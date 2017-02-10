Разъяснения об изменениях в системе социальных выплат
С начала 2017 года в Самарской области меняется порядок предоставления ряда льгот, они становятся более адресными, ориентированными на действительно нуждающихся граждан. Специалисты подготовили ответы на вопросы, которые чаще всего задают жители.
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