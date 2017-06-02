Путеводитель. Едем в Шигонский район, часть первая: Подвальские террасы

У туристов есть такое понятие - «поход выходного дня». Это небольшой по протяженности поход, занимающий по времени пару суток. Мы приглашаем читателей в экспедицию выходного дня за границы города, в пределах Самарской области. Такой поход не займет много времени и не требует существенных вложений, в большинство мест можно доехать и на общественном транспорте или вообще дойти пешком. Но и в такой небольшой экспедиции любознательному путешественнику откроется много интересного о природе родного края.Мы живем в одной из самых контрастных по природным условиям областей России. Хотя большую часть области занимает лесостепная зона, в губернии есть настоящие степи и полупустыни, островки тайги и горы, маленькие холодные ручейки и полноводная Волга. Часто такие места, где природа сохранилась в первозданном обличье, охраняются государством и называются особо охраняемыми природными территориями. Всем известны Жигулевский заповедник, национальные парки «Самарская Лука» и «Бузулукский бор», но мало кто знает, что в нашей области существует еще несколько сотен официальных и проектируемых памятников природы. Такие островки есть и рядом с индустриальной Самарой.Выехали в пятницу, в 16.00. Была надежда, что успеем в Подвалье, найдем нору с непугливыми сурками, поставим около нее палатку и с утра, еще затемно, начнем съемку. Но пробки, особенно пятничные, никто не отменял: городские жители спешат покинуть каменные джунгли и очутиться на лоне природы. В общем, двести километров до конечной точки было пройдено за пять (!) часов. Ура, приехали! Поставили палатки, заварили «доширак» с тушенкой, обсудили завтрашнюю съемку - и на боковую. Завтра рано вставать.Будильник сработал в 4.00. Заря только начинала окрашивать горизонт, на траве выпало немного росы. Выпили по чашке чая из термоса, зажевали по печенью и - на поиски сурков. Благо в Подвалье их долго искать не надо. В этом памятнике природы, в Подвальских террасах, сурки появились относительно недавно - они пришли сюда лет пятнадцать назад из соседней Ульяновской области (она совсем рядом, вон за тем лесочком). Да так им понравилось на меловых склонах, что они образовали одну из самых крупных колоний в нашей области. Если сурка найти здесь несложно, то вот найти сурка-смельчака, который позволит фотографу подойти на очень близкое расстояние, - задача не из легких. Работаем по методу проб и ошибок: этот сразу сбежал и не выходит из норы, эти, увидев человека метров за сто, только пару раз свистнули и сбежали, а вот этот... А вот этого мы и будем снимать. Вначале сурок залез в нору, но уже минут через десять вылез и начал свистеть. Сурка удалось и на видео записать, и сфотографировать крупным планом.Вообще, май - месяц очень важный для всех зверей. У многих видов именно в это время детеныши начинают выходить в самостоятельную жизнь. Сурки не исключение, и мы отправляемся на поиски норы с любопытными сурчатами. Вскоре сурчата обнаружены, их четверо. Прячемся за куст, начинаем снимать. Идем дальше, и нам удается сфотографировать семью сурков - папа-сурок и мама-сурок со своим малышом. Малыш очень маленький и неуклюжий, похоже, вышел из норы в первый раз. Совсем недавно степной сурок был занесен в Красную книгу, потом его численность увеличилась, и сейчас на него даже разрешена охота. Хотя, конечно, охоту на зверя, к которому можно подобраться на расстояние вытянутой руки, вряд ли можно назвать спортивной.Кстати, сурок - второй по величине (после бобра, конечно) грызун Самарской области. Почти весь год спит в норе, просыпается в конце марта, а уже в конце июля - начале августа опять уходит под землю.Как вы помните, мы находимся в памятнике природы Подвальские террасы. Это часть гряды Новодевичьих гор, сложенных из мела. Особо охраняемая природная территория находится на западе Самарской области, в Шигонском районе. Место уникально как своим ландшафтом, так и обитателями. На степных склонах меловых гор за полчаса удалось обнаружить пять видов шмелей из Красной книги, у родника - сфотографировать редкую пчелу-плотника, на возвышенности - застать цветение нескольких видов исчезающих растений: копеечников, бурачка, астрагалов. Нашли ужа. Да не простого!Многие замечали, что когда подходишь к насекомому, оно раз - упадет с ветки и лапки в стороны. Мертвым притворяется. Такое поведение животных ученые называют танатозом. Есть подобное поведение и у ужей. Уж изгибается, сворачивается в кольцо, закидывает голову, открывает рот и вываливает язык - ни дать, ни взять мертвец. Да еще и пахнет очень неприятно - тухлыми рыбными консервами. Дело в том, что многие хищники питаются только живой добычей, и такой способ защиты является очень даже эффективным. Вижу такое поведение ужа второй раз в жизни. О продолжении экспедиции читайте в следующий четверг.26 - 28 мая 2017 года.2,5 дня.540 км.С вечера субботы до двух часов ночи понедельника - дождь всех видов (от слепого до ливня стеной), при въезде в Самару - даже маленький снежок, порывы ветра - до 15 м/с.Найдены и засняты редкие виды животных и растений - орхидея венерин башмачок, пять видов редких шмелей, пчела-плотник, копеечники, степной сурок.