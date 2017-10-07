Самарская область отправит на Всемирный фестиваль молодежи и студентов 125 делегатов

России честь принимать фестиваль выпадает в третий раз за всю 70-летнюю историю международного молодежного движения. Оба прошлых фестиваля - 1957 и 1985 годов - проходили в Москве. Этот фестиваль по традиции также откроется в столице большим парадом участников. Затем участники переместятся в Олимпийский парк Сочи.- Это уникальнейшее событие в общественно-политической жизни всего мирового сообщества. В Сочи съедутся представители практически всех государств, входящих в Организацию Объединенных Наций. Страны направят своих самых талантливых ребят для того, чтобы в рамках деловой, культурной, спортивной программы молодые лидеры пообщались и совместно выработали видение общего позитивного будущего, - рассказал врио руководителя департамента по делам молодежи Самарской области Владислав Лихачев.Девиз Всемирного фестиваля - «За мир, солидарность, социальную справедливость. Мы боремся против империализма, уважая наше прошлое, мы строим наше будущее».- Этот девиз выстроен всей историей фестиваля, начиная с самых первых лет, когда Всемирная федерация демократической молодежи только начала его проводить. Задача российской делегации - еще раз напомнить мировому сообществу об уроках Второй мировой войны, - отметил Владислав Лихачев.Первыми, 7 октября, в Сочи отправятся самарские волонтеры. Среди них не только молодые люди от 18 лет, но и волонтеры «серебряного» возраста, самому старшему - 64 года. Их задача - обеспечить максимальный комфорт для гостей фестиваля: сопровождать делегации и дискуссионные площадки, участвовать в организации питания, логистики.- У волонтеров более десятка различных функций, но главная миссия - быть душой фестиваля и заряжать гостей положительной энергетикой. Мы с ребята- ми еще раз изучили историю Самарского края для того, чтобы достойно представлять Самарскую область на международной арене, рассказать о наших достопримечательностях и достижениях, - пояснила руководитель делегации волонтеров Самарской области на ВФМС-2017 Елена Данилина.За десять дней фестиваля на тринадцати площадках Олимпийского парка пройдет множество дискуссий, круглых столов, лекций, мастер-классов. Перед участниками выступят нобелевский лауреат физик Жорес Алферов, директор по внешней политике Google Авни Дорон, писатель Фредерик Бегбедер и другие легенды мировой науки, политики, спорта, образования и культуры.Презентуют в Сочи и новый международный выставочный молодежный проект Youth Expo. Свои экспонаты на выставку привезет и Самарская область.- Крупнейшие предприятия, образовательные учреждения Самарской области представят свои лучшие разработки. Среди них - макет парка Дружбы на- родов и анатомический стол Пирогова, позволяющий изучать строение человеческого организма, - инновационная разработка Самарского государственного медицинского университета, - рассказала волонтер-атташе Светлана Воротникова.Попасть в число участников было непросто. Отбирать кандидатов начали еще два года назад по целому ряду критериев. Одним из основных требований было хорошее знание иностранных языков.- Конкурс составил восемь человек на одно место. Каждый участник проходил многоэтапный отбор: достижения, цели и интересы кандидатов оценивались как региональной комиссией, так и национальным подготовительным комитетом. Отбирались самые яркие, достойные представители губернии в возрасте от 18 до 35 лет, - уточнила руководитель региональной делегации участников на ВФМС-2017 Мария Резванова.Среди тех, кто с задачей справился на «отлично», - студент четвертого курса СамГУПС Максим Башаркин. Участие в фестивале для него - семейная традиция. 60 лет назад его бабушка, педагог Мария Штанова, ездила на VI Всемирный фестиваль, впервые прошедший тогда в России.- Туристической путевкой на фестиваль меня наградили в областном комитете комсомола за хорошую пионерскую работу. Я была студенткой третьего курса Днепропетровского государственного университета. Мне было двадцать лет - ровно столько, сколько сейчас моему внуку, который поедет на фестиваль в составе 125 человек от Самарской области. В 1957 году впервые в Советском Союзе открылся «железный занавес» и к нам приехали молодые люди из самых разных уголков планеты. Мы смотрели футбольный матч между СССР и Чехословакией на недавно построенном тогда стадионе «Лужники», встречались в Колонном зале Дома союзов с кубинцами, которым как героям того времени 20 минут аплодировали стоя. Нам очень нравилось ходить следом за индийскими девушками, восхищаться их красотой и оригинальными нарядами. Вся Москва была красива тогда, а жители столицы - доброжелательны и открыты. Шестого августа, в День Хиросимы, на Манежной площади выступал хор «Поющие голоса Японии». От этих воспоминаний идут мурашки. Под пение хора в небо поднимались черные шары и черный дирижабль. Огромный, в форме атомной бомбы, а сверху крест с надписью: «Нет войне!». Это забыть невозможно. Мы вынесли из этого замечательного фестиваля главное: нашему народу, как и всем народам мира, не нужна война, - вспоминает Мария Штанова.