Розы из фарфора и колокольчики из замши. Самарцы активно осваивают модные технологии украшения дома и гардероба

Самарские мастерицы осваивают еще одно цветочное направление - создание букетов из пластичной замши. Приобретают полосы этого материала - те цвета, которые нужны для реализации задуманной идеи. Затем начинается работа: вырезаешь лепестки и пальцами придаешь им любую форму. Собираешь цветок - и он «держит красоту» вечно, лишь бы не согнули его нечаянно большим весом.- У многих новые серьезные увлечения начинаются с того, что приходится мастерить костюмы для своих детей к утренникам в детском саду или в школе, - рассуждает самарчанка Светлана Ким. - У меня дочка танцует в ансамбле, и хорошо помню, как мы с другими родителями в первый раз ломали голову, из какого же материала сделать цветы на костюмы, чтобы они не мялись. Кто-то посоветовал использовать пластичную замшу. Для начала взялись за самое простенькое - ромашки. Помучились немного, а потом дело пошло. И я так увлеклась этим податливым материалом, что стала делать цветы и даже игрушки для души и, конечно же, для детишек - пусть растут в красоте и творческой атмосфере. Дочь уже помогает работать с замшей.Это направление осваивают те, кого всегда тянуло к лепке, скульптуре. В свободном доступе появились материалы, о которых прежде мы слыхом не слыхивали. А сейчас можно приобрести полимерную глину различных цветов и степени пластичности. И самые разные аксессуары, чтобы самим изготавливать из этой глины и украшения, и скульптурные композиции, и невероятной красоты «фарфоровые» цветы.- Я года два назад пришла работать в наш хобби-гипермаркет и сразу же остановила свой выбор на этом виде творчества. Создание изделий из полимерной глины стало моим увлечением, которому отдаю свое свободное время, - рассказывает продавец-консультант сети «Леонардо» и мастер по изготовлению лепных изделий Лариса Третьяк. - Полимерная глина разогревается в руках и становится очень пластичной, можно придать изделию самые невероятные формы. И многослойность разных цветов можно освоить, при этом на срезах получаются очень эффектные разводы красок. Я такими способами делаю украшения - бусы, подвески, браслеты. Потом готовое изделие запекается в обычной духовке на кухне - и у вас в руках маленький шедевр, какого ни у кого больше нет.Есть глины, которые застывают и без духовки, прямо на воздухе. Есть материалы, максимально приближенные к фарфору. Наконец, есть мастера, готовые поделиться своими секретами. Сообщество интернет-мастеров разрастается. Они выставляют работы невероятной красоты и изящества. И, главное, дают советы. Этот вид творчества - не из дешевых. Но при должной сноровке изделия получаются необыкновенные.- Конечно, такое творчество требует объемности мышления, умения точно соотнести пропорции. В общем, занятие не из легких. Но навыки можно развить, - делится опытом самарская студентка Ксения Лазунина. - Я начала осваивать это направление с посещения мастер- классов, прошла целый курс обучения и только после этого почувствовала себя уверенно. Из полимерной глины леплю цветочные букеты. Тем более в специализированных магазинах есть самые разные формы для вырезания лепестков, есть уже готовые пестики-тычинки, цветовых решений - не перечесть. В общем, твори себе и людям на радость. Ни в одном магазине точно нет таких «фарфоровых» букетов, какие есть у меня и моих подруг.Вот еще один новый взгляд на уже популярный вид рукоделия. Многим известна техника валяния из шерсти. На выставках в последние годы появлялись и сумки, и пиджаки, и шарфы, и косметички, и премилые мягкие игрушки из валяной шерсти. А сейчас приверженцы этого замечательного вида рукоделия, который не требует больших затрат времени и напряжения зрения, начали увлекаться валяными... картинами.Заготовки для таких картин появились в магазинах. В наборе - пластиковый трафарет, вариант картины, подобранные для нее шерстяные волокна и необходимые аксессуары, игла для сухого валяния, инструкция по изготовлению работы.- Подобную картину можно сделать буквально за один вечер, - подсказывают продавцы- консультанты специализированных магазинов для рукоделия. - Для начала выбирайте рисунок попроще, с одной-двумя несложными фигурами. На таких стоит пометка «Новичок». Получится - беритесь за пейзажи с переходами цветов из одного в другой. Теплую, мягкую, пушистую картину не захочется выпускать из рук. Конечно, ей место в рамочке на стене, но создатели таких работ, мы знаем, предпочитают раскладывать их как коврики на диванах, креслах, журнальных столиках.Рисунки для валяных картин предлагаются самые разные - букет васильков, задумчивый совенок, веселый птенец на ветке, поле маков, деревенский луг с избушкой, березы на берегу реки... И даже ежик у вас получится мягким и совсем не колючим.Декорирование предметов в технике декупаж стало популярным у нас в стране несколько лет назад. Им начали увлекаться очень многие - оклеивали специальными салфетками панно и бутылки, коробки и блюда, тумбочки и даже часовые циферблаты. В итоге на боках бутылочек расцветали розы-мимозы, на панно завивалась виноградная лоза... Эту рукотворную красоту еще можно покрыть специальным лаком, который дает эффект старения, имитируя «древнегреческие» трещины.Приверженцы декорирования в стиле декупаж не останавливаются на достигнутом. В специализированных магазинах появились сделанные из папье-маше фигурки зверей и птиц. И теперь можно создавать целый разноцветный зоопарк, оклеивая эти звериные заготовки теми салфетками, которые вам кажутся самыми подходящими. В итоге на домашней полочке вполне может появиться крокодильчик в мелких незабудках на спине и брюшке или же розовый верблюжонок в клеточку.- Такие игрушки очень нравятся детям, - отмечает самарчанка Лариса Тропарева. - Декупажем я занимаюсь уже несколько лет, но за игрушки взялась совсем недавно и увлеклась ими еще больше, чем блюдами-коробками. Дети просят то зеленого слоника в горошек, то синего в полосочку. Хоть каждый день можно получать новую игрушку. В общем, весело.Продолжение следует