Под Самарой пройдут гонки на собачьих упряжках
Они состоятся в воскресенье, 29 января, на территории военного полигона в Рощинском, что под Самарой.
По данным организаторов, гонки пройдут в рамках ежегодного спортивно-туристического мероприятия «Снежный Беспредел: Запасный Полк». В программе также запланированы гонки на квадроциклах и внедорожниках. Кроме того, будет организована выставка военной техники. Любой желающий сможет посетить полевую кухню.
Построение участников запланировано на 9:15. В 10:00 начнутся первые показательные выступления.
Вход для зрителей свободный.
По данным организаторов, гонки пройдут в рамках ежегодного спортивно-туристического мероприятия «Снежный Беспредел: Запасный Полк». В программе также запланированы гонки на квадроциклах и внедорожниках. Кроме того, будет организована выставка военной техники. Любой желающий сможет посетить полевую кухню.
Построение участников запланировано на 9:15. В 10:00 начнутся первые показательные выступления.
Вход для зрителей свободный.
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