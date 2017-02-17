Самарцы активно осваивают модные технологии украшения дома и гардероба
Рукоделие переживает бум обновления. «Самарская газета» начала рассказывать о том, какие виды декора, оригинальные технологии осваивают увлеченные самарчане.
Вышиваем и тренируем зрение
Старая добрая вышивка по-прежнему имеет своих преданных приверженцев, но сейчас рукодельницы все чаще привносят элементы новизны. Либо полюбившуюся многим вышивку лентами, либо бисером.
- Я увлеклась вышивкой бисером, - рассказывает самарская пенсионерка Наталья Шелест. - Такое занятие меня успокаивает, умиротворяет, тем более что часто берусь вышивать иконки. А еще заметила, что фокусировка зрения на мелких элементах помогла моим глазам. Почему
выбрала именно бисер, а не нитки? Он от преломления света сверкает и при разном освещении выглядит по-разному. Такой интересный эффект. Я уже сделала много работ в подарок своим родным, подругам. Сегодня хочу выбрать что-то новое, чтобы преподнести вышивку своей внучке.
Кто-то прорисовывает основу для вышивания сам, но большинство рукодельниц сейчас все-таки пользуются купленными заготовками. В комплекте к рисунку-основе есть и подходящие иглы, пяльца, нитки, бисер нужных цветов.
- А я приобретаю только бисер, рисунки придумываю сама, - поделилась своими предпочтениями самарская мастерица Лидия Кромарева. - Бисером я вышиваю орнаменты - на косметичках, сумочках и даже домашних тапочках. Орнамент придумать не так сложно, зато все они
мои собственные, причем стараюсь привносить какие-то национальные элементы. Для этого специально купила книгу с образцами национальных орнаментов, кое-что беру оттуда.
Сам себе художник
«Шедевр за 25 шагов». Такая надпись на упаковке со всем, что необходимо для создания небольшой картины, настраивает на азартное освоение неизведанного. В специализированных магазинах появились такие наборы для новичков в живописи: масляные краски, нужные кисти, образец картины и подробная пошаговая инструкция, как предстоит действовать. Но здесь все-таки нужны начальные навыки работы с красками, прорисовки форм и объемов, света и тени. А вот для тех, кто прежде за кисти вообще не брался, но мечтал когда-нибудь создать живописное произведение, сейчас появилась отличная «скорая помощь» - наборы «Картина по номерам».
- По сути, это раскраска, только большая, требующая длительной кропотливой работы, - поясняют консультанты специализированных магазинов. - В наборе - акриловые краски, кисти, картина, которая у вас должна получиться, и главное - холст с великим множеством обведенных секторов, в каждом из которых проставлен номер. Каждому номеру соответствует своя краска. Смотрите на сопроводительный лист и закрашивайте каждый сектор соответствующим ему цветом. Когда все будет сделано, у вас получится полноценная живописная работа.
- Да, такая живопись-раскраска требует немалой усидчивости и внимания, перепутаешь цифры - нанесешь не тот цвет. Но удачному итогу зато радуешься как ребенок, - делится впечатлениями самарчанка Таисия Алешина. - Я уже четвертую картину прихожу покупать, каждый раз усложняю задачу. На каждом наборе есть указатель сложности работы. Я начинала с простенького «мультяшного» пейзажа, сейчас беру гораздо более трудоемкую композицию с цветами, а потом надеюсь перейти на портреты животных, это моя цель. В продаже есть и наборы с расписанными по номерам великими живописными произведениями, так что вполне можно попробовать повторить Ван Гога или Пикассо. «Картины по номерам» сейчас очень популярны, многие покупают наборы и себе, и в подарок. Я приходила в магазин перед новогодними праздниками - эти коробки шли буквально нарасхват. Действительно, отличный презент под елку, как и к другим праздникам, дням рождения.
Рассматриваем вместе с Таисией образцы картин. Вот цветы, как живые, самых разных форм и оттенков. Вот красавец-павлин со своим чудо-хвостом. А вот портрет премилого йоркширского терьера. Все это можно «нарисовать» самим.
Полотно в... алмазах
Можно самим создать и так называемую алмазную картину. Такой вид декора предпочитают любители всего яркого, искрящегося. Принцип тот же, что и в «Картине по номерам». Только вместо красок - бисер и стразы.
Консультанты разъясняют: из набора берете полотно на подрамнике, снимаете защитную пленку и, согласно обозначенным номерам, берете и приклеиваете бисер или стразы соответствующих цветов и форм. Картины различаются по сложности, но «алмазные» произведения создавать легче, нежели живописное полотно. Работа здесь менее трудоемкая, результат вы увидите гораздо быстрее.
«Я поднимаю свой бокал...»
А бокал этот может стать особенным, не похожим ни на какой другой. Как и ваза, графин, кувшин, блюдо...
В специализированных магазинах появились краски и контуры для рисования по стеклу и керамике, в итоге в последнее время среди молодежи поветрие: собственноручная роспись посуды.
- Мы начинали с росписи бутылок необычных форм. Ходили, выпрашивали их у знакомых и упражнялись потом на этом стекле, вырисовывая геометрические фигуры, - поведали о своем пути в творчество самарские студенты Игорь Петренко и Анна Штерн. - Потом нам очень понравилось рисовать на стекле деревенские пейзажи «а-ля пастораль» - с домиками, заборчиками, подсолнухами, барашками и нарядными пастушками. Сейчас с удовольствием взялись за изображения цветов, причем пробуем экспериментировать: подсыпаем на краски крошку, делаем вкрапления из мелких бусин и ракушек, коры деревьев, сухоцветов. В общем, иногда такие чудеса получаются, что сами собой гордимся. Краска по стеклу быстро застывает. Она долговечна. Так что такое произведение может радовать глаз годами.
Если вас увлечет роспись по стеклу, вместе с подручными материалами можно покупать и прозрачную посуду для росписи. Она недорогая, зато благодаря вашему мастерству и буйству фантазии бокалы, стаканы, вазы, чаши, стеклянные заварочные чайники станут неповторимыми мини-шедеврами. Пить и есть из таких - истинное эстетическое удовольствие.
Так что творите на радость себе и окружающим. Тем более что сейчас можно приобрести массу нужных для творчества вещей - краски пастельные и акриловые, масляные и премиум-класса Fleur. Графитные грифели, художественную тушь, краски по стеклу и керамике, краски по ткани, кисти для каллиграфии, заготовки деревянные и стеклянные, картонные и фанерные, замшевые и шелковые... Если есть свободное время и творческий порыв - в добрый путь!
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