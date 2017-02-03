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Самарец Константин Акчурин проехал на велосипеде уже по 40 странам всех континентов

Наверняка есть самарцы, которые тоже успели побывать в 40 странах. Но совершенно точно, что никто из них не проехал эти дальние дали на велосипеде. Это пока удалось только увлеченному, в чем-то даже одержимому путешественнику Константину Акчурину из клуба «ВелоСамара». На днях он стал гостем «Самарской газеты» и подробно рассказал об осеннем маршруте в... Намибию.

Назад, в хижину

Его работа связана с промышленной автоматизацией. А отпуск проводит со своими испытанными товарищами по увлечению на дальних веломаршрутах. Иногда успевает побывать и на сплавах по бурным горным рекам. И так уже более 15 лет. В июле 2016-го группа из «ВелоСамары» в составе шести человек, в том числе Константин, неделю сплавлялась по порогам реки Кожим на Приполярном Урале. А в ноябре семеро смелых под руководством Акчурина три недели колесили на велосипедах по пустыням Намибии на юго-западе Африки и по побережью Атлантического океана.

- Это страна с непростой историей и неприветливым климатом, - рассказывает Константин. - Она мало заселена, «цветет» лишь океанское побережье этой бывшей немецкой колонии. А вглубь континента - в основном горные и классические песчаные пустыни, вулканические скалы. Температурный режим сверхжесткий: ночью +12-18 градусов, днем до +54. До этого похода думал, что жару переношу нормально. Но тут после +42 градусов начинал терять ориентацию. В самое пекло пытались отсиживаться в тени камней, а расход воды доходил в день до семи-восьми литров на человека. Набирали ее в редких источниках или скважинах, специально пробуренных для местных племен. С водой был рай только в первые три дня, когда мы ехали вдоль реки, и на финише, на побережье океана. За три недели мы преодолели тысячу километров, и самый протяженный участок был именно по раскаленной пустыне, по дорогам из песка и камней. Да, было тяжело, но как иначе увидишь Африку изнутри?

На большой территории страны (830 кв. км) живет только 2 млн человек. Шесть процентов - белое население, остальные - представители африканских племен химба, гереро, нама, бушмены. Больше всего самарская команда (к ней присоединились друзья из Красноярска и Северодвинска) общалась с химба. Живут эти дети пустыни в глинобитных хижинах, ходят только в набедренных повязках, занимаются скотоводством. Имеют среднюю продолжительность жизни около 40 лет. Почти никогда не моются, зато приспособились вместо воды использовать в санитарно-гигиенических целях рыжую глину: обмазывают ею тело и волосы. С белыми заезжими путешественниками дружелюбны, язык общения - жесты.

























Бегом от... слона

- В Намибии слоны, львы, жирафы, зебры, саблерогие антилопы орикс живут в естественной среде обитания, - отмечает Константин. - Мы ночевали в палатках там, где ночь застанет. Так что общения с животными хватало. В пустыне воды нам вечно было мало, и вот как-то увидел на горизонте что-то похожее на машину. Ну, думаю, попрошу у добрых людей воды. Но потом разглядел: слон! Одинокий самец был уже метрах в двадцати от меня. Он посмотрел исподлобья, набрал в хобот песка, осыпал себя, выставил вперед бивни и ринулся в атаку. Я удирал от него что есть мочи. Но слон, видимо, уже достиг своей цели - пугнул меня так, что мало не покажется. Остановился и, исполненный презрения к моему бегству, пошел своей дорогой.

Ребятам удавалось фотографировать зебр, красивейших антилоп орикс, кабанов-бородавочников. Жирафы позировали только издалека, близко к себе не подпускали. Было и не слишком приятное знакомство. На реке Кунене, подсказывал путеводитель, есть крокодилы. Но ребята ехали два дня и ни одного не видели, а купаться в жару очень хотелось. Два дня наслаждались заплывами, а на третий прямо-таки наткнулись на огромную рептилию. В общем, пришлось поверить путеводителю.
























На Атлантическом побережье

Чем ближе подъезжали к Атлантике, тем прохладнее становилось. Холодное океанское течение начинает давать о себе знать уже за 30 километров от берега. Ветер, температура +20 градусов. Россияне ехали уже по дорогам цивилизации с виллами белых людей, ночевали в кемпингах. Контраст с пустыней невероятный! Но песчаные дюны Намиба все-таки опять к себе поманили. На оставшиеся деньги взяли в аренду внедорожники и на три дня отправились в классические рыжие пески. И застревали, и колесо пробивали - в общем, вновь хватило приключений.

Во имя чего отпускное спокойствие ребята давно и прочно поменяли на непростые дальние странствия, где самим приходится разрабатывать маршрут, добираться на перекладных к месту старта, испытывать немало лишений?

- Так это же самое интересное - познание мира, - отвечает Константин Акчурин. Он уже начал готовить следующий веломаршрут - по Эквадору или Перу. 

Команда Константина Акчурина обычно набирается из уже испытанного состава. Это 30-40 человек, побывавших с ним в прежних странствиях по Киргизии, Индии, Чили, Аргентине, Австралии… Возрастной состав проехавших по Намибии - от 35 до 64 лет. Весь бюджет путешествия в Намибию составил 120 тыс. рублей на человека. Если заказывать тур через турфирмы, будет в три раза дороже.
Дата: 2 февраля 2017 , 13:10
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Автор текста: Ирина Шабалина
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