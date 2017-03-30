30 марта 2017 года,
21:32
$ 57.02    61.53   Нефть 52.42 
Свежий номер
Архив
Главная
Власть
Общество
Происшествия
Культура
Спорт
Прямая речь
Темы
Самарский характер
Исторические версии
Куйбышев - запасная столица
ЧМ-2018
Стара-Загоре - 50
Итоги года
Час пешком
О нас
Редакция
Реклама
Подписка
Контакты
Проекты
Пресс-центр
Мобильное приложение
Главная/Общество/

Самарские рыбаки голосуют за разумные поправки в закон

В Госдуме бурно обсуждается законопроект «О любительском рыболовстве». Тема волнует и самих знатоков удочки и спиннинга. «СГ» встретилась с самарцем Владимиром Колышевым, который занимается рыбалкой уже более 25 лет. Разговор шел и об этом увлечении, и о самых крупных трофеях, и о том, какими должны быть общие правила этого промысла. 

«Вырос» до 60-килограммового сома

Больше 30 лет Владимир Колышев проработал инженером в ракетно-космической отрасли, год назад ушел на пенсию. Подспорьем пенсионеру стала любимая рыбалка. Увлекся ею в самом начале 80-х годов. В этом деле сделал традиционную для большинства «карьеру». Сначала ловил в основном мелочевку, постепенно набираясь опыта. На каком-то этапе будто глаза открылись: горизонты-то у этого увлечения необъятные, и на крупную рыбу можно охотиться, не нарушая никаких правил и находясь в гармонии с природой.

Звездный день Владимир запомнил на всю жизнь, фотоснимок с одним из трофеев всегда при нем: 60-килограммовый сом, выловленный у Васильевских островов близ села Кануевка. На той же рыбалке был добыт еще один мощный трофей: сом на 40 кг. Дата двойного события - 20 августа 2002 года.

- На ту рыбалку, как обычно, мы отправились с друзьями, - рассказывает Владимир. - Но с сомом на 60 килограммов пришлось сражаться одному. Ловил снастью, которая называется квок. Это короткий спиннинг, который при заброске в воду издает квакающий звук и этим привлекает рыбу. На крупный крючок насадил перловицу - штук десять двустворчатых ракушек, в итоге получился этакий съедобный ком. Сом схватил наживку, а я чувствую - серьезная рыба. Начинаю подсекать, а он, пытаясь уйти, все глубже попадается на наживку. И пошла у нас борьба - почти как у Хемингуэя. Больше трех часов мы с этим сомом боролись, иначе ничего бы не вышло. Вытянуть такую махину на берег невозможно, затянуть в лодку - тем более. Вот мы и изматывали друг друга: я - его, а он - меня. Когда сом ослабел и мне удалось прибиться с ним к берегу, рыбина мне отомстила - успела укусить за ногу. Но зубы у сома мелкие, я отделался только содранной кожей. Была бы крупная щука - месть получилась бы более страшной. Ну а я после этой борьбы потерял на время сознание, силы-то уже были на пределе. Вот такая получилась у нас битва на выживание в дикой природе.

Погода и обстановка подсказывают

Владимир Колышев ведет дневник, записывает, где и какие трофеи вылавливал. Самые любимые водоемы - волжские протоки близ сел Кануевка, Екатериновка, Владимировка Безенчукского района. Волга близ села Печерское.

Рыбачит круглый год. Летом предпочитает ходить на сома, зимой - на щуку, тем более их сейчас развелось немало. В его дневнике значатся и судаки. Самым рекордным оказался 105-сантиметровый экземпляр на 10,5 килограмма.

Сейчас у рыбака небольшой перерыв, ледовая обстановка не позволяет выходить на водоемы. Нельзя - значит нельзя. Раз правила пишутся, предупреждения есть, разумный человек должен к ним прислушиваться. Тем более проваливался уже под лед. К счастью, сам выбрался благодаря тому, что дотошно изучал способы самоспасения. Настоящий рыбак все это должен знать и чутко слышать природные, погодные подсказки.

Рыбаки только на первый взгляд кажутся одиночками, сидящими в молчании каждый на своем водном наделе. На самом деле без дружеской взаимопомощи и постоянного общения здесь не обойтись.

- Едем на рыбалку, как правило, вместе. Там рассредотачиваемся. Теперь, как появились сотовые телефоны, постоянно держим друг друга в курсе событий, как клев идет, нет ли тревоги по поводу смены погоды, - уточняет Владимир.

Главная забота - об экологическом благополучии

Настоящего рыбака-любителя, который дорожит не только добычей, но и бесценным общением с природой, очень беспокоит нынешнее состояние многих водоемов и рыбных запасов.

