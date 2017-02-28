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Главная/Общество/

Самарская область в "пятерке" лидеров по продаже машин в России

Рейтинг городов-миллионников по продажам автомобилей на тысячу жителей за 2016 год составлен аналитическим агентством «Автостат».

В нем Самарская область находится на четвертом месте по показателю продаж автомобилей на тысячу жителей. У нас в прошлом году на тысячу жителей было продано 14 машин. Первое место занимают Санкт-Петербург и Москва (по 16 машин). При этом Московская область даже не попадает в тройку лидеров, имея результат в 13 проданных автомобилей на тысячу жителей. В "пятерку" также вошли Казань (15 машин) и Уфа (13 машин).

Среднероссийский показатель 2016 года - 9 машин на 1000 человек населения.  
Дата: 28 февраля 2017 , 18:00
129
Автор текста: Ксения Кармазина
Автор фото: Екатерина Елизарова
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