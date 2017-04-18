Памятник коту на ГРЭС, фонтан в Струковском, монумент Славы и не только. Макеты самарских достопримечательностей, созданные школьниками
Изучать, чтобы сберечь
Самара историческая: купеческие особнячки, необычные деревянные дома, величественные церкви, красивые скульптуры на площадях, в парках и на нашей великолепной набережной. Именно этим мы особо гордимся, эти милые сердцу картины составляют для нас понятие малой родины.
Передать чувство любви к истории родного города ребятам Безымянки решили педагоги и совет самоуправления школы №80, совместно разработав проект «Наследие». Ведь кому как не им, сегодняшним мальчишкам и девчонкам, в дальнейшем сохранять неповторимый облик нашего города. Возрождать к жизни множество «законсервированных» объектов архитектурного наследия старой Самары. Продолжая работу сегодняшнего поколения краеведов, воздвигать новые монументы.
Музей своими руками
В 2016-м, в год 430-летия нашего города, каждому классу предложили выбрать один из объектов культурного наследия, изучить его историю и попробовать сделать макет собственными руками. Ребята с энтузиазмом откликнулись. И теперь как итог напряженной работы создан школьный музей.
- Мы даже не ожидали такого эффекта, - рассказывает завуч школы Юлиана Ревуцкая, - дети провели большую исследовательскую работу, чтобы узнать не только кто, когда и из каких материалов создал то или иное историческое здание, памятник или городскую скульптуру. Они изучили также биографии всех замечательных людей, которые связаны со знаковыми местами, и тех, чей подвиг увековечен в памятнике.
В результате каждый класс представил всей школе компьютерную презентацию памятника. И, конечно, ребята не раз посетили и подробно изучили его, прежде чем приступить к изготовлению макета.
- Эти экскурсии важны для ребят нашего района, - рассказывает Юлиана Ревуцкая, - ведь они не так часто выезжают в исторический центр города, не всегда знают, где какой памятник находится.
Сами ученики даже предложили повесить рядом с каждым макетом табличку с указанием, как к нему добраться от станции метро «Безымянка».
А макеты действительно получились отличные! Главное - дети делали их своими руками. И пусть они трогательно-наивные у учеников младших классов, зато видно, что ребята старались все сделать своими руками. Лепили из пластилина и зерен Золотую рыбку, вырезали из бумаги Домик Клодта, делали из папье-маше разноцветного слона по подобию скульптуры Николая Куклева у здания одной из компаний и даже жертвовали любимых кукол, чтобы создать скульптурную композицию фонтана в Струковском саду. Зато памятники, выполненные старшеклассниками, поражают точностью изображения. Ребята признаются, что им пришлось взять несколько уроков у учеников художественных школ, чтобы научиться создавать проволочный каркас скульптуры, работать с профессиональными материалами - гипсом и глиной.
Повесть о большой любви
- Наш 10-й класс выбрал памятник Петру и Февронии, рассказывает Марина Зайчикова, - мы были поражены рассказом о большой любви наших далеких предков. И потом, бронзовый памятник работы Константина Чернявского очень красив. Мы старались, когда лепили его из настоящей скульптурной глины. Только постамент сварил из металла на заводе папа одного из наших одноклассников.
Марина с увлечением рассказывала, что в процессе подготовки презентации памятника они узнали все о жизни Петра и Февронии, нашли в Интернете фотографии памятников этим верным супругам, которые установлены в других городах России, и, наконец, сами написали небольшую пьесу, которую поставили на школьной сцене.
- Было здорово почувствовать себя в роли древних русичей. Постановка спектакля принесла нам много радости и стала незабываемым опытом, - поясняет Марина. - Но, к сожалению, на день показа все наши артисты слегли в результате эпидемии ОРВИ и премьера сорвалась. Но ничего, мы ее сыграем в следующем учебном году!
