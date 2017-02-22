Самарцев приглашают на массовые гулянья по случаю Масленицы
С 20 по 26 февраля площадь им. Куйбышева - центральная площадка проведения народных гуляний по случаю проводов русской зимы.
В связи с этим в Самаре впервые была установлена арт-конструкция «Маслена» высотой 21 метр. Еще одним из украшений площади стал надувной «Самовар» высотой 4 метра. На площади оборудовано несколько фотозон в традиционном народном стиле.
Здесь ежедневно проходят веселые игровые программы для детей и взрослых, работают аттракцион «Горка» и ледовые катки. Также можно посетить «Город мастеров», Усадьбу Деда Мороза, покататься на деревянных качелях в виде русских ложек.
26 февраля с 12.00 до 17.00 на площади Куйбышева состоится главный праздник недели - «Проводы русской зимы - Масленица».
Традиционно в этот день будут организованы «бой на подушках», гиревой аттракцион, перетягивание каната, ходьба на ходулях, подъем на столб с призами.
Также, как ранее писал sgpress.ru, масленичные гулянья пройдут и во всех районах Самары.
В связи с этим в Самаре впервые была установлена арт-конструкция «Маслена» высотой 21 метр. Еще одним из украшений площади стал надувной «Самовар» высотой 4 метра. На площади оборудовано несколько фотозон в традиционном народном стиле.
Здесь ежедневно проходят веселые игровые программы для детей и взрослых, работают аттракцион «Горка» и ледовые катки. Также можно посетить «Город мастеров», Усадьбу Деда Мороза, покататься на деревянных качелях в виде русских ложек.
26 февраля с 12.00 до 17.00 на площади Куйбышева состоится главный праздник недели - «Проводы русской зимы - Масленица».
Традиционно в этот день будут организованы «бой на подушках», гиревой аттракцион, перетягивание каната, ходьба на ходулях, подъем на столб с призами.
Также, как ранее писал sgpress.ru, масленичные гулянья пройдут и во всех районах Самары.
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