- Очень жаль мне протоку Кривушу под Новокуйбышевском. Раньше хорошо мы там рыбачили, сегодня это уже не речка, а «таблица Менделеева» - так много в нее попадает грязных, вредных и опасных сбросов. Я бы не рекомендовал употреблять в пищу рыбу из нее. Как
и из реки Чапаевки в ее нижнем течении, - советует Владимир. И перечисляет, каких еще решительных шагов в защиту природы нам не хватает.

Необходимо как можно скорее остановить наступление сетей на рыбные запасы. Ведь сеть без разбору даже всю мелочь подбирает, которая потом идет на выброс, а могла бы расти до промысловых размеров. Пока почему-то рыбнадзор, по мнению Владимира, в том же Безенчукском районе, под Новокуйбышевском сетей будто не замечает. Самарская инспекция гораздо решительнее работает, ее браконьеры боятся.

Еще одно слово в защиту природных богатств: надо решительно остановить тех, кто ночью хищнически истребляет ту же щуку - острогой с подсветкой. Доверчивая рыба плывет на свет, близко подпускает к себе человека, и тут ее забивают. Это не рыбалка, а форменное убийство. Как и истребление рыбы электроудочками. Про них уже столько возмущенных статей написано, а снасть до сих пор в ходу.

Сейчас на федеральном уровне обсуждается необходимость введения ограничения для вылова рыбы рыбаками-любителями. Настоящие поклонники этого активного отдыха только «за», если норма будет соблюдаться всеми, честно и беспрекословно. Подобное ограничение, кстати, прежде существовало: столько-то килограммов на одного рыбака, не больше. Но затем его по каким-то причинам упразднили, а теперь есть намерение ввести вновь.

- В общем, надо настоящий порядок наводить на водоемах, если мы хотим, чтобы не иссякли рыбные запасы, а реки и берега оставались чистыми и для нас, и для будущих поколений, - подводит итог Владимир Колышев. - Прежде всего усилить контроль за сбросами в реки. Во-вторых, пойти в решительное наступление на браконьеров. Мы, рыболовы-любители, готовы оказывать помощь рыбнадзорным органам, лишь бы к голосу общественных контролеров прислушивались, а не отмахивались от неравнодушных людей как от назойливых мух.

***

Согласно правилам рыболовства для Волжско-Каспийского рыбохозяйственного бассейна (они действуют с 3 февраля 2015 года), гражданам гарантируется свободная и бесплатная рыбная ловля. Плата может взиматься только в двух случаях. Если водоем предоставлен в долгосрочную аренду и арендатор заселил его определенными видами рыб, на которые вы конкретно «охотитесь». Если пользователь рыбопромыслового участка или арендатор водоема предоставил вам какую-либо услугу: удобный мосток, место под кемпинг. Но при этом вы вправе потребовать заключения договора на оказание услуги. В правилах рыболовства прописано, какие биоресурсы брать можно, какие нельзя. Как четко прописаны разрешенные и запрещенные орудия лова.

Факты:

