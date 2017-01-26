Самара вошла в ТОП-15 городов России, популярных для новогоднего отдыха. Какие перспективы есть у города?

Праздничные новогодние каникулы закончились, отдыхающие и экскурсанты делятся эмоциями и сделанными фотоснимками, а тур-бизнес подводит итоги, какие же города и курорты страны пользовались в этот раз наибольшей популярностью.



Сервис поиска отелей RoomGuru.ru предоставил информацию о самых популярных туристических направлениях, в первую очередь российских, по итогам прошедших новогодних праздников. Рейтинг был составлен по данным брони отелей для проживания с 1 по 8 января 2017 года.



Самара вошла в ТОП-15 и заняла 14-е место по популярности у туристов в России в новогодние праздники. С одной стороны, мы не в лидерах, но с другой - результат обнадеживающий, если учесть, что прежде Самару и вовсе не рассматривали как интересное место для зимнего отдыха.



«Самарская газета» сегодня решила провести анализ, какие ресурсы и перспективы мы имеем, а чему нам надо еще поучиться у городов из первых строчек рейтинга.



Регионы-передовики…



Кто оказался в рейтинге впереди нас? Москва, Санкт-Петербург, Казань, Калининград, Нижний Новгород, Ярославль, Екатеринбург, Владимир, Псков, Тула, Великий Новгород, Кострома, Петрозаводск. Суздаль стал самым популярным у туристов малым городом России в новогодние каникулы.



Рейтинговые итоги «Самарская газета» обсудила с признанным экспертом въездного и выездного внутрироссийского туризма, директором самарской туристической компании «Проф-центр» Еленой Мартыненко. Она подчеркнула:



- С Москвой и Санкт-Петербургом понятно, в столичных городах с пользой и удовольствием можно провести не один день. Объяснимы и первые строчки в рейтинге для таких городов, как Ярославль, Кострома, Суздаль, Владимир. Они входят в «Золотое кольцо» России, имеют знаковые архитектурные, исторические памятники и огромный опыт приема многочисленных гостей, в том числе зарубежных. Примерно такая же ситуация с Псковом, Великим Новгородом - туда тоже едут на легендарные памятники истории, древнерусский колорит, на бренд «Пушкин в Михайловском» и на хороший сервис, взращенный приемом множества экскурсантов-иностранцев. А вот сравнение с Казанью, Екатеринбургом нашей Самаре будет очень полезно.



Итак, соседняя Казань...



- За последние годы она приобрела большой опыт приема крупных соревнований мирового уровня, так что теперь знает международные критерии, на них и продолжает равняться в своем развитии, - отмечает наш эксперт. - Второй бесспорный плюс - Татарстан вложил очень серьезные деньги в свое туристическое продвижение и немалые бюджетные средства направлял и направляет в развитие отрасли. Третье - опять же благодаря событиям международного уровня здесь появились отели известных мировых сетей. То есть у Татарстана сложилась позитивная въездная история, и все предыдущие наработки способствуют его нынешнему успешному туристическому продвижению. К этому прибавляется национальный колорит. Историко-архитектурные памятники там хорошо сохранились, и комплексно реставрируются: Казанский кремль является объектом всемирного наследия ЮНЕСКО, гости едут в знаменитые Раифский монастырь и град-остров Свияжск времен Ивана Грозного.



В Екатеринбурге туристическая отрасль также имеет значительную бюджетную поддержку и на реализацию проектов, и на их раскрутку. Этот город принимает прямые авиарейсы как из многих областей страны, так и из-за рубежа, в первую очередь из Китая. В итоге там значительно возросло число китайских туристов. И, главное, это бизнес-столица Урала, деловая активность там не затухала и в новогодние праздники, а значит, отели заполнялись не только отдыхающими.



К Карелии и ее столице Петрозаводску также приковано пристальное внимание властей, республика постоянно раскручивается на федеральном уровне как туристически привлекательная. Поэтому поток экскурсантов там с каждым годом все прибывает.



…и наш потенциал



Чего пока не хватает Самаре и губернии, чтобы мы принимали больше гостей и впредь занимали в подобных рейтингах более выигрышные позиции?



