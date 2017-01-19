Садись и катись. Какие атрибуты для зимних «покатушек» продают в Самаре, и сколько они стоят?

Зима перевалила за экватор. Но впереди еще столько снежных, морозных дней! И мы, конечно, еще успеем провести часть из них на улице, например катаясь с горок. Дети точно будут «за». Да и многие взрослые с удовольствием понесутся по склону с ветерком и покувыркаются в сугробах.



Прежде все больше в ходу были алюминиевые санки, куски линолеума или картона. Но выбор средств для катания значительно расширился. И те же санки все реже увидишь на горках, в основном на них просто перевозят малышей. А кататься на линолеуме и вовсе несолидно. Ведь приобрести ледянку может любая семья. Корреспондент «СГ» выяснила, какие атрибуты для зимних «покатушек» продают в Самаре и сколько они стоят.



Оборудование для катания с горок продается в торговых точках, которые специализируются на спортивных, детских товарах, на товарах для отдыха, а также на рынках и в гипермаркетах. Можно заказать и через Интернет.



Ледянки и «тазики»



Ледянка - компактная и дешевая альтернатива санкам. Имеет минимальный вес, ребенку под силу самому поднять ее на горку. Однако аксессуар больше подходит для спуска с ледяных горок, по снегу далеко не поедет. Самая простая ледянка представляет собой «седло» с ручкой или круг из пластика. Выдерживает седока весом до 60 кг, морозоустойчивая. В основном российского производства. Стоимость в Интернете - от 49 рублей. Но доставка обойдется дороже, чем сам товар. В гипермаркетах детских товаров «Дочки-сыночки» - 65, в гипермаркете «Лента» - 84, в сети спортивных товаров «Спортмастер» - 99 рублей. С изображениями мультяшных героев - уже 139.



Другой вид - «тарелка» или «тазик» - диаметром больше, чем «седло», имеет поднятые бортики, усиленное дно. На такую ледянку удобнее садиться, комфортнее и катиться. В «Ленте» «тазик» без ручек - 313 рублей, в «Детском мире» продолговатой формы - 199. Чтобы крепко держаться и маневрировать при спуске, нужны ручки, лучше выступающие. В Интернете такие модели - около 400 рублей.



В продаже есть мягкие плоские ледянки с ручками. Они очень легкие. Например, сидушки из ПВХ с элементами из текстильных материалов в «Дочках-сыночках» стоят 849 рублей, из вспененного полиэтилена в «Ленте» - 1050, а вот «лежаки» длиной 91 см - 1258.



Ледянка - компактная и дешевая альтернатива санкам. Имеет минимальный вес, ребенку под силу самому поднять ее на горку. Однако аксессуар больше подходит для спуска с ледяных горок, по снегу далеко не поедет. Самая простая ледянка представляет собой «седло» с ручкой или круг из пластика. Выдерживает седока весом до 60 кг, морозоустойчивая. В основном российского производства. Стоимость в Интернете - от 49 рублей. Но доставка обойдется дороже, чем сам товар. В гипермаркетах детских товаров «Дочки-сыночки» - 65, в гипермаркете «Лента» - 84, в сети спортивных товаров «Спортмастер» - 99 рублей. С изображениями мультяшных героев - уже 139.Другой вид - «тарелка» или «тазик» - диаметром больше, чем «седло», имеет поднятые бортики, усиленное дно. На такую ледянку удобнее садиться, комфортнее и катиться. В «Ленте» «тазик» без ручек - 313 рублей, в «Детском мире» продолговатой формы - 199. Чтобы крепко держаться и маневрировать при спуске, нужны ручки, лучше выступающие. В Интернете такие модели - около 400 рублей.В продаже есть мягкие плоские ледянки с ручками. Они очень легкие. Например, сидушки из ПВХ с элементами из текстильных материалов в «Дочках-сыночках» стоят 849 рублей, из вспененного полиэтилена в «Ленте» - 1050, а вот «лежаки» длиной 91 см - 1258.











































В дырке от «бублика»



Популярность набирают тюбинги - надувные санки. В народе их называют «ватрушками», «бубликами», «пончиками». Это круглая надувная резиновая камера в чехле из прочного, устойчивого к морозам материала, обычно ПВХ. Подходит для развлечения взрослых, потому что выдерживает большой вес. Грузоподъемность может достигать 120 кг. Как правило, тюбинг имеет ручки и стропу, за которую егтянут за собой.



Трение минимальное, поэтому тюбинг отлично скользит, развивает хорошую скорость и далеко катится. Камера смягчает езду по неровной поверхности, при столкновении. Но важно строго соблюдать рекомендации по накачиванию тюбингов и эксплуатации. Так что понадобится насос.



«Ватрушки» не подходят для горок, где есть твердые и острые предметы, камни, корневища деревьев, для спуска по земле, песку, гравию, асфальту. В надутом состоянии тюбинг занимает много места, а без воздуха - мало, похож на сложенную простыню.



Стоимость зависит от размера, материалов и, конечно, дизайна. Минимальный диаметр - 65 см. Например, в Самаре в одной из групп в социальной сети такой тюбинг можно купить за 1100 руб. В «Ленте» в красно-синей расцветке d 75 см - около 1300 руб., а вот d 1,1 м - 3360. В магазинах детских товаров мы «ватрушки» не нашли. В «Спортмастере» на пр. Ленина пояснили, что тюбинги закончились.