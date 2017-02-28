Самарская область в "пятерке" лидеров по продаже машин в России
Рейтинг городов-миллионников по продажам автомобилей на тысячу жителей за 2016 год составлен аналитическим агентством «Автостат».
В нем Самарская область находится на четвертом месте по показателю продаж автомобилей на тысячу жителей. У нас в прошлом году на тысячу жителей было продано 14 машин. Первое место занимают Санкт-Петербург и Москва (по 16 машин). При этом Московская область даже не попадает в тройку лидеров, имея результат в 13 проданных автомобилей на тысячу жителей. В "пятерку" также вошли Казань (15 машин) и Уфа (13 машин).
Среднероссийский показатель 2016 года - 9 машин на 1000 человек населения.
В нем Самарская область находится на четвертом месте по показателю продаж автомобилей на тысячу жителей. У нас в прошлом году на тысячу жителей было продано 14 машин. Первое место занимают Санкт-Петербург и Москва (по 16 машин). При этом Московская область даже не попадает в тройку лидеров, имея результат в 13 проданных автомобилей на тысячу жителей. В "пятерку" также вошли Казань (15 машин) и Уфа (13 машин).
Среднероссийский показатель 2016 года - 9 машин на 1000 человек населения.
Опубликовать в блоге
Оставить комментарий
Последнее из раздела Общество
28 февраля 2017
129
28 февраля 2017
143
27 февраля 2017
264
27 февраля 2017
624
26 февраля 2017
986
1
25 февраля 2017
805
22 февраля 2017
592
21 февраля 2017
411
20 февраля 2017
292
28 февраля 2017 , 18:16
120
Предмет конкурса – заключение договора на организацию и проведение муниципальной...
28 февраля 2017 , 18:10
125
Преступление произошло в декабре 2016 года, о нем сегодня сообщили в ГУ МВД России по Самарской...
28 февраля 2017 , 18:00
129
Рейтинг городов-миллионников по продажам автомобилей на тысячу жителей за 2016 год составлен...
28 февраля 2017 , 17:59
145
ООО «Поволжская строительная корпорация» (ПСК) выкупила долю в праве на недострой...
28 февраля 2017 , 17:58
263
Трагический инцидент произошел 27 февраля в 10:25 на перегоне «Царевщина-Курумоч».
28 февраля 2017 , 17:56
134
Самарастат опубликовал данные мониторинга розничных цен в области в период с 20 по...
28 февраля 2017 , 17:55
163
Она состоится с 1 по 2 марта под эгидой ГУ МЧС России по Самарской области.
Календарь
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
27 февраля 2017
5007
Трагедия произошла 26 февраля в 19:20 в Похвистневском районе.
26 февраля 2017
3798
В самарскую полицию поступило сообщение о том, что в больницу с травмами головы доставлена...
14 февраля 2017
2904
Труп 37-летнего мужчины с признаками насильственной смерти был обнаружен хозяйкой жилплощади....
30 января 2017
2852
Синоптики прогнозируют аномально холодную погоду.
19 февраля 2017
847
Совещание по вопросу оформления территории музейного комплекса "Самара...
27 февраля 2017
1325
21 февраля в поселке Усть-Кинельский сотрудники регионального УФСБ задержали 20-летнего...
27 февраля 2017
624
Абсолютный максимум температуры воздуха был перекрыт 25 февраля.
27 февраля 2017
271
Необычный случай произошел в магазине на улице Академика Кузнецова в Красноглинском районе.