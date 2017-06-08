Поле битвы: кухня. В Самаре прошел чемпионат рестораторов
6 и 7 июня на базе ресторанного комплекса «Три оленя» при поддержке регионального правительства и городской администрации прошло состязание кулинаров.
Цель «Битвы самарских рестораторов» - объединить, настроить на совместную работу бизнес, власть и общественные организации, чтобы повышать качество услуг питания и престиж работы в этой сфере.
Конкурс профессионального мастерства проходил в четырех номинациях: «Официант», «Повар», «Бармен» и «Бариста». Задачи перед «работниками ножа и вилки» стояли непростые. Например, официант должен был настолько безупречно сервировать стол и подать блюдо, но и презентовать свой ресторан, убедив клиента, что он не ошибся, посетив именно это заведение. Объединившись, люди разных специальностей старались создать узнаваемое и вместе с тем неповторимое самарское меню.
- В Самаре уникальная кухня, ее нужно показывать туристам, - отметил руководитель департамента туризма Самарской области Михаил Мальцев. - Наша задача как раз сформировать меню, которое будет интересно для приезжающих в наш город туристов, как российских, так и зарубежных. «Битва самарских рестораторов» собрала на волжской земле многочисленных гуру отрасли. Среди членов жюри и гостей мероприятия президент Федерации рестораторов и отельеров России Игорь Бухаров, президент Международного эногастрономического центра Леонид Гелибтерман, бариста и тренер Николай Стрельников, бармен и владелец бара, входящего в мировой топ-50, Александр Кан, ресторатор и телеведущий Дмитрий Левицкий и многие другие. Они приехали не только судить самарских коллег, но и делиться опытом: прошли многочисленные мастер-классы, семинары и лекции.
- Этот старт очень интересен, многое из вашего опыта можно будет рекомендовать коллегам в других регионах, - приветствовал собравшихся Игорь Бухаров. - Надеемся, что это начинание положит начало популярности самарской кухни: люди поймут, что за вкусной едой не обязательно ездить за границу, а можно посетить прекрасный город на Волге.
На конкурсе поварам нужно было всего за 20 минут приготовить три блюда: закуску, основное блюдо и десерт. Многие конкурсанты взяли за основу рецепты классической русской кухни.
- Я в своей работе выбрал тему Стеньки Разина, это близкая каждому волжскому жителю тема. При подаче блюд используется традиционная дубовая деревянная посуда, луговое сено - все это придает продуктам особый аромат, - рассказывает шеф-повар с одиннадцатилетним стажем Сергей Корнев.
Вечером второго дня жюри объявило итоги. Лучшим рестораном губернской столицы признан ресторан Hadson, а барменом - представитель этого же заведения Лев Наумов. Там же работает и самый вежливый и грамотный официант - Елизавета Чудинова.
Победителем среди поваров стал Павел Пичужкин из ресторана Ne Brugge. Второе место завоевал Зигфрид Верт, представлявший тольяттинское заведение «ЛадаРесорт». А «бронза» досталась Алексею Меленьтеву из ресторана «Оливье».
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