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Путеводитель. Шиханы и цветные озера Самарской области

«СГ» запускает новый проект «Самарская экспедиция». Вместе с биологом Александром Кузовенко мы организуем походы по нашей области, чтобы потом на страницах издания познакомить читателей с природными особенностями региона, многообразием его флоры и фауны. Начинаем цикл с посещения шиханов и цветных озер - уникальных памятников природы Сергиевского и Исаклинского районов.

Старт

6 мая. Выехали с рассветом. Раньше начинать экспедицию не было смысла. Погода не радует: холодно, ветрено. Апрель словно не заканчивался, весна запаздывает на неделю. Заправляемся топливом под завязку, едем по «уфимке», дорога отличная. После Серноводска уходим направо, на Кинель-Черкассы. Через несколько километров сворачиваем налево, перед нами Серноводский шихан.

Серноводский шихан

Ветер сильный, мешает делать видео- и фотосъемку. Выбираем участок потише. Находим куртинки ирисов. «Ирис» - по-гречески «радуга». Эти нежные растения радуют глаз разными оттенками. Нам повстречались фиолетовые. На Руси их называли касатиками за сходство листьев растения с косой. Большинство видов ирисов растет во влажных местах. Но есть такой, которому нужна сухая каменистая почва, - ирис карликовый. Он занесен в Красную книгу России. 


























Рядом цветет адонис весенний. Адонис в древнегреческой мифологии - вечно юный бог весны, символ весеннего расцвета и воскресения. Считалось, что именно благодаря ему весной расцветают цветы. Вид занесен в Красную книгу Самарской области.


































Поднимаемся на самую высокую точку. С вершины шихана виден конгломерат из поселков Сергиевск, Суходол, Серноводск, Сургут и Светлодольск. Они практически не отделены друг от друга. Поселкам бы объединиться, и получится знатный городок. Не объединяются. Может, название городу выбрать никак не могут. Спускаемся с шихана и едем лесами и степями на следующую точку.

Гора Высокая

Гора она, конечно, условная. Это холм, или шихан. Но здесь испытываешь такой же трепет, как в настоящих горах, например на Кавказе. И Серноводский шихан, и гора Высокая - останцы Бугульминско-Белебеевской возвышенности, оба являются памятниками природы. Заезжаем на гору. Кажется, что машина идет вертикально вверх и сейчас взлетит куда-то в небеса. Вот мы и на вершине. Ветер дует со всех сторон. Здесь всегда свежо, сегодня порывы просто сбивают с ног. С горы открывается отличная панорама на окрестные холмы и поселки, видна блуждающая река Шунгут. В хорошую погоду здесь полным-полно гадюк - только успевай отпрыгивать. Но в такой пасмурный день поиски напрасны. Кстати, эта территория - одно из мест, где в Самарской области можно встретить гибрид двух видов гадюк - степной и обыкновенной. Растут здесь и редкие растения, встречаются краснокнижные насекомые муравьиный лев и пчела-плотник.






















Голубое озеро

Спускаемся с горы. Минуем поселок Старое Якушкино, едем на Голубое озеро. Изумрудную синеву ему дает сероводородная вода из холодных источников, бьющих на дне. Озеро небольшое: всего 30 метров в поперечнике, но очень глубокое - более 20 метров. Почему глубина указана так приблизительно? Потому что озеро находится в карстовой воронке, и его глубина может значительно меняться. Совсем недавно на дне была обнаружена пещера, исследована до глубины 34 метра. Сейчас вход в нее обрушился. Озеро известно далеко за пределами Самарской области, здесь всегда можно встретить местных дайверов, их коллег из Саратова, Татарстана. Но сегодня не до погружений - холодно. На озере пусто, в ледяную воду (температура и зимой, и летом - 7 °C) никто не хочет. Растут в Голубом озере только харовые водоросли.
























Озеро Молочка

Дальше двигаемся на юго-восток, проезжаем село Самсоновка, двигаемся вдоль русла реки Черной. В нижнем течении она впадает в озеро Молочка. Оно и есть наша главная цель. Сейчас мы выехали за границы Сергиевского района и находимся в Исаклинском. Вода в озере молочно-серая, в нем сероводородная вода из источников смешивается с потоком из реки Черной. Интересна местная прибрежно-водная растительность. Только здесь в Самарской области встречается меч-трава, а также несколько видов орхидей. Сероводородный ил, добываемый на Молочке, и есть всем известная лечебная грязь санатория «Сергиевские минеральные воды». Приехав сюда в жаркий день, можно удивиться количеству измазанных людей. Многие едут из других областей. Говорят, что в Соль-Илецке местные жители удивляются приезжим из Самары: «У вас ведь грязелечение под боком и задаром». На озере можно увидеть многочисленные следы жизнедеятельности бобров - погрызы деревьев, норы, даже плотину длиной в несколько десятков метров.Она расположена в северной части озера и отчетливо видна даже на спутниковых снимках, которые использованы для карт Google.

























Пожалуй, стоило отложить нашу экспедицию до хорошей погоды. Но если вы настроены на удачу, она обязательно вам улыбнется. Перед самым отъездом выглянуло солнце, и бобр вылез на мелководье погреться и просушить шкуру в лучах заката. Ради рассказа о таких минутах и ярких снимков, которые, надеемся, принесут радость читателям, мы и начали проект «Самарская экспедиция».
























До новых встреч в пустынях, горах и болотах нашей обширной Самарской области!

***

У туристов есть такое понятие «поход выходного дня» - это небольшой по протяженности поход, занимающий по времени пару суток, выходные. Мы приглашаем читателей в «экспедицию выходного дня» за границы города, в пределах Самарской области. Такой поход не займет много времени и не потребует существенных вложений, в большинство мест можно доехать и на общественном транспорте или вообще дойти пешком. Но и в такой небольшой экспедиции любознательному путешественнику откроется много интересного о природе родного края.























Мы живем в одной из самых контрастных по природным условиям областей России. Хотя большую часть области занимает лесостепная зона, в губернии есть настоящие степи и полупустыни, островки тайги и горы, маленькие холодные ручейки и полноводная Волга. Часто такие места, где природа сохранилась в первозданном обличии, охраняются государством и называются особо охраняемыми природными территориями. Всем известны Жигулевский заповедник, национальные парки «Самарская Лука» и «Бузулукский бор», но мало кто знает, что в нашей области существует еще несколько сотен официальных и проектируемых памятников природы. Такие «островки» есть и рядом с индустриальной Самарой.
Дата: 18 мая 2017 , 11:40
222
Автор текста: Александр Кузовенко
Автор фото: Александр Кузовенко
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18 мая 2017 , 13:05
гест
Красота какая. Ребята, а когда следующий материал и о чем?
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