- Не хватает прежде всего того, чего добились в той же Казани, - уверена наш эксперт. - Нам нужны опыт проведения масштабных событий международного уровня и мощная раскрутка самарских ресурсов. Нужно активнее настраивать горожан на атмосферу доброжелательного гостеприимства. Нужен хотя бы один пятизвездочный отель в Самаре - это, поверьте, необходимо прежде всего для имиджа. Уже в ближайшее время у нас появляется шанс значительно продвинуться вперед. Мы активно готовимся к играм мирового первенства по футболу-2018, а всего через месяц, с 20 по 26 февраля, на ледовом поле нашего Жигулевского моря будет впервые проходить чемпионат мира по зимним видам спорта - сноукайтингу, фристайлу и винд-серфингу. Очень зрелищные и красивые соревнования, наши кайтеры добились того, что чемпионат решено проводить именно у нас. На 25 февраля уже формируется сборная группа туристов, желающих побывать на этих состязаниях, с проведением для них мастер-классов. Думаем, проект будет дальше серьезно

раскручиваться и способствовать повышению имиджа региона.



Пока мы нарабатываем опыт, надеемся на серьезные инвестиции в туристическую отрасль и занимаемся популяризацией региона, в Самару уже потянулась цепочка туристов, экскурсантов из соседних Оренбургской, Ульяновской, Пензенской, Саратовской областей. Все больше приезжает москвичей, гостей из Башкортостана. Отдыхающие из больших городов интересуются нашими программами активного отдыха: горнолыжным комплексом «Красная Глинка», питомником ездовых собак и гонками на собачьих упряжках, турами по Самарской луке. Очень много желающих побывать на знаменитом Жигулевском пивзаводе, но он, к сожалению, принимает экскурсантов только два раза в неделю по будням.



Гастрономические туры, кстати, пользуются у гостей Самары и губернии все большим интересом. На ура раскупается маршрут к самарским сыроварам. Хорошо бы совместить архитектурные шедевры старокупеческой Самары с такими фирменными угощеньями - это предложение экскурсанты заметят наверняка. И на бренд «Самара космическая» гости едут, хотя многим самарцам это кажется странным. Мы уже привыкли к тому, что посреди города взметнулась ввысь настоящая космическая ракета, а те же пензяки, москвичи этому чуду удивляются.



Комментарий

Ольга Шандуренко, ДИРЕКТОР ТУРИСТСКОГО ИНФОРМАЦИОННОГО ЦЕНТРА САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ:



- Продолжается работа над проектом «Великий Волжский путь» - правопреемником прежнего проекта «Великая Волга». Недавно в Москве прошло совещание по его продвижению. Действительно, есть широко известное в мире «Золотое кольцо» России, есть «Серебряное ожерелье» по северо-западным российским регионам. Так почему же до сих пор не сформирован большой волжский маршрут? За это мы, волжане, и взялись. Идея такая: разработать нитки маршрутов по Приволжскому федеральному округу, каждая из которых охватывала бы достопримечательности и события не менее чем трех областей. Чтобы путешествие было максимально насыщенным, интересным. И Самара в этом межрегиональном проекте готова выступить объединяющим центром, точкой отсчета, поскольку мы имеем самую удобную логистику, находимся на пересечении путей. Федерального финансирования проект пока не получил, мы находимся на стадии наработки маршрутов. Как только с первыми определимся, обязательно организуем пробные рекламные туры. А дальше уж за дело возьмутся туроператоры. Это отличная возможность для продвижения Самары и нашей области как центра Волги.



Справка:



В первую пятерку курортных городов России, самых популярных в новогодние каникулы-2017, вошли Сочи, Ялта, Геленджик, Кисловодск и Пятигорск. Топ-10 зарубежных «новогодних» городов, популярных у россиян, составили Прага, Таллин, Рига, Хельсинки, Минск, Вильнюс, Рим, Барселона, Берлин.



На 15 % выросло число путешествий по России в нынешние новогодние праздники по сравнению с прошлым годом (по данным агентства «ТурСтат»). На внутрироссийские маршруты переключились многие из тех, кто прежде отдыхал за границей.



Факт

В минувшие новогодние каникулы среди первых 15 популярных направлений больше всего туристы потратили на проживание в отелях Красной Поляны - в среднем 6,8 тыс. рублей в сутки, а меньше всего - в отелях Самары. По данным сервиса RoomGuru.ru, в дни новогодних праздников туристы останавливались в гостиницах Самары в среднем на две ночи и платили за проживание 2,4 тыс. рублей в сутки.