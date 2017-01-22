Руководитель областного минобра Владимир Пылев провел видеоконференцию с родителями выпускников школ региона

На днях министр образования и науки Самарской области Владимир Пылев провел видеоконференцию с родителями выпускников, постарался сообщить максимум полезной информации по этой теме.Когда министра спросили о специальностях, востребованных на современном рынке труда, он подчеркнул, что Самарская область - прежде всего промышленный регион. Среди наиболее перспективных отраслей он назвал аэрокосмический кластер, металлообработку, цветную металлургию, нефтехимическую и химическую промышленность, нефтедобычу, автомобилестроение, электроэнергетику, транспорт и IT-технологии.Владимир Пылев отметил, что областное правительство оказывает материальную поддержку талантливым школьникам, которые выбирают технические специальности в соответствии с приоритетами экономического развития области.- Есть перечень специальностей, востребованных экономикой региона. По ним сохраняются льготы для медалистов, - сказал министр. - Если медалист не прошел на «бюджет», он имеет возможность обучаться за счет средств региона по этим специальностям. Ежегодно таким правом пользуются от 30 до 60 выпускников.Также Пылев напомнил, что, пройдя обучение, молодой специалист, трудоустроившийся и работающий по выбранной профессии, может рассчитывать на дополнительные меры поддержки.Говоря о наличии мест в учебных заведениях Самары и губернии, министр сообщил:- Школы региона в этом году окончат на тысячу ребят меньше, чем в прошлом. А контрольные цифры приема в учреждения высшего и среднего профессионального образования остались практически на прежнем уровне. Кроме того, второй год областное правительство по инициативе губернатора помогает ведущим вузам Самарской области. И в этом году в них за счет регионального бюджета будет дополнительно создано 200 мест.Актуальные для региона специальности перечислены в Распоряжении правительства Самарской области «Об утверждении перечня востребованных профессий (специальностей)». А льготы, предоставляемые выпускникам вузов и колледжей, перечислены в Законе №76-ГД «О молодом специалисте в Самарской области».