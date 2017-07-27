Пойдем выйдем. Дубовый Умёт у степной дороги. Смотрим местный музей и самобытные сельские избы
«Самарская газета» продолжает рассказывать горожанам о том, куда можно поехать в выходные дни, чтобы и отдохнуть, и напитаться новой информацией.
В последних выпусках рубрики «Пойдем выйдем» мы рассказывали об экскурсиях, которые организует историко-краеведческий музей Волжского района им. А.В. Юшкина. Он приглашает всех желающих в познавательные поездки в богатое историческими памятниками село Рождествено, по Рождественской пойме и другим маршрутам, в том числе на главную музейную площадку в селе Дубовый Умет.
Давние реалии «дикого поля»
Держим курс на юг губернии, по дороге на Подъем-Михайловку. От Самары до Дубового Умета около 30 км. Вокруг - степной ландшафт, расчерченный рукотворными лесополосами. Здешние водоемы - раздолье для рыбаков. А в самом Дубовом Умете - раздолье для тех, кто жаждет познать историю родного края.
- На площадке рядом с музеем мы создаем выставочный комплекс «Умет у степной дороги», - показывает главные достопримечательности директор музея Волжского района и инициатор рождения исторической площадки Елена Чертова. - Он рассказывает о самарском степном Заволжье - «диком поле» XVIXVIII веков. Умет - это постоялый двор у дороги. Именно им и было первоначально наше село у тракта, ведущего в южные степи. Годы его рождения - 70-е - 80-е XVIII века. Даже сейчас у сельчан в ходу остались «дорожные» названия. Часть села за Дубовым оврагом называют не иначе как Урал, другую - Самарский конец. То есть за оврагом лежит путь в степи, а по эту сторону - на город Самару.
На экспозиционной площадке уже стоит, встречая экскурсантов, деревянная срубовая «изба для постоя». Подобная традиционная изба-пятистенок и принимала проезжающих на территории умета (постоялого двора). Здесь можно было получить кров, ночлег и пищу за определенную плату. Постоялый двор - это, по сути, предшественник нынешних придорожных гостиниц. Только прежде подъезжали к нему верхом на лошадях или на телегах, в санях.
В «избе для постоя» и мебель, и утварь - подобие тех, какие были на постоялых дворах полтора века назад. Раритеты долго и тщательно собирали у сельчан-старожилов. А поодаль выстроена еще одна изба - «мастерская постоялого двора». Там располагается экспозиция, рассказывающая о ремеслах, которыми прежде занималась мужская часть местного населения. В дальнейшем на территории экспозиционно-выставочного комплекса «Умет на степной дороге» задумано разместить и другие постройки, характерные для степного Заволжья. Саманную избу, конюшню, мельницу, кузницу, баню, коновязь для подковки лошадей, наблюдательную вышку, конюшню, сигнальный столб...
Эти сооружения позволят полностью воссоздать колорит повседневной жизни постоялого двора (умета) - одного из самых ранних компактных поселений на степных проезжих дорогах «дикого поля». Через такие экспонаты мы знакомимся с историей активного освоения просторов крестьянами-переселенцами из нечерноземных губерний России, с особым бытом хлебопашца, живущего в безлесной степи с целинными черноземами. Юг нашей губернии они, переселенцы, и осваивали.
Приезжайте, побывайте в уже построенных избах и, конечно же, в самом здании музея в центре села. Здесь вас пригласят на тематические экскурсии на выбор, на мастер-классы. Например, на интерактивную экскурсию «Волшебная глина», во время которой можно будет самому изготовить глиняное изделие. На игру-рассказ о старинной одежде «Из бабушкиного сундука». На колоритные «Посиделки у бабы Дуни». На экскурсию «Русское чаепитие» с дегустацией чая из степных трав. В общем, окунетесь в вековые крестьянские традиции, ощутите силу родовых крестьянских корней. А потом можно покататься верхом на лошадях (по предварительному заказу), полюбоваться высокой срубовой церковью, которая возводится прямо в центре села, и дальше отправиться на природу, к прудам и степному разнотравью.
***
Каждый год на музейной площадке в Дубовом Умете проводится межрайонный игровой этнографический фестиваль «Волжские забавы». Первый был посвящен играм народов, населяющих Волжский район. В последующие годы сюда начали съезжаться со своими этнографическими программами участники из других районов губернии. В этом году «Волжские забавы» пройдут уже в десятый раз. Народ зазывают в Дубовый Умет 16 сентября. Фестиваль откроется в 10.00. Гостей ждут старинные игры, хороводы и возможность научиться.
