Под Самарой пройдут гонки на собачьих упряжках

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По данным организаторов, гонки пройдут в рамках ежегодного спортивно-туристического мероприятияСнежный Беспредел: Запасный Полк. В программе также запланированы гонки на квадроциклах и внедорожниках. Кроме того, будет организована выставка военной техники. Любой желающий сможет посетить полевую кухню.Построение участников запланировано на 9:15. В 10:00 начнутся первые показательные выступления.Вход для зрителей свободный.