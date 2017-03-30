Самарские рыбаки голосуют за разумные поправки в закон

В Госдуме бурно обсуждается законопроект «О любительском рыболовстве». Тема волнует и самих знатоков удочки и спиннинга. «СГ» встретилась с самарцем Владимиром Колышевым, который занимается рыбалкой уже более 25 лет. Разговор шел и об этом увлечении, и о самых крупных трофеях, и о том, какими должны быть общие правила этого промысла.



«Вырос» до 60-килограммового сома



Больше 30 лет Владимир Колышев проработал инженером в ракетно-космической отрасли, год назад ушел на пенсию. Подспорьем пенсионеру стала любимая рыбалка. Увлекся ею в самом начале 80-х годов. В этом деле сделал традиционную для большинства «карьеру». Сначала ловил в основном мелочевку, постепенно набираясь опыта. На каком-то этапе будто глаза открылись: горизонты-то у этого увлечения необъятные, и на крупную рыбу можно охотиться, не нарушая никаких правил и находясь в гармонии с природой.



Звездный день Владимир запомнил на всю жизнь, фотоснимок с одним из трофеев всегда при нем: 60-килограммовый сом, выловленный у Васильевских островов близ села Кануевка. На той же рыбалке был добыт еще один мощный трофей: сом на 40 кг. Дата двойного события - 20 августа 2002 года.



- На ту рыбалку, как обычно, мы отправились с друзьями, - рассказывает Владимир. - Но с сомом на 60 килограммов пришлось сражаться одному. Ловил снастью, которая называется квок. Это короткий спиннинг, который при заброске в воду издает квакающий звук и этим привлекает рыбу. На крупный крючок насадил перловицу - штук десять двустворчатых ракушек, в итоге получился этакий съедобный ком. Сом схватил наживку, а я чувствую - серьезная рыба. Начинаю подсекать, а он, пытаясь уйти, все глубже попадается на наживку. И пошла у нас борьба - почти как у Хемингуэя. Больше трех часов мы с этим сомом боролись, иначе ничего бы не вышло. Вытянуть такую махину на берег невозможно, затянуть в лодку - тем более. Вот мы и изматывали друг друга: я - его, а он - меня. Когда сом ослабел и мне удалось прибиться с ним к берегу, рыбина мне отомстила - успела укусить за ногу. Но зубы у сома мелкие, я отделался только содранной кожей. Была бы крупная щука - месть получилась бы более страшной. Ну а я после этой борьбы потерял на время сознание, силы-то уже были на пределе. Вот такая получилась у нас битва на выживание в дикой природе.



Погода и обстановка подсказывают



Владимир Колышев ведет дневник, записывает, где и какие трофеи вылавливал. Самые любимые водоемы - волжские протоки близ сел Кануевка, Екатериновка, Владимировка Безенчукского района. Волга близ села Печерское.



Рыбачит круглый год. Летом предпочитает ходить на сома, зимой - на щуку, тем более их сейчас развелось немало. В его дневнике значатся и судаки. Самым рекордным оказался 105-сантиметровый экземпляр на 10,5 килограмма.



Сейчас у рыбака небольшой перерыв, ледовая обстановка не позволяет выходить на водоемы. Нельзя - значит нельзя. Раз правила пишутся, предупреждения есть, разумный человек должен к ним прислушиваться. Тем более проваливался уже под лед. К счастью, сам выбрался благодаря тому, что дотошно изучал способы самоспасения. Настоящий рыбак все это должен знать и чутко слышать природные, погодные подсказки.



Рыбаки только на первый взгляд кажутся одиночками, сидящими в молчании каждый на своем водном наделе. На самом деле без дружеской взаимопомощи и постоянного общения здесь не обойтись.



- Едем на рыбалку, как правило, вместе. Там рассредотачиваемся. Теперь, как появились сотовые телефоны, постоянно держим друг друга в курсе событий, как клев идет, нет ли тревоги по поводу смены погоды, - уточняет Владимир.



Главная забота - об экологическом благополучии



Настоящего рыбака-любителя, который дорожит не только добычей, но и бесценным общением с природой, очень беспокоит нынешнее состояние многих водоемов и рыбных запасов.



- Очень жаль мне протоку Кривушу под Новокуйбышевском. Раньше хорошо мы там рыбачили, сегодня это уже не речка, а «таблица Менделеева» - так много в нее попадает грязных, вредных и опасных сбросов. Я бы не рекомендовал употреблять в пищу рыбу из нее. Как

и из реки Чапаевки в ее нижнем течении, - советует Владимир. И перечисляет, каких еще решительных шагов в защиту природы нам не хватает.



Необходимо как можно скорее остановить наступление сетей на рыбные запасы. Ведь сеть без разбору даже всю мелочь подбирает, которая потом идет на выброс, а могла бы расти до промысловых размеров. Пока почему-то рыбнадзор, по мнению Владимира, в том же Безенчукском районе, под Новокуйбышевском сетей будто не замечает. Самарская инспекция гораздо решительнее работает, ее браконьеры боятся.



Еще одно слово в защиту природных богатств: надо решительно остановить тех, кто ночью хищнически истребляет ту же щуку - острогой с подсветкой. Доверчивая рыба плывет на свет, близко подпускает к себе человека, и тут ее забивают. Это не рыбалка, а форменное убийство. Как и истребление рыбы электроудочками. Про них уже столько возмущенных статей написано, а снасть до сих пор в ходу.



Сейчас на федеральном уровне обсуждается необходимость введения ограничения для вылова рыбы рыбаками-любителями. Настоящие поклонники этого активного отдыха только «за», если норма будет соблюдаться всеми, честно и беспрекословно. Подобное ограничение, кстати, прежде существовало: столько-то килограммов на одного рыбака, не больше. Но затем его по каким-то причинам упразднили, а теперь есть намерение ввести вновь.



- В общем, надо настоящий порядок наводить на водоемах, если мы хотим, чтобы не иссякли рыбные запасы, а реки и берега оставались чистыми и для нас, и для будущих поколений, - подводит итог Владимир Колышев. - Прежде всего усилить контроль за сбросами в реки. Во-вторых, пойти в решительное наступление на браконьеров. Мы, рыболовы-любители, готовы оказывать помощь рыбнадзорным органам, лишь бы к голосу общественных контролеров прислушивались, а не отмахивались от неравнодушных людей как от назойливых мух.



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Согласно правилам рыболовства для Волжско-Каспийского рыбохозяйственного бассейна (они действуют с 3 февраля 2015 года), гражданам гарантируется свободная и бесплатная рыбная ловля. Плата может взиматься только в двух случаях. Если водоем предоставлен в долгосрочную аренду и арендатор заселил его определенными видами рыб, на которые вы конкретно «охотитесь». Если пользователь рыбопромыслового участка или арендатор водоема предоставил вам какую-либо услугу: удобный мосток, место под кемпинг. Но при этом вы вправе потребовать заключения договора на оказание услуги. В правилах рыболовства прописано, какие биоресурсы брать можно, какие нельзя. Как четко прописаны разрешенные и запрещенные орудия лова.



Факты:



• Согласно анкетированию, которое провели общественные организации «Союз охотников и рыболовов Самарской области» и «Рыболовы Самарской области», в нашем регионе добыча на одного рыбака-любителя составляет примерно 50-60 кг рыбы в год. Незаконные рыболовные станы, добывающие биоресурсы прежде всего для наживы, имеют явно больше, с объемами вылова она наверняка слукавили.

• По данным регионального министерства сельского хозяйства и продовольствия, в Самарской области на рыбалку ходит около 12% населения - почти 400 тысяч человек.