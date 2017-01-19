Садись и катись. Какие атрибуты для зимних «покатушек» продают в Самаре, и сколько они стоят?
Зима перевалила за экватор. Но впереди еще столько снежных, морозных дней! И мы, конечно, еще успеем провести часть из них на улице, например катаясь с горок. Дети точно будут «за». Да и многие взрослые с удовольствием понесутся по склону с ветерком и покувыркаются в сугробах.
Прежде все больше в ходу были алюминиевые санки, куски линолеума или картона. Но выбор средств для катания значительно расширился. И те же санки все реже увидишь на горках, в основном на них просто перевозят малышей. А кататься на линолеуме и вовсе несолидно. Ведь приобрести ледянку может любая семья. Корреспондент «СГ» выяснила, какие атрибуты для зимних «покатушек» продают в Самаре и сколько они стоят.
Оборудование для катания с горок продается в торговых точках, которые специализируются на спортивных, детских товарах, на товарах для отдыха, а также на рынках и в гипермаркетах. Можно заказать и через Интернет.
Ледянки и «тазики»
Ледянка - компактная и дешевая альтернатива санкам. Имеет минимальный вес, ребенку под силу самому поднять ее на горку. Однако аксессуар больше подходит для спуска с ледяных горок, по снегу далеко не поедет. Самая простая ледянка представляет собой «седло» с ручкой или круг из пластика. Выдерживает седока весом до 60 кг, морозоустойчивая. В основном российского производства. Стоимость в Интернете - от 49 рублей. Но доставка обойдется дороже, чем сам товар. В гипермаркетах детских товаров «Дочки-сыночки» - 65, в гипермаркете «Лента» - 84, в сети спортивных товаров «Спортмастер» - 99 рублей. С изображениями мультяшных героев - уже 139.
Другой вид - «тарелка» или «тазик» - диаметром больше, чем «седло», имеет поднятые бортики, усиленное дно. На такую ледянку удобнее садиться, комфортнее и катиться. В «Ленте» «тазик» без ручек - 313 рублей, в «Детском мире» продолговатой формы - 199. Чтобы крепко держаться и маневрировать при спуске, нужны ручки, лучше выступающие. В Интернете такие модели - около 400 рублей.
В продаже есть мягкие плоские ледянки с ручками. Они очень легкие. Например, сидушки из ПВХ с элементами из текстильных материалов в «Дочках-сыночках» стоят 849 рублей, из вспененного полиэтилена в «Ленте» - 1050, а вот «лежаки» длиной 91 см - 1258.
Ледянка - компактная и дешевая альтернатива санкам. Имеет минимальный вес, ребенку под силу самому поднять ее на горку. Однако аксессуар больше подходит для спуска с ледяных горок, по снегу далеко не поедет. Самая простая ледянка представляет собой «седло» с ручкой или круг из пластика. Выдерживает седока весом до 60 кг, морозоустойчивая. В основном российского производства. Стоимость в Интернете - от 49 рублей. Но доставка обойдется дороже, чем сам товар. В гипермаркетах детских товаров «Дочки-сыночки» - 65, в гипермаркете «Лента» - 84, в сети спортивных товаров «Спортмастер» - 99 рублей. С изображениями мультяшных героев - уже 139.
Другой вид - «тарелка» или «тазик» - диаметром больше, чем «седло», имеет поднятые бортики, усиленное дно. На такую ледянку удобнее садиться, комфортнее и катиться. В «Ленте» «тазик» без ручек - 313 рублей, в «Детском мире» продолговатой формы - 199. Чтобы крепко держаться и маневрировать при спуске, нужны ручки, лучше выступающие. В Интернете такие модели - около 400 рублей.
В продаже есть мягкие плоские ледянки с ручками. Они очень легкие. Например, сидушки из ПВХ с элементами из текстильных материалов в «Дочках-сыночках» стоят 849 рублей, из вспененного полиэтилена в «Ленте» - 1050, а вот «лежаки» длиной 91 см - 1258.
В дырке от «бублика»
Популярность набирают тюбинги - надувные санки. В народе их называют «ватрушками», «бубликами», «пончиками». Это круглая надувная резиновая камера в чехле из прочного, устойчивого к морозам материала, обычно ПВХ. Подходит для развлечения взрослых, потому что выдерживает большой вес. Грузоподъемность может достигать 120 кг. Как правило, тюбинг имеет ручки и стропу, за которую егтянут за собой.
Трение минимальное, поэтому тюбинг отлично скользит, развивает хорошую скорость и далеко катится. Камера смягчает езду по неровной поверхности, при столкновении. Но важно строго соблюдать рекомендации по накачиванию тюбингов и эксплуатации. Так что понадобится насос.
«Ватрушки» не подходят для горок, где есть твердые и острые предметы, камни, корневища деревьев, для спуска по земле, песку, гравию, асфальту. В надутом состоянии тюбинг занимает много места, а без воздуха - мало, похож на сложенную простыню.
Стоимость зависит от размера, материалов и, конечно, дизайна. Минимальный диаметр - 65 см. Например, в Самаре в одной из групп в социальной сети такой тюбинг можно купить за 1100 руб. В «Ленте» в красно-синей расцветке d 75 см - около 1300 руб., а вот d 1,1 м - 3360. В магазинах детских товаров мы «ватрушки» не нашли. В «Спортмастере» на пр. Ленина пояснили, что тюбинги закончились.
