Про любовь. Приключения мещанина, застигнутого «большой историей» в провинциальной Самаре
На страницах «Самарской газеты» мы продолжаем проект, который расскажет о повседневной жизни самарцев XIX-XX веков.
История восьмая. Про Прасковью, не пускавшую супруга домой
В 1863 году в городскую думу написала докладную записку самарская мещанка Прасковья Леонтьева.
«Со дня своего вступления в супружество я выношу от мужа своего постоянные притеснения и преследования. Разойдясь со мной назад тому ближе года, по собственному желанию, он оставил меня без всяких средств к жизни, даже почти без платья, которое было отчасти продано, отчасти заложено для удовлетворения его же разным надобностям. В то время, когда я, перебиваясь с гроша на грош, жила у сестры своей в материнской келье и не имела ничего, а равно не могла и ему чего-либо доставить, он, мой муж, оставлял меня в покое и на образ жизни моей не обращал никакого внимания. Равным образом он не обращал внимания и на меня, как будто я вовсе для него не существовала! Абсолютно никакого внимания не обращал! А я в ту пору проживала в модных магазинах. Но только лишь мой муж разведал, что я, отошедши от модистки, живу сама по себе, работаю на некоторых лиц и, кроме того, нахожусь в услужении у двоих чиновников, доставляющих за это мне содержание и квартиру и платящих за мои труды, муж мой тотчас же заявил на мою жизнь свои претензии с целью, чтоб я взяла его с собой жить и опять прожила с ним все, что только я могла приобрести своими трудами; а он бы в это время ничего не делал и ел даровый хлеб, и проживал бы по-прежнему всякую добытую мною копейку. Как жена своему мужу я обязана с ним жить. Но покорнейше прошу городскую думу обязать его, чтоб он, во-первых, не мучил меня теми истязаниями, которые я от него выносила, а во-вторых, доставал мне средства к жизни. А в противном случае предоставил бы мне право жить независимо от него, своими работами, которых я найду себе столько, чтоб прокормить самою себя и которыми вовсе не намерена кормить мужа и поощрять его к пьянству и разврату!».
История девятая. Куда уехал цирк, или Рассказ о сбежавшем муже
В 1892 году в самарскую мещанскую управу поступило заявление от мещанки Ефросиньи Гнеушевой с просьбой вернуть ей блудного мужа, уехавшего вместе с цирком. В качестве аргумента брошенная жена заявляла, что супруг ее находится в других городах империи без паспорта, следовательно, должен быть возвращен в Самару и лично ей.
«Муж мой в настоящее время, как мне известно из письма господина управляющего цирком Никитина-Миссури, находится в городе Киеве при цирке и служит там шорником. Живет без всякого документа на жительство. И это несмотря на то, что мною неоднократно были подаваемы прошения господам харьковскому и курскому полицмейстерам, самарскому и курскому губернаторам и в самарскую мещанскую управу!!! Господин Миссури просит меня, чтобы я не препятствовала к выдаче паспорта моему мужу, причем высказывает, что если я не вышлю паспорт, то ему придется платить штраф. Покорнейше прошу Ваше Высокоблагородие сделать зависящее распоряжение о немедленной высылке мужа моего в Самару как не имеющего паспорта».
Какой бы настойчивой самарская мещанка Ефросинья ни была, мужа добыть из Киева ей не удалось. Цирк снова переехал в Курск. И вот она уже пишет письмо курскому полицмейстеру.
«Его высокородию господину курскому полицмейстеру! 11 ноября сего года мною было подано прошение господину самарскому губернатору, чтобы он сделал зависящие распоряжения о невыдаче моему мужу Алексею Гнеушеву паспорта на свободное проживание ввиду оставления меня с детьми без всяких средств к жизни, так как муж мой в июне месяце уехал от меня тихообразно с цирком Никитина в Нижний Новгород. Не оставив мне на пропитание положительно ни одной копейки, почему я, как больная женщина, сильно бедствовала».
Разные полицейские чины Российской империи и представители власти на местах, к которым апеллировала Ефросинья, старались дать возможность в несколько дней блудному мужу выправить паспорт. За это время цирк переезжал в новый город. И беспаспортный Гнеушев получал очередную возможность отсрочки от возвращения в лоно семьи.
Вот такие решительные были самарские женщины в дореволюционные времена, да и во все времена на нашей вольной земле. Держали своих мужиков в строгости, любили, заботились, прощали или не прощали, добывали свой хлеб, растили детей, были невероятные красотки, всегда, все об этом знают. Потому что иначе бы не было песни: «Ах, Самара-городок, беспокойная я, беспокойная я, успокой ты меня!».
История восьмая. Про Прасковью, не пускавшую супруга домой
В 1863 году в городскую думу написала докладную записку самарская мещанка Прасковья Леонтьева.
«Со дня своего вступления в супружество я выношу от мужа своего постоянные притеснения и преследования. Разойдясь со мной назад тому ближе года, по собственному желанию, он оставил меня без всяких средств к жизни, даже почти без платья, которое было отчасти продано, отчасти заложено для удовлетворения его же разным надобностям. В то время, когда я, перебиваясь с гроша на грош, жила у сестры своей в материнской келье и не имела ничего, а равно не могла и ему чего-либо доставить, он, мой муж, оставлял меня в покое и на образ жизни моей не обращал никакого внимания. Равным образом он не обращал внимания и на меня, как будто я вовсе для него не существовала! Абсолютно никакого внимания не обращал! А я в ту пору проживала в модных магазинах. Но только лишь мой муж разведал, что я, отошедши от модистки, живу сама по себе, работаю на некоторых лиц и, кроме того, нахожусь в услужении у двоих чиновников, доставляющих за это мне содержание и квартиру и платящих за мои труды, муж мой тотчас же заявил на мою жизнь свои претензии с целью, чтоб я взяла его с собой жить и опять прожила с ним все, что только я могла приобрести своими трудами; а он бы в это время ничего не делал и ел даровый хлеб, и проживал бы по-прежнему всякую добытую мною копейку. Как жена своему мужу я обязана с ним жить. Но покорнейше прошу городскую думу обязать его, чтоб он, во-первых, не мучил меня теми истязаниями, которые я от него выносила, а во-вторых, доставал мне средства к жизни. А в противном случае предоставил бы мне право жить независимо от него, своими работами, которых я найду себе столько, чтоб прокормить самою себя и которыми вовсе не намерена кормить мужа и поощрять его к пьянству и разврату!».
