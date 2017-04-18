18 апреля 2017 года,
13:06
$ 56.25    59.84   Нефть 55.14 
Свежий номер
Архив
Главная
Власть
Общество
Происшествия
Культура
Спорт
Прямая речь
Темы
Самарский характер
Исторические версии
Куйбышев - запасная столица
ЧМ-2018
Стара-Загоре - 50
Итоги года
Час пешком
О нас
Редакция
Реклама
Подписка
Контакты
Проекты
Пресс-центр
Мобильное приложение
Главная/Общество/

Памятник коту на ГРЭС, фонтан в Струковском, монумент Славы и не только. Макеты самарских достопримечательностей, созданные школьниками

Изучать, чтобы сберечь

Самара историческая: купеческие особнячки, необычные деревянные дома, величественные церкви, красивые скульптуры на площадях, в парках и на нашей великолепной набережной. Именно этим мы особо гордимся, эти милые сердцу картины составляют для нас понятие малой родины.

Передать чувство любви к истории родного города ребятам Безымянки решили педагоги и совет самоуправления школы №80, совместно разработав проект «Наследие». Ведь кому как не им, сегодняшним мальчишкам и девчонкам, в дальнейшем сохранять неповторимый облик нашего города. Возрождать к жизни множество «законсервированных» объектов архитектурного наследия старой Самары. Продолжая работу сегодняшнего поколения краеведов, воздвигать новые монументы.

Музей своими руками

В 2016-м, в год 430-летия нашего города, каждому классу предложили выбрать один из объектов культурного наследия, изучить его историю и попробовать сделать макет собственными руками. Ребята с энтузиазмом откликнулись. И теперь как итог напряженной работы создан школьный музей.

- Мы даже не ожидали такого эффекта, - рассказывает завуч школы Юлиана Ревуцкая, - дети провели большую исследовательскую работу, чтобы узнать не только кто, когда и из каких материалов создал то или иное историческое здание, памятник или городскую скульптуру. Они изучили также биографии всех замечательных людей, которые связаны со знаковыми местами, и тех, чей подвиг увековечен в памятнике.





































В результате каждый класс представил всей школе компьютерную презентацию памятника. И, конечно, ребята не раз посетили и подробно изучили его, прежде чем приступить к изготовлению макета.

- Эти экскурсии важны для ребят нашего района, - рассказывает Юлиана Ревуцкая, - ведь они не так часто выезжают в исторический центр города, не всегда знают, где какой памятник находится.

Сами ученики даже предложили повесить рядом с каждым макетом табличку с указанием, как к нему добраться от станции метро «Безымянка».

А макеты действительно получились отличные! Главное - дети делали их своими руками. И пусть они трогательно-наивные у учеников младших классов, зато видно, что ребята старались все сделать своими руками. Лепили из пластилина и зерен Золотую рыбку, вырезали из бумаги Домик Клодта, делали из папье-маше разноцветного слона по подобию скульптуры Николая Куклева у здания одной из компаний и даже жертвовали любимых кукол, чтобы создать скульптурную композицию фонтана в Струковском саду. Зато памятники, выполненные старшеклассниками, поражают точностью изображения. Ребята признаются, что им пришлось взять несколько уроков у учеников художественных школ, чтобы научиться создавать проволочный каркас скульптуры, работать с профессиональными материалами - гипсом и глиной.




































Повесть о большой любви

- Наш 10-й класс выбрал памятник Петру и Февронии, рассказывает Марина Зайчикова, - мы были поражены рассказом о большой любви наших далеких предков. И потом, бронзовый памятник работы Константина Чернявского очень красив. Мы старались, когда лепили его из настоящей скульптурной глины. Только постамент сварил из металла на заводе папа одного из наших одноклассников.

Марина с увлечением рассказывала, что в процессе подготовки презентации памятника они узнали все о жизни Петра и Февронии, нашли в Интернете фотографии памятников этим верным супругам, которые установлены в других городах России, и, наконец, сами написали небольшую пьесу, которую поставили на школьной сцене.

- Было здорово почувствовать себя в роли древних русичей. Постановка спектакля принесла нам много радости и стала незабываемым опытом, - поясняет Марина. - Но, к сожалению, на день показа все наши артисты слегли в результате эпидемии ОРВИ и премьера сорвалась. Но ничего, мы ее сыграем в следующем учебном году!

Девушка отметила, что одним из главных стимулов в работе над проектом «Наследие» для школьников была мысль о грядущем мировом футбольном первенстве. Каждый из учеников 80-й школы хотел бы быть волонтером и с гордостью показывать гостям и участникам ЧМ-2018 родной город. А для этого нужно самому много о нем знать.

- Работа над проектом «Наследие» показала, насколько талантливы дети, насколько им интересно краеведение, насколько они любят родной город, - говорит директор школы Елена Бекерман.

Работа по расширению музейной экспозиции будет продолжаться. В планах коллектива 80-й школы - создание макетов транспортных средств, которые колесили по улицам города в разные исторические эпохи.





































Справка «СГ»
18 апреля - Международный день памятников и исторических мест. Он установлен в 1982 году Ассамблеей Международного совета по вопросам охраны памятников и достопримечательных мест (ICOMOS), созданной при ЮНЕСКО. Праздник отмечается с 1984 года с целью привлечь внимание общественности к вопросам защиты и сохранения всемирного культурного наследия.



