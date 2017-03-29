Самарцам рассказали о гуманитарной миссии Красного Креста
На этой неделе наш город посетила делегация Королевства Швеция во главе с Чрезвычайным и Полномочным Послом Королевства Швеция в РФ господином Петером Эриксоном.
В состав делегации вошли представители ведущих шведских компаний, деятели науки и культуры. Приехал и уже знакомый читателям «СГ» журналист-международник, ветеран шведского отделения Красного Креста Пер Аллан Ульссон.
Он был в нашем городе пару лет назад, и по результатам встречи нашего журналиста с ним был написан авторский материал. В статье «По следам баронессы Анны» рассказывалось о мужественной шведке Анне Линдер, организовавшей во время Первой мировой войны помощь находящимся в лагерях Самарской губернии германским и австрийским военнопленным. Ее добрые воспоминания о жителях Самары, а также оставшиеся здесь личные связи помогли шведам оперативно вмешаться во время страшного голода в Поволжье в 20-х годах и спасти тысячи жителей губернии от голодной смерти. Работая совместно, Пер Аллан Ульссон и самарский историк Григорий Циденков разработали экспозицию, повествующую о тех далеких событиях. Она легла в основу выставки, которая в четверг открылась в галерее «Формограмма». Ученые представили публике уникальные фотографии, сделанные делегатами Красного Креста во время миссии в нашей области.
Сохранились и потрясающие кадры кинохроники. Здесь же представлены портреты всех членов миссии Красного Креста.
- Нужно подчеркнуть, что постреволюционные времена в России были очень сложными, - рассказал во время открытия выставки Пер Аллан Ульссон, - одно правительство сменялось другим, шла гражданская война, но представителям Красного Креста удавалось найти общий язык со всеми властями, и их гуманитарная миссия продолжалась, несмотря ни на что.
Уже в июле 1922 года шведский Красный Крест и возглавляемые им организации ежедневно кормили более 160 тысяч жителей Самары и губернии. Красный Крест содержал и снабжал медикаментами несколько волостных и уездных больниц, а также центральную городскую больницу Самары. В уездных центрах были открыты дома для сирот, шведская провинция Остергетланд содержала один из детских домов Самары.
Круглый стол на тему «Первая мировая война, революция и голод», собравший ученых нашего города, краеведов и студентов-историков, прошел в пятницу в помещении исторического факультета СГСПУ. Ректор университета профессор Олег Мочалов приветствовал шведскую делегацию в стенах старейшего самарского вуза, преподавательский состав которого в голодные годы кормил обедами в помещении Клуба имени Революции 1905 года все тот же Красный Крест.
- У русских есть пословица: друг познается в беде, - сказал в приветственном слове посол Швеции Петер Эриксон, - тесно связанные между собой история нашего королевства и история России доказали ее правоту.
Профессор университета города Линда Кристиан Гернер рассказал о том, что шведы в начале прошлого века испытывали симпатию к революционной России. Правительство и парламент Швеции, узнав о свирепствовавшем в Поволжье голоде, решили выделить делегации Красного Креста 500 тысяч крон. Но после эмоциональной телеграммы руководителя делегации Эрика Экстранда о масштабе бедствия эта помощь выросла до трех миллионов шведских крон - огромной по тем временам суммы! Посильную помощь оказывали и простые граждане, организовав подписку на пожертвования. Союз промышленников Швеции доставил в Казань орудия труда, а фермеры прислали элитные семена пшеницы самарским крестьянам.
Ученые Самары предложили шведам продолжить совместные исследования этого удивительного периода в истории нашей губернии. Студенты вуза решили ходатайствовать об открытии в СГСПУ музея миссии Красного Креста и об установлении памятных знаков рядом со зданиями Самары, которые связаны с деятельностью шведской миссии.
В состав делегации вошли представители ведущих шведских компаний, деятели науки и культуры. Приехал и уже знакомый читателям «СГ» журналист-международник, ветеран шведского отделения Красного Креста Пер Аллан Ульссон.
Он был в нашем городе пару лет назад, и по результатам встречи нашего журналиста с ним был написан авторский материал. В статье «По следам баронессы Анны» рассказывалось о мужественной шведке Анне Линдер, организовавшей во время Первой мировой войны помощь находящимся в лагерях Самарской губернии германским и австрийским военнопленным. Ее добрые воспоминания о жителях Самары, а также оставшиеся здесь личные связи помогли шведам оперативно вмешаться во время страшного голода в Поволжье в 20-х годах и спасти тысячи жителей губернии от голодной смерти. Работая совместно, Пер Аллан Ульссон и самарский историк Григорий Циденков разработали экспозицию, повествующую о тех далеких событиях. Она легла в основу выставки, которая в четверг открылась в галерее «Формограмма». Ученые представили публике уникальные фотографии, сделанные делегатами Красного Креста во время миссии в нашей области.
Сохранились и потрясающие кадры кинохроники. Здесь же представлены портреты всех членов миссии Красного Креста.
- Нужно подчеркнуть, что постреволюционные времена в России были очень сложными, - рассказал во время открытия выставки Пер Аллан Ульссон, - одно правительство сменялось другим, шла гражданская война, но представителям Красного Креста удавалось найти общий язык со всеми властями, и их гуманитарная миссия продолжалась, несмотря ни на что.
Уже в июле 1922 года шведский Красный Крест и возглавляемые им организации ежедневно кормили более 160 тысяч жителей Самары и губернии. Красный Крест содержал и снабжал медикаментами несколько волостных и уездных больниц, а также центральную городскую больницу Самары. В уездных центрах были открыты дома для сирот, шведская провинция Остергетланд содержала один из детских домов Самары.
Круглый стол на тему «Первая мировая война, революция и голод», собравший ученых нашего города, краеведов и студентов-историков, прошел в пятницу в помещении исторического факультета СГСПУ. Ректор университета профессор Олег Мочалов приветствовал шведскую делегацию в стенах старейшего самарского вуза, преподавательский состав которого в голодные годы кормил обедами в помещении Клуба имени Революции 1905 года все тот же Красный Крест.
- У русских есть пословица: друг познается в беде, - сказал в приветственном слове посол Швеции Петер Эриксон, - тесно связанные между собой история нашего королевства и история России доказали ее правоту.
Профессор университета города Линда Кристиан Гернер рассказал о том, что шведы в начале прошлого века испытывали симпатию к революционной России. Правительство и парламент Швеции, узнав о свирепствовавшем в Поволжье голоде, решили выделить делегации Красного Креста 500 тысяч крон. Но после эмоциональной телеграммы руководителя делегации Эрика Экстранда о масштабе бедствия эта помощь выросла до трех миллионов шведских крон - огромной по тем временам суммы! Посильную помощь оказывали и простые граждане, организовав подписку на пожертвования. Союз промышленников Швеции доставил в Казань орудия труда, а фермеры прислали элитные семена пшеницы самарским крестьянам.
Ученые Самары предложили шведам продолжить совместные исследования этого удивительного периода в истории нашей губернии. Студенты вуза решили ходатайствовать об открытии в СГСПУ музея миссии Красного Креста и об установлении памятных знаков рядом со зданиями Самары, которые связаны с деятельностью шведской миссии.
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