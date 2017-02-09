Перекус с риском. Выясняем, насколько безопасен «фастфуд» в самарских закусочных

Вместе с председателем областной общественной организации «Союз потребителей» Эльнуром Гамбаровым мы купили фастфуд в трех торговых точках и сдали образцы в лабораторию пищевой и сельскохозяйственной продукции Государственного регионального центра стандартизации, метрологии и испытаний Самарской области. Эксперты проверили «быструю» еду по микробиологическим показателям. Они искали в фастфуде Escherichia coli, Staphylococcus аureus (золотистый стафилококк), кишечную палочку, микроорганизмы КМАФАнМ, сальмонеллы. Наличие этих организмов или превышение допустимых норм указывает на загрязнение продуктов и грозит пищевыми отравлениями.Первая точка - пекарня «Хлебница» (ул. Ново-Садовая, 36). Эта ижевская сеть продолжает наращивать свою «группировку» в Самаре. Покупаем пирог с мясом и капустой. Цена за 500 граммов - 130 рублей.В торговом зале в целом чисто. Только на полу грязные следы от обуви покупателей. За прозрачными витринами на подносах и на белых кружевных салфетках аккуратно разложена выпечка: штрудели, слойки, сочники, рулетики, расстегаи. Аромат чувствуется даже на улице. Однако обращаем внимание, что бургеры, сандвичи с курицей и часть пирогов лежат на витринах. Видимо, они не поместились внутри. На незакрытую выпечку может попасть пыль, грязь. А вдруг кто-то из покупателей отщипнет пирог, решив узнать его свежесть?Нас приветливо встречают две продавщицы. Они в униформе, на головах - чепчики. Говорят, что все свежее, с пылу с жару, ручной работы, как домашнее, готовят на месте. Мы спрашиваем: как узнать, из чего сделан пирог, есть ли для клиентов информация о составе продукции?- Такого нет, - отвечают они. - В пироге никакой химии, добавок. Дрожжевое тесто, мясо, капуста, лук и соль.Эльнур Гамбаров сообщает, что мы сдадим пирог на экспертизу. Женщины остаются такими же милыми и улыбчивыми. Упаковывая выпечку, желают приятного аппетита.Микробиологические показатели в норме, пирог соответствует требованиям санитарной безопасности.В сети ресторанов быстрого обслуживания «Макдоналдс» (ул. Полевая, 15) нам приглянулся классический «Биг Мак». Стоимость сандвича - 130 рублей. Рецепт, который был изобретен целых полвека назад, написан и даже нарисован на картонной упаковке: булочка, два бифштекса из говядины, сыр «Чеддер», лук, салат, маринованные огурчики, специальный соус.В ресторане любой может увидеть, как готовят и упаковывают его заказ. За прилавком расположена кухня с оборудованием, где все шипит и движется. Каждый сотрудник, а их не меньше десяти, занят каким-то делом на своем месте. Кажется, что из-за тесноты они должны сталкиваться, задевать друг друга локтями, но этого не происходит. Кухня работает быстро, слаженно, по четкому алгоритму.Гамбаров говорит кассиру, что «Биг Мак» пройдет экспертизу. Эту информацию тут же передают старшему администратору. Девушка (кстати, на ее голове нет чепчика) появляется из глубины кухни.- Возьмем сандвичи из этой же партии и проведем свою экспертизу, - сообщает администратор. Она куда-то звонит, а мы около минуты ждем, когда нам отдадут оплаченный «Биг Мак».Микробиологические показатели в норме, сандвич соответствует требованиям санитарной безопасности.Приобретаем шаурму с курицей в киоске, который пристроен к остановке общественного транспорта «Улица Фадеева» (в районе дома на ул. Ново-Вокзальной, 201). Цена - 130 рублей.Ларек не очень опрятный на вид, грязноватый. Он находится в нескольких метрах от проезжей части. Его, похоже, давно не обновляли. Павильон обклеен тематически: пирожок, чебурек и горячий кофе, которые предлагают здесь. О преимуществах шаурмы сообщает листок, на котором неведомые рекламщики маркерами написали, что она «очень вкусная». Заглядываем в окошко киоска. В целом порядок и более-менее чисто. Имеется холодильник.Добродушный продавец без чепчика и даже без фартука с удовольствием отвечает на все наши вопросы, позирует для фото, пока делает шаурму. Надев новые одноразовые перчатки, он расстилает лаваш прямо на клеенке, которой покрыт стол, и щипцами раскладывает на него ингредиенты. Мясо и овощи приготовлены заранее.Мужчина рассказывает: он повар шестого разряда и арендует ларек для своего бизнеса. Смеется на замечание, что с такой квалификацией нужно работать в ресторане. Повар отмечает: мясо берет у местных поставщиков, оно всегда свежее. Параллельно нахваливает шаурму: мол, очень вкусная, попробуйте. Но мы не собираемся есть, ее проверят эксперты. А повару все равно - уверен, что блюдо хорошее. Ведь он столько любви вложил в создание шаурмы. И окончательно располагает к себе, показывая медкнижку.В шаурме обнаружены бактерии группы кишечной палочки (колиформы). Их наличие может быть следствием неправильного хранения, а также загрязнения продуктов. В еду бактерии попадают из окружающей среды, воды, с оборудования, рук персонала. Эти микроорганизмы могут вызвать отравление. Они размножаются при +370 С, погибают при воздействии температуры свыше +60 в течение 15 минут.Также в шаурме превышено допустимое количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ), или общая бактериальная обсемененность. Проба показала больше 3,0 х 105 КОЕ/г (норма - не более 2 х104). Число КМАФАнМ свидетельствует о чистоте сырья и готового продукта. Высокое содержание этих микроорганизмов может также вызвать отравление с сопутствующими неприятностями.Мы не беремся утверждать, что абсолютно вся уличная еда содержат вредоносные бактерии. И не обвиняем объекты потребительского рынка, предпринимателей в несоблюдении санитарных норм. Это дело других ведомств. Решайте сами - покупать ли фастфуд на стихийных рынках, в киосках. Однако предупреждаем, что происхождение продуктов в большинстве случаев неизвестно, проверить условия хранения и цепочку их приготовления рядовому клиенту трудно. Многие ларьки даже не подключены к системе водоснабжения. Воду, чтобы мыть продукты, оборудование, руки, сюда приносят в бутылках в явно недостаточном объеме. В торговой точке обязательно должен быть холодильник, а скоропортящийся товар не должен лежать на прилавке. Как показали испытания, описанные в нашем материале, стоит больше доверять крупным сетям общественного питания. Они дорожат репутацией и, как правило, имеют многоступенчатую систему контроля качества. Но и это не всегда может дать полную гарантию пищевой безопасности. Человеческий фактор нельзя исключать.