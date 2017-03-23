Продолжается реализация городской программы «Пожарная безопасность Самары»

Поселок им. Шмидта отделен от города железнодорожными путями. Местных жителей, конечно, беспокоило отсутствие стационарного пожарного поста (часть №66 ликвидировали), ведь дома в поселке преимущественно деревянные. На восстановление пожарной части требуется много средств, а огнеборцы из города могут терять драгоценные минуты на железнодорожном переезде. Стоит отметить, что вопросы пожаротушения находятся в федеральном ведении, а местное самоуправление занимается лишь первичными мерами пожарной безопасности. Тем не менее оставаться в стороне городские власти не могли. Городское управление гражданской защиты, которое является главным исполнителем программы «Пожарная безопасность Самары», заключило соглашение с Всероссийским добровольным пожарным обществом. Сегодня в пос. им. Шмидта службу несут профессионалы, не один год проработавшие в пожарных частях Самары.Работа добровольцев, разместившихся на базе завода «Рейд», в общем-то, ничем не отличается от службы в МЧС. Занятия, физическая подготовка, отработка и сдача нормативов, учения. И, конечно же, бумажная работа: каждый выезд на происшествие фиксируется в журнале. Кроме того, ведется строгий учет расхода топлива, ведь средства на развитие добровольных пожарных команд выделяют из казны.Специалисты управления гражданской защиты регулярно навещают огнеборцев. Проверяется все, начиная от служебной документации (книга службы, журнал строевых записок, расписание выездов) и наличия карты с разметкой района выезда до состояния пожарного автомобиля. Не остается без внимания даже состояние обмундирования личного состава, что и понятно: от этого зависит жизнь людей. Благодаря поддержке города добровольцы Запанского отлично экипированы: у них есть даже тепловизор - при помощи этого прибора можно обнаружить людей в сильно задымленном помещении.- Мы довольны работой добровольцев: во многом благодаря их работе на этой территории, к счастью, нет серьезных происшествий, - говорит и.о. руководителя управления гражданской защиты Евгений Вдовин. - Они быстро и оперативно прибывают на место происшествия. Да, крупный пожар не потушить силами одного расчета. Но у этих команд другая задача - не дать огню распространиться, перейти на соседние дома, сократить ущерб. Выполняют ее добросовестно.Красноглинский район, поселок Береза - 53 км от центра Самары. Здесь проживает около шести тысяч человек, а собственной пожарной части никогда не было. В случае ЧП огнеборцы прибывали с Красной Глинки, а это 25-30 минут вместо положенных десяти.- Мы очень боялись пожаров, - рассказывает председатель совета ТОС «Береза» Любовь Самохина. - У нас обширный частный сектор, много деревянных домов, вокруг лес, а успеют ли пожарные доехать вовремя… Поэтому, конечно, мы били тревогу, обращались с этим вопросом в городскую администрацию.Ситуация изменилась в конце 2014 года: в Березе была создана добровольная пожарная команда. Возглавил ее начальник службы поискового и аварийно-спасательного обеспечения полетов международного аэропорта Курумоч Владимир Варавва.- В поисках решения проблемы пытались привлечь пожарных аэропорта, но это было, мягко говоря, неправильно, - объясняет руководитель команды. - Во-первых, самолеты взлетают и садятся постоянно, людей много, значит, профессионалы должны находиться на своем посту. Во-вторых, выяснилось, что люди, которые покидают территорию аэропорта, не застрахованы. Если что-то случится, кто будет нести ответственность? Оказалось, что одна из возможностей застраховать людей - создать добровольную пожарную команду.Заручившись поддержкой мэрии и руководства аэропорта, заинтересованных в развитии добровольчества, энтузиаст начал действовать. Сегодня в его команде почти сто человек.- Старался подбирать людей «50 на 50»: и с опытом работы, и молодежь, - рассказывает Варавва. - Около трети добровольцев имеют профессиональное образование. Это очень важно, мы говорим с ними на одном языке. Обучить как теории, так и практике человека с улицы непросто. Поэтому очень важно, чтобы рядом был человек, который подскажет, как действовать в той или иной ситуации. Так и смены: молодежь и «старички».Добровольцев Березы поддерживает аэропорт: предоставил машину, другое необходимое оборудование. Город выделяет субсидии на покупку спецодежды, бензопил, средств защиты.ДПК в Березе работает третий год. Серьезных происшествий, к счастью, не было даже в засушливый летний период: были дачные пожары, горели мусор, трава. Порой добровольцы помогают работникам лесного хозяйства.- Главное - профилактика, - уверен Варавва. - Мы проводим беседы с жителями, расклеиваем листовки. Постоянно обучаем своих сотрудников, тренируем их. Работа пожарного опасна прежде всего своей непредсказуемостью: обычный баллончик с лаком для волос при высокой температуре превращается в гранату. А в частном секторе, в гаражах люди чего только не хранят: бензин, краску, газовые баллоны... Пытаемся объяснить людям, что надо заботиться о своей безопасности заранее.В своей работе Варавва ориентируется на дальнейшее распространение добровольчества.- Чем больше добровольцев, тем лучше, - уверен он. - Человек грамотный научит друзей, соседей. С пожарными, как с врачами, советуются: как построить баню, какие материалы лучше использовать.- Мы очень рады, что в поселке появились добровольцы: теперь мы живем спокойно, - говорит Любовь Самохина. - Кроме того, весной и осенью на бюджетные средства проводится опашка вокруг поселка. Это не позволит огню добраться до поселка, если пожар начнется в лесу.Программа пожарной безопасности городского округа Самара была впервые принята в 2008 году и рассчитана на три года. Вторая программа была принята постановлением администрации г.о. Самара и тоже рассчитана на три года. Так как она показала свою эффективность, было принято решение продлить срок действия этой программы еще на пять лет - на 2014 - 2018 годы. Основной задачей является реализация мероприятий по обеспечению первичных мер пожарной безопасности на территории губернской столицы. Головным исполнителем является городское управление гражданской защиты.- Отдаленный поселок Береза и поселок имени Шмидта с точки зрения пожарной безопасности долгое время были болевыми точками. Добраться до них за нормативные 10 минут огнеборцы не успевали. Особенно сложной ситуация была в Березе. Пожарный расчет был в аэропорту Курумоч, но его служащие не имели права покидать объект. Переговоры длились около года. В результате появилась добровольная пожарная команда международного аэропорта Курумоч.Я считаю это большим достижением городской администрации. Добровольцы доказали: их присутствие оправданно, а работа - эффективна. В этом году добровольные пожарные команды продолжат получать финансовую помощь от администрации города в необходимом размере.