Самарские волонтеры поделились впечатлениями от Кубка Конфедераций
В состав делегации из нашего города вошло 50 человек.
В России с размахом прошел Кубок Конфедераций. В четырех городах - Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи гостям из-за рубежа помогали многочисленные волонтеры. Среди них были и самарцы. Кроме того, в состав делегации из нашего региона вошли и волонтеры из Тольятти и Сызрани.
Добровольцев задействовали на разных точках: "Последняя миля" стадиона, фестиваль болельщиков, общественный транспорт, информационно-туристическая служба.
- Мы работали на "последней миле", у входа на стадион. И это было очень круто! Здесь особенно чувствуется дух футбола, ты находишься в самом эпицентре событий и получаешь невероятные эмоции от общения с болельщиками! Я сейчас учу испанский, и когда на «последней миле» появились болельщики из Мексики, поприветствовала их на родном языке, пожелала хорошего вечера и успешной игры сборной. Как же они обрадовались, что в стране за тысячи километров от родины их понимают и поддерживают. Конечно, очень запомнилось посещение футбольного матча. Когда зашли на стадион, увидели масштаб, у нас перехватило дыхание! Там по-настоящему осознаешь, к какому грандиозному событию ты причастен, - рассказала sgpress.ru студентка СамГТУ, участник самарской волонтерской делегации в Сочи Алена Бондаренко.
Самарские волонтеры, принявшие участие в проведении матчей Кубка Конфедераций FIFA 2017 во всех городах-организаторах, приобрели уникальный опыт, который уже через год пригодится при проведении матчей Чемпионата мира по футболу в Самаре.
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