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Самара стала одним из главных круизных центров страны

У речного причала Самарского пассажирского порта с каждым днем пришвартовывается все больше судов самого разного класса. 

Начинается активный сезон речного отдыха. И на местных внутриобластных линиях, и на маршрутах круизных судов, которые идут волжской дорогой вверх и вниз по течению. В последние годы, отмечают эксперты, Самара стала одним из главных центров круизного отдыха на Волге. Да, маршруты захватывают и Каму, Дон, Волго-Балтийский, Волго-Донской каналы, но основные участки пути пролегают именно по Волге, и подавляющее их большинство - через наш город.

Рост по всем направлениям

Самарское речное пассажирское предприятие дает такую статистику. В наш порт с каждым годом заходит все больше судов. Каждый сезон отмечается десятипроцентный рост их числа по сравнению с предыдущим. В 2017-м, как сообщил заместитель директора Самарского речного пассажирского предприятия по стратегическому развитию Иван Носков, для высадки-посадки самарских пассажиров у нас в течение навигации будут останавливаться 20 судов. Плюс к ним в Самаре будут пришвартовываться и те транзитные теплоходы, которые не берут здесь пассажиров, но идут мимо нас вниз или вверх по течению и заказывают для себя экскурсии по нашим достопримечательностям.

- Сегодня Самарская область вышла на первое место в Приволжском федеральном округе по объемам речных перевозок пассажиров, а в стране - на второе после Москвы. 40 процентов речных пассажирских перевозок в ПФО - наши, самарские, - подчеркивает заместитель директора речного пассажирского предприятия по коммерческим вопросам Алексей Попов. - Таких показателей не было многие годы, и мы намерены наращивать успех. Принимаем все больше круизных судов, а плюс к этому впервые за последнее двадцатилетие вывели на местные линии три скоростных судна «Восход», которые соединили Самару с Тольятти и Сызранью. К нам уже прибывают не только обычные пассажиры, но и группы экскурсантов из Тольятти. А на днях «Восходом» доставлена первая группа юных путешественников из Сызрани. Они отправились на экскурсию по областному центру.

С появлением трех летних скоростных судов (они капитально отремонтированы и выведены на линию при поддержке областного правительства), разросшегося парка межсезонных судов на воздушной подушке самарские речники начали перевозить в год более миллиона пассажиров. Еще четыре - три года назад о таких показателях и не мечтали. Теперь стоит задача максимального расширения маршрутной сети, чтобы выйти на показатели 80-х - начала 90-х годов, когда речные дороги работали в полную силу. Стоит и такая задача: благодаря бюджетным субсидиям сделать речной транспорт максимально доступным для пассажиров.

«Восходы» продиктовали новые познавательные программы

«Самарская газета» уже рассказывала о первых группах экскурсантов, которые отправлялись скоростными судами в Ширяево, Тольятти, Винновку. Регулярная пассажирская линия на Тольятти, открытая 6 мая, активно осваивается, загрузка очень высокая. И среди пассажиров из Тольятти уже есть те, кто приезжает в Самару посмотреть ее достопримечательности. Добираться по воде не утомительно и вполне доступно по цене. Регулярные рейсы Самара - Сызрань - Самара, возрожденные после 18-летнего перерыва в сентябре прошлого года, плановой отдачи пока не дают. Но речники от них отказываться не будут, надеются на рост популярности этого маршрута.

В ближайшие дни нас ждут еще два нововведения. По информации речного предприятия, со 2 июня планируется объединить Тольятти и Сызрань единой скоростной линией с остановкой в Самарском пассажирском порту и на пристани «Поляна им. Фрунзе». И с этого же дня будет открыт обновленный скоростной рейс в Ширяево. «Восход» туда уже ходит, а с этого дня появится дополнительное скоростное судно.

Еще новшество: в этом году после многолетнего перерыва будут заходить круизные суда в речной порт Сызрани - пока в тестовом режиме. Как сообщил Иван Носков, там выставляются знаки навигационного ограждения судового хода до причальной стенки. Канал к причалу достиг необходимых параметров для безопасного прохода, подготовлена и сама причальная стенка. Единственное ограничение - круизные суда этот порт сможет принимать только в светлое время суток.

Больше маршрутов - больше внимания

Вот чем сегодня богата Самара как один из волжских круизных центров.

Есть регулярные скоростные рейсы из Самары в Тольятти, Сызрань, Ширяево. Значит, гости помимо осмотра достопримечательностей нашего города смогут побывать и на доступных областных маршрутах.

Появились причальные стенки и навигационные условия для швартовки круизных судов не только в Самаре, как было это еще совсем недавно, но и в Ширяево, Тольятти, Сызрани, Винновке. Многие туристические компании уже включают их в маршрутную сеть.

Наконец, созданный при Самарском речном пассажирском предприятии экскурсионный отдел уже организовал - и будет продолжать эту работу в сезоне-2017 - специальные рейсы в Ширяево, Винновку, Тольятти. Теперь к ним присоединится и Сызрань. А чем больше появится доступных внутриобластных маршрутов, тем привлекательнее для гостей станет вся губерния и ее центр - Самара.

***
В районе речного вокзала Самары идут масштабные работы по капитальному ремонту улиц. Вскоре обновятся, станут удобными для горожан и гостей, прибывающих к нам по реке, улицы Максима Горького, Водников, Комсомольская. Главный подъем от Волги к площади Революции - по улице Венцека - уже приведен в порядок.

Межрегиональная кооперация

В декабре 2016 года многие регионы подписали соглашение о сотрудничестве в сфере туризма и информационной поддержки туристического маршрута по Приволжскому федеральному округу «Великий Волжский путь». Это межрегиональные маршруты, прежде всего рассчитанные на экскурсионные поездки в выходные дни сразу по трем областям. На большинстве из них главным связующим звеном станет Волга. Предусмотрены конкурентоспособные сниженные цены в музеи, специальные тарифы на услуги по размещению, транспортному обслуживанию, а также субсидирование маршрута, гарантия приема и обслуживания любого количества туристов, совместное продвижение маршрута.

На недавней московской Международной туристической выставке «Интурмаркет-2017» состоялась презентация «Великого Волжского пути». Основная цель - создание на Средней Волге туристически значимого ядра, способного привлечь российских и зарубежных гостей. На сегодня уже сформировано около двадцати маршрутов в рамках «Великого Волжского пути», которые объединяют 14 регионов ПФО, имеют историческую, национальную самобытность и притяжение главной водной артерии страны - реки Волги. Учтены и разнообразие национальных культур и традиций (в округе шесть национальных республик), и природные, историко-культурные достопримечательности.

При проработке «Великого Волжского пути» все было сделано верно: сначала оценены транспортные и инфраструктурные возможности, на них уже накладывалась маршрутная сеть. Многие волжские круизные маршруты вписываются в рамки «Великого Волжского пути». Например, Самара - Чебоксары (с автобусной экскурсией в Йошкар-Олу), Самара - Хвалынск - автобусом в Пензу - Саратов, Казань - Ульяновск - Самара и другие.
Дата: 30 мая 2017 , 11:30
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Автор текста: Ирина Шабалина
Автор фото: Владимир Пермяков
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