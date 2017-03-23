Повара Самары ищут лучшие рецепты, готовясь встречать гостей ЧМ-2018
Чемпионат мира по футболу FIFA 2018 в России™ все ближе. Пока власти готовят город к грандиозному событию - занимаются благоустройством, дорогами и спортивной инфраструктурой, самарские повара ломают голову, чем бы этаким удивить гостей областной столицы. В поисках необычных и вкусных блюд кулинары просят горожан делиться рецептами.
Профессионалы констатируют: русская кухня в Самаре не самая популярная, рестораны с по-настоящему славянским колоритом у нас не распространены. Но удивить туристов национальными блюдами просто необходимо! И кулинары решили действовать по принципу «одна голова - хорошо…». Поэтому в конце февраля был объявлен конкурс «Самые самарские блюда и напитки». К участию в нем приглашаются и шеф-повара, и любители. Труд отобрать рецепты взяла на себя Самарская гильдия поваров.
Руководитель объединения Константин Маковецкий уверен: в Самаре будет вершиться кулинарная история, и у горожан есть уникальная возможность повлиять на ее ход. Вы домохозяйка и каждый день экспериментируете с обедом? А может, вам от бабушки достался рецепт особого киселя? Обязательно поделитесь идеей с профессионалами, специально для этого создана группа «ВКонтакте». Возможно, скоро вы увидите свое блюдо в меню ресторанов Самары.
- Мы надеемся найти простые здоровые рецепты, которыми славится наша кухня. Пусть люди полюбят их и используют в своем домашнем меню. Конечно, создать вкусное блюдо профессионалу гораздо проще. Но этого недостаточно для презентации самарской кулинарии. Кушанье должно иметь свой характер и отражать вековые традиции, - отметил Константин Маковецкий.
К сожалению, пока самарцы не торопятся предлагать поварам классические русские рецепты. Судя по публикациям в соцсети, наши земляки любят готовить по праздникам разнообразные жюльены, рулетики и салаты. Но Самарская гильдия поваров не отчаивается и по-прежнему ждет «тех самых» рецептов. Навскидку это могут быть каши из печи, кисели, пироги и морсы. Также «фишкой» Самары могут стать рыбные блюда, что логично для города на реке. Уха, жареная или запеченная рыба - выбор ничем не ограничивается. Один человек может предложить сразу несколько рецептов. Блюда в дальнейшем планируется слегка доработать для ресторанов.
Сегодня в конкурсе участвуют 300 профессионалов, но гильдия все равно считает, что без помощи жителей не обойтись.
- Было бы отлично найти исконные рецепты от старожилов нашего города. Это было бы настоящее возвращение к корням, пища для души. Не хочется отставать от других регионов, которые встречают иностранных граждан. Самара - не самый маленький город страны и точно не последний в плане кулинарии, поэтому мы очень надеемся на поддержку жителей, - подчеркнул руководитель Самарской гильдии поваров.
Константин Маковецкий добавил, что в старинных рецептах Самары наверняка нашли свое отражение мотивы других народов, например узбеков или кавказцев. Все-таки Самара - многонациональный город.
В качестве десертов приезжим думают предложить блины, бублики, баранки или пряники.
- Почему бы не готовить пряники по оригинальной рецептуре? Этим могли бы заняться многие самарские предприятия, - размышляет Маковецкий. - К тому же Самарская область издавна славится помолом муки, помолом зерна. Есть пряник «Тульский», пусть будет пряник «Самарский». Промежуточные итоги конкурса «Самые самарские блюда и напитки» планируют подвести к июню. Если рецептов будет мало, отбор продолжится. «СГ» будет держать вас в курсе кулинарных фантазий наших земляков.
Конкурс
Ваши блюда могут стать визитной карточкой города и региона
Чтобы стать участником кон- курса «Самые самарские блюда и напитки», нужно разместить рецепт с фотографией и подробным описанием на странице в сети https://vk.com/food2018. Сначала за него проголосуют жители Самары. Затем рецепты пройдут через оценку квалифицированного жюри, в состав которого войдут представители ответственных за организацию и проведение Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в России ™ подразделений региональной власти и профессиональные шеф-повара. Лучшие блюда будут отобраны для внесения их в «Самарскую кулинарную страничку», рекомендуемую всем ресторанам, расположенным по туристическим маршрутам Самары. Авторы блюд будут непременно указаны.
