27 июля 2017 года,
23:28
$ 59.91    69.68   Нефть 50.68 
Свежий номер
Архив
Главная
Власть
Общество
Происшествия
Культура
Спорт
Прямая речь
Темы
Самарский характер
Исторические версии
Куйбышев - запасная столица
ЧМ-2018
Самарская экспедиция
Итоги года
Час пешком
Только у нас
Медицина
О нас
Редакция
Реклама
Подписка
Контакты
Проекты
Пресс-центр
Мобильное приложение
Главная/Общество/

Пойдем выйдем. Дубовый Умёт у степной дороги. Смотрим местный музей и самобытные сельские избы

«Самарская газета» продолжает рассказывать горожанам о том, куда можно поехать в выходные дни, чтобы и отдохнуть, и напитаться новой информацией.

В последних выпусках рубрики «Пойдем выйдем» мы рассказывали об экскурсиях, которые организует историко-краеведческий музей Волжского района им. А.В. Юшкина. Он приглашает всех желающих в познавательные поездки в богатое историческими памятниками село Рождествено, по Рождественской пойме и другим маршрутам, в том числе на главную музейную площадку в селе Дубовый Умет.

Давние реалии «дикого поля»

Держим курс на юг губернии, по дороге на Подъем-Михайловку. От Самары до Дубового Умета около 30 км. Вокруг - степной ландшафт, расчерченный рукотворными лесополосами. Здешние водоемы - раздолье для рыбаков. А в самом Дубовом Умете - раздолье для тех, кто жаждет познать историю родного края.

- На площадке рядом с музеем мы создаем выставочный комплекс «Умет у степной дороги», - показывает главные достопримечательности директор музея Волжского района и инициатор рождения исторической площадки Елена Чертова. - Он рассказывает о самарском степном Заволжье - «диком поле» XVIXVIII веков. Умет - это постоялый двор у дороги. Именно им и было первоначально наше село у тракта, ведущего в южные степи. Годы его рождения - 70-е - 80-е XVIII века. Даже сейчас у сельчан в ходу остались «дорожные» названия. Часть села за Дубовым оврагом называют не иначе как Урал, другую - Самарский конец. То есть за оврагом лежит путь в степи, а по эту сторону - на город Самару.

На экспозиционной площадке уже стоит, встречая экскурсантов, деревянная срубовая «изба для постоя». Подобная традиционная изба-пятистенок и принимала проезжающих на территории умета (постоялого двора). Здесь можно было получить кров, ночлег и пищу за определенную плату. Постоялый двор - это, по сути, предшественник нынешних придорожных гостиниц. Только прежде подъезжали к нему верхом на лошадях или на телегах, в санях.

В «избе для постоя» и мебель, и утварь - подобие тех, какие были на постоялых дворах полтора века назад. Раритеты долго и тщательно собирали у сельчан-старожилов. А поодаль выстроена еще одна изба - «мастерская постоялого двора». Там располагается экспозиция, рассказывающая о ремеслах, которыми прежде занималась мужская часть местного населения. В дальнейшем на территории  экспозиционно-выставочного комплекса  «Умет на степной дороге» задумано разместить и другие постройки, характерные для степного Заволжья. Саманную избу, конюшню, мельницу, кузницу, баню, коновязь для подковки лошадей, наблюдательную вышку, конюшню, сигнальный столб...

Эти сооружения позволят полностью воссоздать колорит повседневной жизни постоялого двора (умета) - одного из самых ранних компактных поселений на степных проезжих дорогах «дикого поля». Через такие экспонаты мы знакомимся с историей активного освоения просторов крестьянами-переселенцами из нечерноземных губерний России, с особым бытом хлебопашца, живущего в безлесной степи с целинными черноземами. Юг нашей губернии они, переселенцы, и осваивали.