Девушка отметила, что одним из главных стимулов в работе над проектом «Наследие» для школьников была мысль о грядущем мировом футбольном первенстве. Каждый из учеников 80-й школы хотел бы быть волонтером и с гордостью показывать гостям и участникам ЧМ-2018 родной город. А для этого нужно самому много о нем знать.
- Работа над проектом «Наследие» показала, насколько талантливы дети, насколько им интересно краеведение, насколько они любят родной город, - говорит директор школы Елена Бекерман.
Работа по расширению музейной экспозиции будет продолжаться. В планах коллектива 80-й школы - создание макетов транспортных средств, которые колесили по улицам города в разные исторические эпохи.
Справка «СГ»
18 апреля - Международный день памятников и исторических мест. Он установлен в 1982 году Ассамблеей Международного совета по вопросам охраны памятников и достопримечательных мест (ICOMOS), созданной при ЮНЕСКО. Праздник отмечается с 1984 года с целью привлечь внимание общественности к вопросам защиты и сохранения всемирного культурного наследия.
Самара историческая: купеческие особнячки, необычные деревянные дома, величественные церкви, красивые скульптуры на площадях, в парках и на нашей великолепной набережной. Именно этим мы особо гордимся, эти милые сердцу картины составляют для нас понятие малой родины.
Передать чувство любви к истории родного города ребятам Безымянки решили педагоги и совет самоуправления школы №80, совместно разработав проект «Наследие». Ведь кому как не им, сегодняшним мальчишкам и девчонкам, в дальнейшем сохранять неповторимый облик нашего города. Возрождать к жизни множество «законсервированных» объектов архитектурного наследия старой Самары. Продолжая работу сегодняшнего поколения краеведов, воздвигать новые монументы.
Музей своими руками
В 2016-м, в год 430-летия нашего города, каждому классу предложили выбрать один из объектов культурного наследия, изучить его историю и попробовать сделать макет собственными руками. Ребята с энтузиазмом откликнулись. И теперь как итог напряженной работы создан школьный музей.
- Мы даже не ожидали такого эффекта, - рассказывает завуч школы Юлиана Ревуцкая, - дети провели большую исследовательскую работу, чтобы узнать не только кто, когда и из каких материалов создал то или иное историческое здание, памятник или городскую скульптуру. Они изучили также биографии всех замечательных людей, которые связаны со знаковыми местами, и тех, чей подвиг увековечен в памятнике.
В результате каждый класс представил всей школе компьютерную презентацию памятника. И, конечно, ребята не раз посетили и подробно изучили его, прежде чем приступить к изготовлению макета.
- Эти экскурсии важны для ребят нашего района, - рассказывает Юлиана Ревуцкая, - ведь они не так часто выезжают в исторический центр города, не всегда знают, где какой памятник находится.
Сами ученики даже предложили повесить рядом с каждым макетом табличку с указанием, как к нему добраться от станции метро «Безымянка».
А макеты действительно получились отличные! Главное - дети делали их своими руками. И пусть они трогательно-наивные у учеников младших классов, зато видно, что ребята старались все сделать своими руками. Лепили из пластилина и зерен Золотую рыбку, вырезали из бумаги Домик Клодта, делали из папье-маше разноцветного слона по подобию скульптуры Николая Куклева у здания одной из компаний и даже жертвовали любимых кукол, чтобы создать скульптурную композицию фонтана в Струковском саду. Зато памятники, выполненные старшеклассниками, поражают точностью изображения. Ребята признаются, что им пришлось взять несколько уроков у учеников художественных школ, чтобы научиться создавать проволочный каркас скульптуры, работать с профессиональными материалами - гипсом и глиной.
Повесть о большой любви
- Наш 10-й класс выбрал памятник Петру и Февронии, рассказывает Марина Зайчикова, - мы были поражены рассказом о большой любви наших далеких предков. И потом, бронзовый памятник работы Константина Чернявского очень красив. Мы старались, когда лепили его из настоящей скульптурной глины. Только постамент сварил из металла на заводе папа одного из наших одноклассников.
