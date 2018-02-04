Самарские архитекторы: о реконструкции склона у площади Славы

Капитальная реконструкция склона под площадью Славы продолжает будоражить умы общественности, возможные шаги по корректировке проекта обсуждаются на уровне власти. И хотя немалая часть работ на этом объекте уже сделана, споры не стихают. На днях на заседании Общественной палаты города прозвучало предложение вынести на широкое народное обсуждение возможные варианты обустройства этого объекта.



Привлечь самарцев к обсуждению предложено в день выборов Президента РФ, 18 марта, тем более что вместе с бюллетенями мы будем получать и перечень приоритетных объектов комфортной городской среды. Так что склон на площади Славы тоже может стать предметом народного голосования.



Горожанам предстоит высказать мнения, оставить ли объект в том виде, каким он уже начал создаваться, или же сменить курс. Например, в творческих союзах архитекторов, художников говорили о возможном понижении стены на метр, о сооружении посередине нее лестницы и прочем. Сегодня мы представим точку зрения двух профессионалов на эту ситуацию.



Дмитрий Орлов, АРХИТЕКТОР, АВТОР ПРОЕКТА РЕНОВАЦИИ ПЛОЩАДИ СЛАВЫ:



- Техническое задание меня не устроило изначально, поскольку было ясно, что стена попадает на проложенный под землей коллектор, и потому ее придется делать выше, чем планировалось. Я предлагал установить стену наверху, со стороны Вечного огня. Аляповатые плакаты, которых не было в моем проекте, надо снимать, и тогда белая стена примет монументальный вид. Она - часть большого организованного пространства.



Склон в целом, я считаю, у нас получается удачным. Жаль, что к дню голосования - в середине марта - это будет не очень заметно. Оценить работу можно будет только в мае-июне. Здесь запланированы 11 фонтанов, часть из них каскадные. Внизу - амфитеатр с деревянными сидениями. Горожане уже могут оценить удобные лестницы, рассчитанные ровно на шаг, и перила. В окончательном варианте на склоне появятся три новых общественных пространства с видом на Волгу для проведения самых разных мероприятий.



Дмитрий Храмов, АРХИТЕКТОР:



Вопросом, где ставить запятую в предложении «снести нельзя оставить» нужно было задаваться пару лет назад, когда принимали решение о реконструкции всего комплекса. То, что мы сейчас видим, это сформулированная на тот момент областным правительством задача, которая была реализована. Если сейчас есть непонимание, значит, задача была неправильно сформулирована. Ситуация усиливается тем, что площадь Славы - максимально символическое место. Поэтому стена противоречиво воспринимается людьми. Это говорит как раз о том, что перед принятием решения о реконструкции таких значимых мест надо формировать задание вместе с экспертами, с изучением мнения общественности. Тогда не было бы такого расхождения во мнениях. В итоге же архитектор реализовал то, что видела власть.



Если говорить об архитектурном ансамбле площади Славы, то это модернизм. Он был задан в 60-е годы, и те тенденции, которые сейчас развиваются во всем мире, продолжают историю модернистских комплексов. А решение стены - классицистическое, оно в большей степени отражает административный символизм этого места, нежели открытость на использование горожанами.



Конечно, следует общаться с жителями города предварительно - проводить исследования, аналитику, социологические опросы. И после этого выводить вопрос на суд экспертов, которыбы формировали задание, потому что горожанин не является специалистом в этой области, не всегда может понять задачу. И уже после этого передавать задание архитекторам. Абсурдная ситуация: власть сформулировала задание, построила то, что не устраивает многих горожан. Но обсуждать надо. По сути, это один из самых ярких примеров диалога между администрацией и жителями.