Приезжайте, побывайте в уже построенных избах и, конечно же, в самом здании музея в центре села. Здесь вас пригласят на тематические экскурсии на выбор, на мастер-классы. Например, на интерактивную экскурсию «Волшебная глина», во время которой можно будет самому изготовить глиняное изделие. На игру-рассказ о старинной одежде «Из бабушкиного сундука». На колоритные «Посиделки у бабы Дуни». На экскурсию «Русское чаепитие» с дегустацией чая из степных трав. В общем, окунетесь в вековые крестьянские традиции, ощутите силу родовых крестьянских корней. А потом можно покататься верхом на лошадях (по предварительному заказу), полюбоваться высокой срубовой церковью, которая возводится прямо в центре села, и дальше отправиться на природу, к прудам и степному разнотравью. 

***

Каждый год на музейной площадке в Дубовом Умете проводится межрайонный игровой этнографический фестиваль «Волжские забавы». Первый был посвящен играм народов, населяющих Волжский район. В последующие годы сюда начали съезжаться со своими этнографическими программами участники из других районов губернии. В этом году «Волжские забавы» пройдут уже в десятый раз. Народ зазывают в Дубовый Умет 16 сентября. Фестиваль откроется в 10.00. Гостей ждут старинные игры, хороводы и возможность научиться.
Фотогалерея
Фото 122518Фото 122519Фото 122520Фото 122521Фото 122522Фото 122523
Дата: 27 июля 2017 , 13:48
242
Автор текста: Ирина Шабалина
Автор фото: Екатерина Елизарова
Опубликовать в блоге
Оставить комментарий
Ваше имя:
Допускаются теги <b>, <i>, <u>, <p> иссылки на YouTube (http://youtube.com/watch/?v=video_id)
Код с картинки:
Последнее из раздела Общество
В Самаре продолжается конкурс на лучшую архитектурную подсветку ракеты «Союз»
27 июля 2017
154
В Самаре продолжается конкурс на лучшую архитектурную подсветку ракеты «Союз»
Пойдем выйдем. Дубовый Умёт у степной дороги. Смотрим местный музей и самобытные сельские избы
27 июля 2017
242
Пойдем выйдем. Дубовый Умёт у степной дороги. Смотрим местный музей и самобытные сельские избы
Руководитель клуба «Отечество ГМК» Валентина Воронова: «Устами и глазами детей глаголет истина»
20 июля 2017
38
Руководитель клуба «Отечество ГМК» Валентина Воронова: «Устами и глазами детей глаголет истина»
На улице Степана Разина завершился ремонт фасада особняка Серебренниковой
20 июля 2017
62
На улице Степана Разина завершился ремонт фасада особняка Серебренниковой
Вид на Самару с Эрьке-Пандо. Отправляемся в села Рождественской поймы
20 июля 2017
423
Вид на Самару с Эрьке-Пандо. Отправляемся в села Рождественской поймы
В селе Рождествено можно увидеть постройки позапрошлого века
13 июля 2017
433
В селе Рождествено можно увидеть постройки позапрошлого века
Как самарцы организовали в селе конный клуб
13 июля 2017
462
Как самарцы организовали в селе конный клуб
Самарские волонтеры поделились впечатлениями от Кубка Конфедераций
11 июля 2017
1269
Самарские волонтеры поделились впечатлениями от Кубка Конфедераций
На улице Алексея Толстого приведены в порядок фасады пяти исторических зданий
6 июля 2017
532
На улице Алексея Толстого приведены в порядок фасады пяти исторических зданий
Лента новостей
27 июля 2017 , 20:28
97
Самарская библиотека приглашает на встречу с тульским писателем
В среду, 9 августа, в 15.00 в библиотеке им. Крупской (Самарская 190б) состоится встреча с...
27 июля 2017 , 19:03
201
Финал «Лета с футбольным мячом» планируют провести в парке Гагарина в Самаре
Итоговые матчи ориентировочно пройдут в парке 23 августа. Такую дату обозначил вице-губернатор...
27 июля 2017 , 17:57
154
В Самаре продолжается конкурс на лучшую архитектурную подсветку ракеты «Союз»
Как ранее писал sgpress.ru, любой желающий может разработать проект подсветки ракеты-носителя...
27 июля 2017 , 17:55
179
Во время Чемпионата мира по футболу РЖД пустит в Самару дополнительные поезда
В дни мирового первенства ежедневный пассажиропоток увеличится до 10 тысяч...
27 июля 2017 , 17:29
190
Бассейн в школе №127 достроят к концу августа
В Самаре проводятся работы по капитальному ремонту и развитию инфраструктуры образовательных...
27 июля 2017 , 17:29
128
Лето в городе. Куда пойти ребенку?
На дворе каникулы. Чем заняться детям в городе? Фильмы посмотрены, книжки прочитаны, и даже...
27 июля 2017 , 17:17
206
Как называют детей в Самаре, самые популярные ЗАГСы, на ком женятся россияне
В этом году в Самарской области родилось больше мальчиков, чем девочек. В 193 семьях появились...
Все новости
Выбор читателей
Выбор редакции
Нового начальника областного главка Александра Винникова представили самарским полицейским
28 июня 2017
5793
Нового начальника областного главка Александра Винникова представили самарским полицейским
Как ранее  писал  sgpress . ru , 55-летний  генерал-майор полиции...
Шквалистый ветер повалил в Самаре деревья и остановку
5 июля 2017
4819
3
Шквалистый ветер повалил в Самаре деревья и остановку
В среду, 5 июля, во второй половине дня в городе поднялся сильный ветер.
Тоннель на Московском шоссе открыли
20 июля 2017
4038
 
