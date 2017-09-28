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Пойдем выйдем. Муранский бор и Рачейские Альпы

Золотая осень - самое лучшее время для путешествий по Самарской луке и другим заповедным местам Самарской области: много самых разных красок и уже нет надоедливых комаров. Одеваемся в соответствии с погодой - и на выходные в путь. Всемирный день туризма (он приходится на 27 сентября) отметим на сосновых тропах двух заповедных боров. Этот маршрут, кстати, был пройден самарцами и тольяттинцами месяц назад в рамках проекта «Экотур-2017». Народ остался очень доволен. Восхитили не слишком раскрученные и посещаемые, но при этом очень интересные природные памятники, которые, без натяжки, входят в число самых красивых мест губернии.

Муранский бор

Доезжаем до райцентра Шигоны, поворачиваем на село Муранка и оттуда уже углубляемся в сосновое царство. Главный лесничий Шигонского лесничества Александр Фадеев рассказывает:

- Муранский бор - это 10 тысяч лесных гектаров, которые тянутся вдоль живописного Усинского залива по левому его берегу. В первую очередь здесь произрастают сосны - более половины от всех насаждений. Так что запах особый, целебный. Вовсе не случайно здесь еще с прошлого века расположено четыре десятка баз отдыха. Возраст наших сосен - до 140 - 180 лет, что подтвердили многие исследования, в том числе и недавние, произведенные с помощью специального бура. Он вынимает из ствола полоску древесины для подсчета возрастных колец. Сосне такой бур урона не наносит, рана очень быстро затягивается живительной смолой. Чтобы гости увидели как можно больше красивых мест, мы оборудовали 28 стоянок для отдыха. Очень надеемся, что к нам приезжают люди, ценящие природную красоту и чистоту, а значит, не оставят после себя мусора и незатушенных костров.

Идем смотреть одну из таких стоянок. С километр пешей прогулки от поляны близ базы отдыха «Волна», где можно оставить машину, и мы у цели. Беседка на берегу залива, дикие яблони вокруг, скамейка для любования природой и даже… качели. Такими же обустроенными лесничество делает и другие места отдыха. Задача, в общем-то, утилитарная, с дальним прицелом: пусть отдыхающие останавливаются здесь, на оборудованных местах, куда в случае ЧП может подъехать пожарная или спасательная команда. Чтобы не искать «диких» туристов по дебрям.

Едем к двум памятникам природы - Муранским брусничникам и Муранскому озеру. Бруснику в эту осень вы вряд ли найдете, поскольку с середины июля не было дождей, зато типичные ландшафты просматриваются.

- В этом бору произрастает 750 видов растений - настолько он ботанически богат, - показывает очередные экзоты заместитель директора по научной работе Института экологии Волжского бассейна РАН, доктор биологических наук, профессор СергейСаксонов.

Идем и к небольшому озеру, которое в последнее время зарастает травой и представляет интерес больше научный, чем туристический. Искупаться в нем уже не удастся, а вот пронаблюдать, как идет процесс зарастания, - пожалуйста. Оно все больше похоже на загадочное место, где могут привидеться и лешие, и русалки, и прочие лесные духи.

На берегу Усинского залива масса мест для купания, так что сюда наверняка захочется вернуться и летом.

Рачейский бор

Возвращаемся через Шигоны на основную трассу М-5 и держим путь мимо Сызрани на село Старая Рачейка, оттуда поворачиваем на старинное село Смолькино. Если возьмете в провожатые лесничего Рачейского лесхоза Андрея Андоскина, ваше путешествие станет в несколько раз интереснее и информативнее. Он не только отличный знаток этих мест, но и прекрасный рассказчик, краевед, человек, болеющий за сохранение Рачейских Альп - именно так неофициально называют красоты за селом Смолькино.

Сосны высятся на склонах невысоких гор, а между ними лежат причудливые валуны сливного песчаника. С одного берега реки Усы, которая как раз здесь и берет начало, валуны округлые, будто обточенные водами и ветрами. С другого - скалистые, ощетинившиеся (это лабиринты, о которых «СГ» подробно рассказывала в одном из последних выпусков проекта «Самарская экспедиция»). Совет: приезжайте сюда не на один день. Это место, самое интересное и экзотичное в губернии, надо изучать с чувством, с толком, с расстановкой.  



 
Дата: 28 сентября 2017 , 14:01
130
Автор текста: Ирина Шабалина
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