Профессионалы констатируют: русская кухня в Самаре не самая популярная, рестораны с по-настоящему славянским колоритом у нас не распространены. Но удивить туристов национальными блюдами просто необходимо! И кулинары решили действовать по принципу «одна голова - хорошо…». Поэтому в конце февраля был объявлен конкурс «Самые самарские блюда и напитки». К участию в нем приглашаются и шеф-повара, и любители. Труд отобрать рецепты взяла на себя Самарская гильдия поваров.
Руководитель объединения Константин Маковецкий уверен: в Самаре будет вершиться кулинарная история, и у горожан есть уникальная возможность повлиять на ее ход. Вы домохозяйка и каждый день экспериментируете с обедом? А может, вам от бабушки достался рецепт особого киселя? Обязательно поделитесь идеей с профессионалами, специально для этого создана группа «ВКонтакте». Возможно, скоро вы увидите свое блюдо в меню ресторанов Самары.
- Мы надеемся найти простые здоровые рецепты, которыми славится наша кухня. Пусть люди полюбят их и используют в своем домашнем меню. Конечно, создать вкусное блюдо профессионалу гораздо проще. Но этого недостаточно для презентации самарской кулинарии. Кушанье должно иметь свой характер и отражать вековые традиции, - отметил Константин Маковецкий.
К сожалению, пока самарцы не торопятся предлагать поварам классические русские рецепты. Судя по публикациям в соцсети, наши земляки любят готовить по праздникам разнообразные жюльены, рулетики и салаты. Но Самарская гильдия поваров не отчаивается и по-прежнему ждет «тех самых» рецептов. Навскидку это могут быть каши из печи, кисели, пироги и морсы. Также «фишкой» Самары могут стать рыбные блюда, что логично для города на реке. Уха, жареная или запеченная рыба - выбор ничем не ограничивается. Один человек может предложить сразу несколько рецептов. Блюда в дальнейшем планируется слегка доработать для ресторанов.
Сегодня в конкурсе участвуют 300 профессионалов, но гильдия все равно считает, что без помощи жителей не обойтись.
- Было бы отлично найти исконные рецепты от старожилов нашего города. Это было бы настоящее возвращение к корням, пища для души. Не хочется отставать от других регионов, которые встречают иностранных граждан. Самара - не самый маленький город страны и точно не последний в плане кулинарии, поэтому мы очень надеемся на поддержку жителей, - подчеркнул руководитель Самарской гильдии поваров.
Константин Маковецкий добавил, что в старинных рецептах Самары наверняка нашли свое отражение мотивы других народов, например узбеков или кавказцев. Все-таки Самара - многонациональный город.
В качестве десертов приезжим думают предложить блины, бублики, баранки или пряники.
- Почему бы не готовить пряники по оригинальной рецептуре? Этим могли бы заняться многие самарские предприятия, - размышляет Маковецкий. - К тому же Самарская область издавна славится помолом муки, помолом зерна. Есть пряник «Тульский», пусть будет пряник «Самарский». Промежуточные итоги конкурса «Самые самарские блюда и напитки» планируют подвести к июню. Если рецептов будет мало, отбор продолжится. «СГ» будет держать вас в курсе кулинарных фантазий наших земляков.
Конкурс
Ваши блюда могут стать визитной карточкой города и региона
Чтобы стать участником кон- курса «Самые самарские блюда и напитки», нужно разместить рецепт с фотографией и подробным описанием на странице в сети https://vk.com/food2018. Сначала за него проголосуют жители Самары. Затем рецепты пройдут через оценку квалифицированного жюри, в состав которого войдут представители ответственных за организацию и проведение Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в России ™ подразделений региональной власти и профессиональные шеф-повара. Лучшие блюда будут отобраны для внесения их в «Самарскую кулинарную страничку», рекомендуемую всем ресторанам, расположенным по туристическим маршрутам Самары. Авторы блюд будут непременно указаны.
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