Тоннель на Московском шоссе открыли
В четверг, 20 июля, в первой половине дня в Самаре пустили движение по построенному путепроводу...
В Самаре на выходных сохранится теплая погода, но снова пройдут дожди, возможен град
30 июня 2017
3577
1
В Самаре на выходных сохранится теплая погода, но снова пройдут дожди, возможен град
В первые дни июля на погоду будут влиять циклонические вихри, которые принесут дожди, грозы и...
Объемные вещи, цветочный принт или сланцы с носками. Что из этого будет модно в Самаре этим летом?
30 июня 2017
1786
Объемные вещи, цветочный принт или сланцы с носками. Что из этого будет модно в Самаре этим летом?
Любимое всеми время года уже наступает на пятки весне, поэтому магазины предлагают огромный...
В Самарском университете хотят учиться более 80 зарубежных студентов
28 июня 2017
343
В Самарском университете хотят учиться более 80 зарубежных студентов
Продолжается приемная кампания в Самарском национальном исследовательском университете имени...
Бахчевый сезон в Самаре. Как не отравиться арбузом и дыней
17 июля 2017
483
Бахчевый сезон в Самаре. Как не отравиться арбузом и дыней
В России принято считать, что сезон арбузов начинается в конце лета, а купив сладкую тыковку...
17 июля 2017
858
1
Водитель рассчитался за сбитую им корову, чтобы взять кредит
Суд обязал мужчину выплатить владельцу погибшей коровы 31 тысячу рублей.
Главная
Власть
Общество
Происшествия
Только у нас
Медицина
Культура
Спорт
Прямая речь
Темы
О нас
Редакция
Реклама
Подписка
Контакты
Проекты
Пресс-центр
Мобильное приложение
© 2011 - 2017 SGPRESS. Все права защищены.
Свидетельство регистрации СМИ выдано Роскомнадзором: ЭЛ № ФС 77 - 68396 от 27.01.2017
Разрешение редакции на перепечатку материалов и ссылки на "Самарскую газету" обязательны.
Создание сайта
mediaidea
Живёшь в Самаре - читай "Самарскую газету". "Sgpress.ru" - это онлайн новости Самары и новости Самарской области. Экономика, политика, общественная жизнь, образование, культура и спорт - лента новостей обо всём, что интересует самарцев. Свежие новости из жизни столицы региона, новости губернии, страны и мира, новости дня и новости недели в аналитических обзорах и материалах наших корреспондентов, оценка экспертов и жителей Самары.