благоустройстве, - пояснил глава Александр Моргун.
Управляющая микрорайоном № 33 «Рубежное» Елена Величко сообщила, что местные жители обратились к главе города с просьбой обустроить лесополосу – сделать тротуары, беговые дорожки, площадки для отдыха.
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В будущем территорию планируют обустроить для отдыха
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