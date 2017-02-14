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Романтика на карте Самары. Где находятся знаковые достопримечательности «для двоих»?

Ко Дню всех влюбленных «Самарская Газета» взялась подсчитать знаковые романтические достопримечательности нашего города. Чтобы спрогнозировать, насколько интересна Самара для гостей из других регионов. Ведь едут же влюбленные со всей страны в старинный городок Муром Владимирской области, назначают там церемонии бракосочетания, проводят свой медовый месяц.  

Красота: вид сверху

С Муромом в общем понятно, там в Свято-Троицком монастыре хранятся мощи святых князя Петра и княгини Февронии, которые стали символом взаимной любви и верности. А чем может привлечь влюбленных Самара?

- В первую очередь, несколькими видовыми площадками над Волгой, начиная со знаменитой «вертолетки» в поселке Управленческий. Ведь только в Самаре с высокого берега открывается романтичный вид на водные просторы в обрамлении самых высоких на Волге Жигулевских гор. Никакого индустриального пейзажа, только красота вокруг, - подсказывает консультант регионального департамента туризма Мария Густарева. - Не случайно «вертолетная» обзорная площадка в Управленческом стала местом паломничества влюбленных и поженившихся пар. А еще, напомним, есть у нас памятник тем же Петру и Февронии на площади Славы и несколько интересных скульптурных композиций, в первую очередь, на самарской набережной. Есть и знаменитая «дорога любви» в Красноглинском районе.

- А мы назначали свидания в Пушкинском сквере рядом с театром драмы. Там какая-то особая умиротворенная, классическая обстановка. Будто вот-вот по аллее пройдут дамы и кавалеры из XIX века, - признаются молодые супруги Елена и Дмитрий Москалевы. - Оттуда и вид прекрасный на Волгу. Только жаль, что при реконструкции сквера спилили старую яблоню, которая каждую весну цвела необычным темно-розовым цветом. Мы знаем, что ею ходили любоваться и молодые, и пожилые горожане.

Свадебная церемония? Только на природе!

В последние годы среди влюбленных, не слишком стесненных в средствах, стали популярными церемонии бракосочетания на заграничных курортах. Пары и их родственники едут в теплые цветущие Грецию, Черногорию, на Кипр. Но и в Самаре можно обменяться кольцами в не менее прекрасной обстановке.

Подавляющее большинство туристических баз в границах Самары и загородных комплексов предлагают такую услугу, как романтичная и эффектная свадебная церемония с последующим отдыхом на любой удобный срок. Соленого морского прибоя, понятно, не будет, но прогулки по берегу Волги - тоже неплохой вариант, если рядом - самый любимый человек на свете.

ВОЛЖСКАЯ НАБЕРЕЖНАЯ

Более чем пятикилометровая благоустроенная самарская набережная - чемпион по протяженности на всей Волге. К тому же сейчас проектируются новые ее участки. Она нравится всем приезжающим в Самару гостям и особенно молодежи. На ней - замечательные скульптурные композиции и знаковые места «для двоих». Это скамейка любви и аллея влюбленных с заложенными в нее именными кирпичиками недалеко от бассейна ЦСК ВВС. Высеченная из камня обнимающаяся пара рядом со спуском улицы Осипенко. Знаменитая «Ладья», в которой хорошо бы проплыть вместе всю долгую-предолгую жизнь.

ПАРК ГАГАРИНА 

Этот парк у молодежи чрезвычайно популярен. Свидания назначаются в кафе, рядом с водным каналом, а как только здесь появились скульптурные композиции в виде маленького трехколесного и большого двухколесного велосипедов, молодежь частенько встречается именно там. Зимой главное место встреч - конечно же, залитые для катка аллеи. Любовь и коньки - это же литературная классика, еще Лев Толстой описывал встречи влюбленных  именно на катке.

ОСТАНОВКА-СЕРДЦЕ

Эта креативная остановка в виде красного сердца появилась на пересечении Московского шоссе и улицы Киевской пять лет назад. Правда, называлась она «Сердце города» и первоначально символизировала собой центр городского пространства. Но ее быстро облюбовали влюбленные, активно фотографировались возле нового арт-объекта. Правда, сейчас слава композиции поблекла, молодожены сюда не стремятся. Место уж больно суматошное, шумное. Возможно, сердцу найдут более удачное соседство, когда близлежащий квартал начнет застраиваться новыми зданиями.

ДВА НОВЫХ БУЛЬВАРА

Когда капитально реконструировались бульвары вдоль Московского шоссе и по центру улицы Ново-Садовой, вряд ли кто прогнозировал их широкую популярность. Но, удивительное дело, оба бульвара быстро стали местом встреч молодежи. Даже по Ново-Садовой пары гуляют, не обращая особого внимания на несущиеся с двух сторон потоки машин. Как бы там ни было, здесь действительно качественное благоустройство, установлены фигурные беседки для влюбленных, множество лавочек и прочих малых архитектурных форм.

***

Сегодня в 11.00 во Дворце бракосочетаний состоится акция «Защити свою любовь!». Ее цель - формирование культуры безопасных отношений среди молодежи. В акции примут участие будущие молодожены - пары, подающие заявление о заключении брака. Сегодня с 11.00 до 17.00 молодые люди смогут зарегистрировать свои отношения в ЗАГСе Самарского Дома молодежи (пр. Ленина, 3) и поучаствовать в конкурсе на самую лучшую фотографию. Акция «#В_СДМ с любовью» проходит в третий раз и имеет в копилке уже больше ста счастливых улыбок влюбленных. Участники акции получают возможность почувствовать себя настоящими молодоженами. Их ждут празднично украшенное помещение, настоящая свадебная арка, романтическая музыка, «свидетельство о заключении брака», фотограф и, конечно, трогательная речь об искренней и вечной любви. Фотографии «молодоженов» будут размещены в конкурсном альбоме в группе «ВКонтакте» Самарского Дома молодежи. Пары, набравшие большее количество голосов, получат ценные призы от партнеров акции. Кстати, здесь ждут пары самых разных возрастов, в том числе супругов, проживших в мире и согласии много-много лет и желающих вновь испытать «свадебные» эмоции.
 

Дата: 14 февраля 2017 , 15:01
225
Автор текста: Марина Гринева
Автор фото: Владимир Пермяков
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