Сложность управления
На снегокате можно передвигаться как на санках, но еще большее удовольствие дети испытают, спускаясь на нем со снежной горки. По личным наблюдениям, он уезжает дальше «ватрушки». Снегокат оснащен не полозьями, а лыжами (передней и двумя боковыми), также поднятым сиденьем, рулем для управления и тормозом. Механизм позволит ребенку почувствовать себя настоящим водителем. Именно из-за этого он и более травмоопасен, и требует определенной сноровки при использовании.
Современные модели представлены в разных модификациях и цветовых решениях. При выборе нужно обратить внимание на то, чтобы снегокат был сделан из качественных и прочных материалов. Недостаток транспортного средства и в его габаритах. Как бы взрослому не пришлось самому тащить снегокат на горку. Пластиковые модели заметно легче, чем металлические.
Самый простой снегокат при заказе через Интернет стоит около 1400 рублей (без учета доставки). А, например, в «Дочках-сыночках» представлено две модели: «Король Лев» - за 2800 и черно-белая «классика» - за 4600.
Старые добрые санки
И, наконец, санки. Для катания с горки подойдут модели со спинкой и со съемной ручкой-толкателем. Санки хорошо скользят и развивают скорость. Управляют ими телом или с помощью веревки, а тормозят ногами. Корпус стальной или алюминиевый, а сиденье - деревянное. Санки достаточно громоздкие, требуют много места для хранения, нуждаются в специальном уходе, чтобы избежать коррозии.
В «Ленте» цена санок с веревкой - 1048 рублей (по карте клиента - 699), со съемным толкателем - около 1700, в «Дочках-сыночках» - 1300. Примерно столько же стоят самые простые санки вместе с доставкой, если их заказывать через Интернет. В «Детском мире» в наличии санки из полимерных материалов (Китай) за 1999 руб. Такие салазки представляют собой литой корпус без спинки. Подобный атрибут из пластика предлагает «Спортмастер» за 999 рублей.
Если гора не идет
Деревянные горки с ледяным покрытием установлены в парках им. Гагарина, «Дружба», 50-летия Октября, в Загородном, на площади им. Куйбышева, есть они у торгового комплекса «Амбар», на горнолыжном комплексе «СОК Красная Глинка». Здесь можно взять тюбинг в аренду.
В городе расположено много, скажем так, стихийных горок во дворах и на улицах. Зимой любой склон превращается в место для спуска на ледянках, «ватрушках», санках. Такие горки хорошо известны местным жителям, но там далеко не всегда безопасно. Есть риск врезаться в деревья, здания, в пешеходов, выехать на проезжую часть.
На снегокате можно передвигаться как на санках, но еще большее удовольствие дети испытают, спускаясь на нем со снежной горки. По личным наблюдениям, он уезжает дальше «ватрушки». Снегокат оснащен не полозьями, а лыжами (передней и двумя боковыми), также поднятым сиденьем, рулем для управления и тормозом. Механизм позволит ребенку почувствовать себя настоящим водителем. Именно из-за этого он и более травмоопасен, и требует определенной сноровки при использовании.
Современные модели представлены в разных модификациях и цветовых решениях. При выборе нужно обратить внимание на то, чтобы снегокат был сделан из качественных и прочных материалов. Недостаток транспортного средства и в его габаритах. Как бы взрослому не пришлось самому тащить снегокат на горку. Пластиковые модели заметно легче, чем металлические.
Самый простой снегокат при заказе через Интернет стоит около 1400 рублей (без учета доставки). А, например, в «Дочках-сыночках» представлено две модели: «Король Лев» - за 2800 и черно-белая «классика» - за 4600.
Старые добрые санки
И, наконец, санки. Для катания с горки подойдут модели со спинкой и со съемной ручкой-толкателем. Санки хорошо скользят и развивают скорость. Управляют ими телом или с помощью веревки, а тормозят ногами. Корпус стальной или алюминиевый, а сиденье - деревянное. Санки достаточно громоздкие, требуют много места для хранения, нуждаются в специальном уходе, чтобы избежать коррозии.
В «Ленте» цена санок с веревкой - 1048 рублей (по карте клиента - 699), со съемным толкателем - около 1700, в «Дочках-сыночках» - 1300. Примерно столько же стоят самые простые санки вместе с доставкой, если их заказывать через Интернет. В «Детском мире» в наличии санки из полимерных материалов (Китай) за 1999 руб. Такие салазки представляют собой литой корпус без спинки. Подобный атрибут из пластика предлагает «Спортмастер» за 999 рублей.
Если гора не идет
Деревянные горки с ледяным покрытием установлены в парках им. Гагарина, «Дружба», 50-летия Октября, в Загородном, на площади им. Куйбышева, есть они у торгового комплекса «Амбар», на горнолыжном комплексе «СОК Красная Глинка». Здесь можно взять тюбинг в аренду.
В городе расположено много, скажем так, стихийных горок во дворах и на улицах. Зимой любой склон превращается в место для спуска на ледянках, «ватрушках», санках. Такие горки хорошо известны местным жителям, но там далеко не всегда безопасно. Есть риск врезаться в деревья, здания, в пешеходов, выехать на проезжую часть.
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