История девятая. Куда уехал цирк, или Рассказ о сбежавшем муже
В 1892 году в самарскую мещанскую управу поступило заявление от мещанки Ефросиньи Гнеушевой с просьбой вернуть ей блудного мужа, уехавшего вместе с цирком. В качестве аргумента брошенная жена заявляла, что супруг ее находится в других городах империи без паспорта, следовательно, должен быть возвращен в Самару и лично ей.
«Муж мой в настоящее время, как мне известно из письма господина управляющего цирком Никитина-Миссури, находится в городе Киеве при цирке и служит там шорником. Живет без всякого документа на жительство. И это несмотря на то, что мною неоднократно были подаваемы прошения господам харьковскому и курскому полицмейстерам, самарскому и курскому губернаторам и в самарскую мещанскую управу!!! Господин Миссури просит меня, чтобы я не препятствовала к выдаче паспорта моему мужу, причем высказывает, что если я не вышлю паспорт, то ему придется платить штраф. Покорнейше прошу Ваше Высокоблагородие сделать зависящее распоряжение о немедленной высылке мужа моего в Самару как не имеющего паспорта».
Какой бы настойчивой самарская мещанка Ефросинья ни была, мужа добыть из Киева ей не удалось. Цирк снова переехал в Курск. И вот она уже пишет письмо курскому полицмейстеру.
«Его высокородию господину курскому полицмейстеру! 11 ноября сего года мною было подано прошение господину самарскому губернатору, чтобы он сделал зависящие распоряжения о невыдаче моему мужу Алексею Гнеушеву паспорта на свободное проживание ввиду оставления меня с детьми без всяких средств к жизни, так как муж мой в июне месяце уехал от меня тихообразно с цирком Никитина в Нижний Новгород. Не оставив мне на пропитание положительно ни одной копейки, почему я, как больная женщина, сильно бедствовала».
Разные полицейские чины Российской империи и представители власти на местах, к которым апеллировала Ефросинья, старались дать возможность в несколько дней блудному мужу выправить паспорт. За это время цирк переезжал в новый город. И беспаспортный Гнеушев получал очередную возможность отсрочки от возвращения в лоно семьи.
Вот такие решительные были самарские женщины в дореволюционные времена, да и во все времена на нашей вольной земле. Держали своих мужиков в строгости, любили, заботились, прощали или не прощали, добывали свой хлеб, растили детей, были невероятные красотки, всегда, все об этом знают. Потому что иначе бы не было песни: «Ах, Самара-городок, беспокойная я, беспокойная я, успокой ты меня!».
Опубликовать в блоге
Оставить комментарий
Последнее из раздела Общество
11 февраля 2018
163
4 февраля 2018
564
1 февраля 2018
385
25 января 2018
509
23 января 2018
825
12 января 2018
561
31 декабря 2017
944
11 февраля 2018 , 18:18
163
В этом году на подготовительное отделение Самарского национального исследовательского...
11 февраля 2018 , 15:58
192
В феврале во всем мире отмечают День Святого Валентина, покровителя влюбленных. Этот праздник -...
11 февраля 2018 , 15:31
224
На страницах «Самарской газеты» мы продолжаем проект, который расскажет о...
11 февраля 2018 , 12:48
313
В губернской думе состоялось очередное заседание межведомственной группы по вопросу оказания...
10 февраля 2018 , 19:42
426
По традиции его организовало городское Пушкинское общество.
10 февраля 2018 , 19:41
427
Самарские предприниматели обсудили проблемы бизнеса на круглом столе «Защита законных...
10 февраля 2018 , 14:51
698
ЧП произошло вечером в пятницу, 9 февраля, в Октябрьском районе.
10 февраля 2018 , 13:44
666
Страшная трагедия произошла 19 лет назад, 10 февраля 1999 года. В этот день пожар в...
10 февраля 2018 , 12:21
472
18 марта, в день выборов Президента РФ, пройдет общественная акция «Самара решает»....
10 февраля 2018 , 12:08
492
В пятницу, 9 февраля, школьники Куйбышевского района организовали флешмоб, чтобы поддержать...
Календарь
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
1
2
3
4
27 января 2018
2604
ДТП произошло в пятницу, 26 января, примерно в 20:30.
5 февраля 2018
2389
Авария произошла в понедельник, 5 февраля, около 8:00 в Волжском районе между поселками...
24 января 2018
2150
2
В пятницу, 26 января, состоится электронный аукцион на оказание услуг по предоставлению,...
9 февраля 2018
2051
Авария произошла вечером в пятницу, 9 февраля.
19 января 2018
1988
7 февраля 2018
565
С ее помощью можно отправить валентинку.
5 февраля 2018
579
Авария произошла вечером в понедельник, 5 февраля.
15 января 2018
520
Спортивную форму получат 400 лучших спортсменов губернии. Часть экипировки уже выдана.
16 января 2018
948
Встреча представителей правительства Самарской области с общественниками состоится в четверг, 18...
13 января 2018
692
Общественное голосование по включению в программу общественных пространств планируется провести...