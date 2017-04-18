Памятник коту на ГРЭС, фонтан в Струковском, монумент Славы и не только. Макеты самарских достопримечательностей, созданные школьниками

Самара историческая: купеческие особнячки, необычные деревянные дома, величественные церкви, красивые скульптуры на площадях, в парках и на нашей великолепной набережной. Именно этим мы особо гордимся, эти милые сердцу картины составляют для нас понятие малой родины.Передать чувство любви к истории родного города ребятам Безымянки решили педагоги и совет самоуправления школы №80, совместно разработав проект «Наследие». Ведь кому как не им, сегодняшним мальчишкам и девчонкам, в дальнейшем сохранять неповторимый облик нашего города. Возрождать к жизни множество «законсервированных» объектов архитектурного наследия старой Самары. Продолжая работу сегодняшнего поколения краеведов, воздвигать новые монументы.В 2016-м, в год 430-летия нашего города, каждому классу предложили выбрать один из объектов культурного наследия, изучить его историю и попробовать сделать макет собственными руками. Ребята с энтузиазмом откликнулись. И теперь как итог напряженной работы создан школьный музей.- Мы даже не ожидали такого эффекта, - рассказывает завуч школы Юлиана Ревуцкая, - дети провели большую исследовательскую работу, чтобы узнать не только кто, когда и из каких материалов создал то или иное историческое здание, памятник или городскую скульптуру. Они изучили также биографии всех замечательных людей, которые связаны со знаковыми местами, и тех, чей подвиг увековечен в памятнике.В результате каждый класс представил всей школе компьютерную презентацию памятника. И, конечно, ребята не раз посетили и подробно изучили его, прежде чем приступить к изготовлению макета.- Эти экскурсии важны для ребят нашего района, - рассказывает Юлиана Ревуцкая, - ведь они не так часто выезжают в исторический центр города, не всегда знают, где какой памятник находится.Сами ученики даже предложили повесить рядом с каждым макетом табличку с указанием, как к нему добраться от станции метро «Безымянка».А макеты действительно получились отличные! Главное - дети делали их своими руками. И пусть они трогательно-наивные у учеников младших классов, зато видно, что ребята старались все сделать своими руками. Лепили из пластилина и зерен Золотую рыбку, вырезали из бумаги Домик Клодта, делали из папье-маше разноцветного слона по подобию скульптуры Николая Куклева у здания одной из компаний и даже жертвовали любимых кукол, чтобы создать скульптурную композицию фонтана в Струковском саду. Зато памятники, выполненные старшеклассниками, поражают точностью изображения. Ребята признаются, что им пришлось взять несколько уроков у учеников художественных школ, чтобы научиться создавать проволочный каркас скульптуры, работать с профессиональными материалами - гипсом и глиной.- Наш 10-й класс выбрал памятник Петру и Февронии, рассказывает Марина Зайчикова, - мы были поражены рассказом о большой любви наших далеких предков. И потом, бронзовый памятник работы Константина Чернявского очень красив. Мы старались, когда лепили его из настоящей скульптурной глины. Только постамент сварил из металла на заводе папа одного из наших одноклассников.Марина с увлечением рассказывала, что в процессе подготовки презентации памятника они узнали все о жизни Петра и Февронии, нашли в Интернете фотографии памятников этим верным супругам, которые установлены в других городах России, и, наконец, сами написали небольшую пьесу, которую поставили на школьной сцене.- Было здорово почувствовать себя в роли древних русичей. Постановка спектакля принесла нам много радости и стала незабываемым опытом, - поясняет Марина. - Но, к сожалению, на день показа все наши артисты слегли в результате эпидемии ОРВИ и премьера сорвалась. Но ничего, мы ее сыграем в следующем учебном году!Девушка отметила, что одним из главных стимулов в работе над проектом «Наследие» для школьников была мысль о грядущем мировом футбольном первенстве. Каждый из учеников 80-й школы хотел бы быть волонтером и с гордостью показывать гостям и участникам ЧМ-2018 родной город. А для этого нужно самому много о нем знать.- Работа над проектом «Наследие» показала, насколько талантливы дети, насколько им интересно краеведение, насколько они любят родной город, - говорит директор школы Елена Бекерман.Работа по расширению музейной экспозиции будет продолжаться. В планах коллектива 80-й школы - создание макетов транспортных средств, которые колесили по улицам города в разные исторические эпохи.18 апреля - Международный день памятников и исторических мест. Он установлен в 1982 году Ассамблеей Международного совета по вопросам охраны памятников и достопримечательных мест (ICOMOS), созданной при ЮНЕСКО. Праздник отмечается с 1984 года с целью привлечь внимание общественности к вопросам защиты и сохранения всемирного культурного наследия.