В последних выпусках рубрики «Пойдем выйдем» мы рассказывали об экскурсиях, которые организует историко-краеведческий музей Волжского района им. А.В. Юшкина. Он приглашает всех желающих в познавательные поездки в богатое историческими памятниками село Рождествено, по Рождественской пойме и другим маршрутам, в том числе на главную музейную площадку в селе Дубовый Умет.
Давние реалии «дикого поля»
Держим курс на юг губернии, по дороге на Подъем-Михайловку. От Самары до Дубового Умета около 30 км. Вокруг - степной ландшафт, расчерченный рукотворными лесополосами. Здешние водоемы - раздолье для рыбаков. А в самом Дубовом Умете - раздолье для тех, кто жаждет познать историю родного края.
- На площадке рядом с музеем мы создаем выставочный комплекс «Умет у степной дороги», - показывает главные достопримечательности директор музея Волжского района и инициатор рождения исторической площадки Елена Чертова. - Он рассказывает о самарском степном Заволжье - «диком поле» XVIXVIII веков. Умет - это постоялый двор у дороги. Именно им и было первоначально наше село у тракта, ведущего в южные степи. Годы его рождения - 70-е - 80-е XVIII века. Даже сейчас у сельчан в ходу остались «дорожные» названия. Часть села за Дубовым оврагом называют не иначе как Урал, другую - Самарский конец. То есть за оврагом лежит путь в степи, а по эту сторону - на город Самару.
На экспозиционной площадке уже стоит, встречая экскурсантов, деревянная срубовая «изба для постоя». Подобная традиционная изба-пятистенок и принимала проезжающих на территории умета (постоялого двора). Здесь можно было получить кров, ночлег и пищу за определенную плату. Постоялый двор - это, по сути, предшественник нынешних придорожных гостиниц. Только прежде подъезжали к нему верхом на лошадях или на телегах, в санях.
В «избе для постоя» и мебель, и утварь - подобие тех, какие были на постоялых дворах полтора века назад. Раритеты долго и тщательно собирали у сельчан-старожилов. А поодаль выстроена еще одна изба - «мастерская постоялого двора». Там располагается экспозиция, рассказывающая о ремеслах, которыми прежде занималась мужская часть местного населения. В дальнейшем на территории экспозиционно-выставочного комплекса «Умет на степной дороге» задумано разместить и другие постройки, характерные для степного Заволжья. Саманную избу, конюшню, мельницу, кузницу, баню, коновязь для подковки лошадей, наблюдательную вышку, конюшню, сигнальный столб...
Эти сооружения позволят полностью воссоздать колорит повседневной жизни постоялого двора (умета) - одного из самых ранних компактных поселений на степных проезжих дорогах «дикого поля». Через такие экспонаты мы знакомимся с историей активного освоения просторов крестьянами-переселенцами из нечерноземных губерний России, с особым бытом хлебопашца, живущего в безлесной степи с целинными черноземами. Юг нашей губернии они, переселенцы, и осваивали.
Приезжайте, побывайте в уже построенных избах и, конечно же, в самом здании музея в центре села. Здесь вас пригласят на тематические экскурсии на выбор, на мастер-классы. Например, на интерактивную экскурсию «Волшебная глина», во время которой можно будет самому изготовить глиняное изделие. На игру-рассказ о старинной одежде «Из бабушкиного сундука». На колоритные «Посиделки у бабы Дуни». На экскурсию «Русское чаепитие» с дегустацией чая из степных трав. В общем, окунетесь в вековые крестьянские традиции, ощутите силу родовых крестьянских корней. А потом можно покататься верхом на лошадях (по предварительному заказу), полюбоваться высокой срубовой церковью, которая возводится прямо в центре села, и дальше отправиться на природу, к прудам и степному разнотравью.
***
Каждый год на музейной площадке в Дубовом Умете проводится межрайонный игровой этнографический фестиваль «Волжские забавы». Первый был посвящен играм народов, населяющих Волжский район. В последующие годы сюда начали съезжаться со своими этнографическими программами участники из других районов губернии. В этом году «Волжские забавы» пройдут уже в десятый раз. Народ зазывают в Дубовый Умет 16 сентября. Фестиваль откроется в 10.00. Гостей ждут старинные игры, хороводы и возможность научиться.
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