Марина с увлечением рассказывала, что в процессе подготовки презентации памятника они узнали все о жизни Петра и Февронии, нашли в Интернете фотографии памятников этим верным супругам, которые установлены в других городах России, и, наконец, сами написали небольшую пьесу, которую поставили на школьной сцене.
- Было здорово почувствовать себя в роли древних русичей. Постановка спектакля принесла нам много радости и стала незабываемым опытом, - поясняет Марина. - Но, к сожалению, на день показа все наши артисты слегли в результате эпидемии ОРВИ и премьера сорвалась. Но ничего, мы ее сыграем в следующем учебном году!
Девушка отметила, что одним из главных стимулов в работе над проектом «Наследие» для школьников была мысль о грядущем мировом футбольном первенстве. Каждый из учеников 80-й школы хотел бы быть волонтером и с гордостью показывать гостям и участникам ЧМ-2018 родной город. А для этого нужно самому много о нем знать.
- Работа над проектом «Наследие» показала, насколько талантливы дети, насколько им интересно краеведение, насколько они любят родной город, - говорит директор школы Елена Бекерман.
Работа по расширению музейной экспозиции будет продолжаться. В планах коллектива 80-й школы - создание макетов транспортных средств, которые колесили по улицам города в разные исторические эпохи.
Справка «СГ»
18 апреля - Международный день памятников и исторических мест. Он установлен в 1982 году Ассамблеей Международного совета по вопросам охраны памятников и достопримечательных мест (ICOMOS), созданной при ЮНЕСКО. Праздник отмечается с 1984 года с целью привлечь внимание общественности к вопросам защиты и сохранения всемирного культурного наследия.
Опубликовать в блоге
Оставить комментарий
Последнее из раздела Общество
11 апреля 2017
393
6 апреля 2017
408
4 апреля 2017
373
4 апреля 2017
520
18 апреля 2017 , 12:47
42
Оплата счетов ЖКХ отнимает немало времени — нужно собрать квитанции, найти время для...
18 апреля 2017 , 12:41
68
Преступление было совершено вечером 31 марта.
18 апреля 2017 , 12:35
47
В день Великой Победы 9 мая каждый может почтить память Героев Великой Отечественной войны, став...
18 апреля 2017 , 12:31
104
Соответствующий аукцион объявило Управление организации торгов администрации Самары.
18 апреля 2017 , 12:23
156
Прогулка по реке пройдет на теплоходе типа «Москва».
18 апреля 2017 , 12:19
75
Памятник коту на ГРЭС, фонтан в Струковском, монумент Славы и не только. Макеты самарских достопримечательностей, созданные школьниками
Изучать, чтобы сберечь
18 апреля 2017 , 12:00
109
Соответствующие поправки в бюджет Самарской области депутаты губернской думы рассмотрели на...
Календарь
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
24
25
26
27
28
29
30
19 марта 2017
4962
В воскресенье, 19 марта, в Самаре у Дворца спорта на улице Физкультурной прошел митинг против...
6 апреля 2017
4959
1
Вчера в администрации Самары под председательством главы города Олега Фурсова прошло совещание,...
13 апреля 2017
4211
Управление ФСБ России по Самарской области задержало 27-летнего украинца 19 марта.
29 марта 2017
3779
Инцидент произошел 28 марта около 17:30 на улице Партизанской.
3 апреля 2017
823
Соответствующее постановление главы Самары Олега Фурсова мэрия опубликовала на своем официальном...
3 апреля 2017
1136
Ленинский межрайонный следственный отдел следственного управления Следственного комитета РФ по...
3 апреля 2017
938
Мэрия опубликовала постановление главы города Олега Фурсова о разработке муниципальной программы...
31 марта 2017
1042
Таковы данные за прошедший год. Лоточники, реализующие товар в неположенных местах, и сегодня...