Самара станет частью «Красного маршрута» для туристов из Китайской народной республики
Гостей из Китая по-прежнему продолжает интересовать все, что связано с именем вождя большевиков Владимира Ленина и с победным советским строительством.
На этой волне в России родился межрегиональный туристический проект «Красный маршрут», который как раз и охватывает «дороги коммунизма», те города и объекты, которые отвечают теме. В числе пяти городов «Красного маршрута» - Самара, где с именем Владимира Ульянова связано несколько значимых объектов показа.
«Самарская газета» уже сообщала о том, что при поддержке Федерального агентства по туризму создан координационный совет по реализации межрегионального проекта «Красный маршрут», который и выстраивает взаимодействие участвующих в нем регионов. На днях в Москве состоялось заседание совета, на котором обсудили план мероприятий и рассмотрели несколько межрегиональных маршрутов и приоритетную логистику.
- Мы, в частности, обсудили маршрут Москва - Самара - Ульяновск - Казань - Москва, - сообщил руководитель департамента туризма Самарской области Михаил Мальцев. - Пока прямые авиарейсы из Китая принимают аэропорты Москвы и Екатеринбурга. Логистику выстраиваем исходя их этих точек. Предложение такое: из Москвы или Екатеринбурга в Самару китайские туристы едут поездом. Осмотрев у нас несколько знаковых исторических объектов, садятся на круизный теплоход.
Из Самары они уже плывут по Волге в Ульяновск, затем в Казань, где также посещают ленинские места. Такое путешествие и познавательно, и неутомительно для гостей даже преклонного возраста, доступно по стоимости и точно отвечает заявленной теме. Москва и Санкт-Петербург уже перегружены группами из Китая. Так что немалую часть потока готовы взять на себя регионы.
В Самаре, помимо экскурсий по ленинским местам, гости познакомятся и с местными традициями, волжской кухней, природными объектами. Презентации подобных проектов предполагается провести в рамках ближайших туристических выставок.
Справка
Россия, судя по уже наметившейся тенденции, все более популярное направление для туристов, экскурсантов из Китая. В прошлом году турпоток из Китая в нашу страну превысил миллион человек. Военно-исторический («красный») туризм является одним из приоритетных направлений в рамках программы двустороннего сотрудничества России и Китая в сфере индустрии отдыха.
На этой волне в России родился межрегиональный туристический проект «Красный маршрут», который как раз и охватывает «дороги коммунизма», те города и объекты, которые отвечают теме. В числе пяти городов «Красного маршрута» - Самара, где с именем Владимира Ульянова связано несколько значимых объектов показа.
«Самарская газета» уже сообщала о том, что при поддержке Федерального агентства по туризму создан координационный совет по реализации межрегионального проекта «Красный маршрут», который и выстраивает взаимодействие участвующих в нем регионов. На днях в Москве состоялось заседание совета, на котором обсудили план мероприятий и рассмотрели несколько межрегиональных маршрутов и приоритетную логистику.
- Мы, в частности, обсудили маршрут Москва - Самара - Ульяновск - Казань - Москва, - сообщил руководитель департамента туризма Самарской области Михаил Мальцев. - Пока прямые авиарейсы из Китая принимают аэропорты Москвы и Екатеринбурга. Логистику выстраиваем исходя их этих точек. Предложение такое: из Москвы или Екатеринбурга в Самару китайские туристы едут поездом. Осмотрев у нас несколько знаковых исторических объектов, садятся на круизный теплоход.
Из Самары они уже плывут по Волге в Ульяновск, затем в Казань, где также посещают ленинские места. Такое путешествие и познавательно, и неутомительно для гостей даже преклонного возраста, доступно по стоимости и точно отвечает заявленной теме. Москва и Санкт-Петербург уже перегружены группами из Китая. Так что немалую часть потока готовы взять на себя регионы.
В Самаре, помимо экскурсий по ленинским местам, гости познакомятся и с местными традициями, волжской кухней, природными объектами. Презентации подобных проектов предполагается провести в рамках ближайших туристических выставок.
Справка
Россия, судя по уже наметившейся тенденции, все более популярное направление для туристов, экскурсантов из Китая. В прошлом году турпоток из Китая в нашу страну превысил миллион человек. Военно-исторический («красный») туризм является одним из приоритетных направлений в рамках программы двустороннего сотрудничества России и Китая в сфере индустрии отдыха.
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