• Согласно анкетированию, которое провели общественные организации «Союз охотников и рыболовов Самарской области» и «Рыболовы Самарской области», в нашем регионе добыча на одного рыбака-любителя составляет примерно 50-60 кг рыбы в год. Незаконные рыболовные станы, добывающие биоресурсы прежде всего для наживы, имеют явно больше, с объемами вылова она наверняка слукавили.
• По данным регионального министерства сельского хозяйства и продовольствия, в Самарской области на рыбалку ходит около 12% населения - почти 400 тысяч человек.
Дата: 30 марта 2017 , 15:17
185
Автор текста: Марина Гринева
Автор фото: Владимир Пермяков
Опубликовать в блоге
Оставить комментарий
Ваше имя:
Допускаются теги <b>, <i>, <u>, <p> иссылки на YouTube (http://youtube.com/watch/?v=video_id)
Код с картинки:
Последнее из раздела Общество
Самарские рыбаки голосуют за разумные поправки в закон
30 марта 2017
185
Самарские рыбаки голосуют за разумные поправки в закон
В Самаре фестиваль «Франкофония-2017» открылся смотром театральных коллективов
30 марта 2017
158
В Самаре фестиваль «Франкофония-2017» открылся смотром театральных коллективов
Высокая кухня. Кто и как готовит еду для авиапассажиров?
30 марта 2017
138
Высокая кухня. Кто и как готовит еду для авиапассажиров?
В Самаре досрочная сдача экзаменов государственной итоговой аттестации продлится до 14 апреля
30 марта 2017
270
В Самаре досрочная сдача экзаменов государственной итоговой аттестации продлится до 14 апреля
Самарцам рассказали о гуманитарной миссии Красного Креста
28 марта 2017
286
Самарцам рассказали о гуманитарной миссии Красного Креста
В Самаре прошла XII городская конференция по научно-техническому творчеству учащихся
25 марта 2017
652
В Самаре прошла XII городская конференция по научно-техническому творчеству учащихся
Повара Самары ищут лучшие рецепты, готовясь встречать гостей ЧМ-2018
23 марта 2017
406
Повара Самары ищут лучшие рецепты, готовясь встречать гостей ЧМ-2018
Продолжается реализация городской программы «Пожарная безопасность Самары»
23 марта 2017
260
Продолжается реализация городской программы «Пожарная безопасность Самары»
Власти Самары продолжают работу по приведению в порядок внешнего вида вывесок
23 марта 2017
302
Власти Самары продолжают работу по приведению в порядок внешнего вида вывесок
Лента новостей
30 марта 2017 , 17:16
141
Самарские автомобилисты предпочитают машины серебряного цвета
Эксперты «Avito Авто» проанализировали объявления о продаже автомобилей с пробегом.
30 марта 2017 , 17:01
158
Почта России выпустила открытку, которую нарисовала самарская школьница
Автором почтовой карточки стала победительница конкурса LivePostCard Ксения Калугина.
30 марта 2017 , 16:55
148
В Самаре прошла учебно-штабная тренировка
Пожарные и спасатели отрабатывали действия в случае возникновения на территории города лесного...
30 марта 2017 , 16:41
122
В Самаре проведут публичные слушания по ремонту дорог в этом году
Об этом глава Самары Олег Фурсов сообщил на пленарном заседании Самарской городской думы в...
30 марта 2017 , 16:35
135
Сызранец украл женскую сумку из камеры хранения супермаркета
В полицию обратилась 51-летняя жительница Сызрани, которая сообщила о краже.
30 марта 2017 , 16:33
161
Состоялось вручение наград премии "Самарская театральная муза"
Главные сценические награды региона вручили в Доме актера.
30 марта 2017 , 16:28
218
Пенсионеров поощрят за участие в месячнике по благоустройству
Эту тему сегодня обсудили на пленарном заседании Самарской городской думы.
Все новости
Выбор читателей
Выбор редакции
В Тольятти горевшее предприятие «КуйбышевАзот» тушили 232 пожарных
12 марта 2017
4174
В Тольятти горевшее предприятие «КуйбышевАзот» тушили 232 пожарных
Возгорание было зафиксировано сегодня в 10:15. По сообщению пресс-службы областного ГУ МЧС...
В Самаре сократят до 37% чиновников ряда подразделений мэрии
9 марта 2017
4143
В Самаре сократят до 37% чиновников ряда подразделений мэрии
Глава Самары Олег Фурсов подписал постановление об оптимизации штата сотрудников городской...
19 марта 2017
3974
Около 1000 человек вышли на митинг у Дворца спорта
В воскресенье, 19 марта, в Самаре у Дворца спорта на улице Физкультурной прошел митинг против...
В Самаре расследуется дело об убийстве младенца
10 марта 2017
3698
В Самаре расследуется дело об убийстве младенца
7 марта в одной из квартир дома в Промышленном районе Самары было обнаружено тело одномесячной...
Пожар в Куйбышевском районе тушили 68 человек
2 марта 2017
1251
Пожар в Куйбышевском районе тушили 68 человек
Возгорание началось 1 марта в 16:08 на ул. Газонной.
Мужчина пытался провезти в Самару незадекларированные украшения стоимостью 3,7 млн рублей
2 марта 2017
1316
Мужчина пытался провезти в Самару незадекларированные украшения стоимостью 3,7 млн рублей
Ювелирные изделия были задержаны на таможенном посту аэропорта «Курумоч». Их пытался...
Специалисты МП «Инженерные системы» очистили более 65 км ливневок
1 марта 2017
1203
Специалисты МП «Инженерные системы» очистили более 65 км ливневок
Директор муниципального предприятия «Инженерные системы» Сергей Арзамаскин...
Cотрудник Самарского литературного музея Ольга Жиганова рассказала о жизни и творчестве Толстого и Горького
2 марта 2017
434
Cотрудник Самарского литературного музея Ольга Жиганова рассказала о жизни и творчестве Толстого и Горького
28 февраля в пресс-центре «СГ» состоялась итоговая встреча в рамках открытого...
Главная
Власть
Общество
Происшествия
Культура
Спорт
Прямая речь
Темы
О нас
Редакция
Реклама
Подписка
Контакты
Проекты
Пресс-центр
Мобильное приложение
© 2011 - 2016 Самарская газета. Все права защищены.
Свидетельство регистрации СМИ выдано Роскомнадзором: ЭЛ № ФС 77 - 68396 от 27.01.2017
Разрешение редакции на перепечатку материалов и ссылки на "Самарскую газету" обязательны.
Создание сайта
mediaidea
Живёшь в Самаре - читай "Самарскую газету". "Sgpress.ru" - это онлайн новости Самары и новости Самарской области. Экономика, политика, общественная жизнь, образование, культура и спорт - лента новостей обо всём, что интересует самарцев. Свежие новости из жизни столицы региона, новости губернии, страны и мира, новости дня и новости недели в аналитических обзорах и материалах наших корреспондентов, оценка экспертов и жителей Самары.