Дата: 18 апреля 2017 , 12:19
75
Автор текста: Татьяна Гриднева
Автор фото: Екатерина Елизарова
Опубликовать в блоге
Оставить комментарий
Ваше имя:
Допускаются теги <b>, <i>, <u>, <p> иссылки на YouTube (http://youtube.com/watch/?v=video_id)
Код с картинки:
Последнее из раздела Общество
Памятник коту на ГРЭС, фонтан в Струковском, монумент Славы и не только. Макеты самарских достопримечательностей, созданные школьниками
18 апреля 2017
75
Памятник коту на ГРЭС, фонтан в Струковском, монумент Славы и не только. Макеты самарских достопримечательностей, созданные школьниками
В Самаре задумали внедрить «Гастрономический гид» с маршрутами по пивным ресторанам города
18 апреля 2017
130
В Самаре задумали внедрить «Гастрономический гид» с маршрутами по пивным ресторанам города
Вадим Пикуль - разработчик двигателей для лунной ракеты
11 апреля 2017
393
Вадим Пикуль - разработчик двигателей для лунной ракеты
В честь Международного дня детской книги «СГ» выяснила, творчество каких художников-иллюстраторов связано с Самарой
6 апреля 2017
505
В честь Международного дня детской книги «СГ» выяснила, творчество каких художников-иллюстраторов связано с Самарой
В «Самарской газете» специалисты рассказали о пользе диспансеризации
6 апреля 2017
408
В «Самарской газете» специалисты рассказали о пользе диспансеризации
Жителям Самары рассказали о «Самарской газете» времен Максима Горького
6 апреля 2017
363
Жителям Самары рассказали о «Самарской газете» времен Максима Горького
В самарском кардиоцентре появилась мемориальная доска Виктору Полякову
6 апреля 2017
192
В самарском кардиоцентре появилась мемориальная доска Виктору Полякову
В преддверии паводка в Самаре проверили качество воды
4 апреля 2017
373
В преддверии паводка в Самаре проверили качество воды
Состоялся гала-концерт областного фестиваля искусств «Единство»
4 апреля 2017
520
Состоялся гала-концерт областного фестиваля искусств «Единство»
Лента новостей
18 апреля 2017 , 12:47
42
Автоплатеж помогает экономить на оплате услуг ЖКХ
Оплата счетов ЖКХ отнимает немало времени — нужно собрать квитанции, найти время для...
18 апреля 2017 , 12:41
68
В Самаре задержан подозреваемый в ограблении банка на улице Победы
Преступление было совершено вечером 31 марта.
18 апреля 2017 , 12:35
47
Заявки на участие в марше «Бессмертного полка» в Самаре принимают до 3 мая
В день Великой Победы 9 мая каждый может почтить память Героев Великой Отечественной войны, став...
18 апреля 2017 , 12:31
104
Струковский сад в Самаре отремонтируют к концу октября
Соответствующий аукцион объявило Управление организации торгов администрации Самары.
18 апреля 2017 , 12:23
156
Жители Самары 9 мая смогут посмотреть на фейерверк с Волги
Прогулка по реке пройдет на теплоходе типа «Москва».
18 апреля 2017 , 12:19
75
Памятник коту на ГРЭС, фонтан в Струковском, монумент Славы и не только. Макеты самарских достопримечательностей, созданные школьниками
 Изучать, чтобы сберечь
18 апреля 2017 , 12:00
109
На подготовку к мундиалю в Самаре дополнительно выделят 325 миллионов рублей
Соответствующие поправки в бюджет Самарской области депутаты губернской думы рассмотрели на...
Все новости
Выбор читателей
Выбор редакции
19 марта 2017
4962
Около 1000 человек вышли на митинг у Дворца спорта
В воскресенье, 19 марта, в Самаре у Дворца спорта на улице Физкультурной прошел митинг против...
Ремонт Южного моста начнется на следующей неделе
6 апреля 2017
4959
1
Ремонт Южного моста начнется на следующей неделе
Вчера в администрации Самары под председательством главы города Олега Фурсова прошло совещание,...
Из Самары выдворят сотрудника министерства обороны Украины. ВИДЕО
13 апреля 2017
4211
 
Из Самары выдворят сотрудника министерства обороны Украины. ВИДЕО
Управление ФСБ России по Самарской области задержало 27-летнего украинца 19 марта.
В страшном ДТП в Самаре женщине оторвало ногу
29 марта 2017
3779
В страшном ДТП в Самаре женщине оторвало ногу
Инцидент произошел 28 марта около 17:30 на улице Партизанской.
3 апреля 2017
823
Самарцев приглашают на публичные слушания по исполнению бюджета за 2016 год
Соответствующее постановление главы Самары Олега Фурсова мэрия опубликовала на своем официальном...
Мужчина ранил из травматического оружия двух самарских полицейских
3 апреля 2017
1136
Мужчина ранил из травматического оружия двух самарских полицейских
Ленинский межрайонный следственный отдел следственного управления Следственного комитета РФ по...
Администрация Самары сформирует комфортную городскую среду
3 апреля 2017
938
Администрация Самары сформирует комфортную городскую среду
Мэрия опубликовала постановление главы города Олега Фурсова о разработке муниципальной программы...
В Куйбышевском районе незаконным торговцам выписали штрафов на 860 тыc. рублей
31 марта 2017
1042
В Куйбышевском районе незаконным торговцам выписали штрафов на 860 тыc. рублей
Таковы данные за прошедший год. Лоточники, реализующие товар в неположенных местах, и сегодня...
Главная
Власть
Общество
Происшествия
Культура
Спорт
Прямая речь
Темы
О нас
Редакция
Реклама
Подписка
Контакты
Проекты
Пресс-центр
Мобильное приложение
© 2011 - 2016 Самарская газета. Все права защищены.
Свидетельство регистрации СМИ выдано Роскомнадзором: ЭЛ № ФС 77 - 68396 от 27.01.2017
Разрешение редакции на перепечатку материалов и ссылки на "Самарскую газету" обязательны.
Создание сайта
mediaidea
Живёшь в Самаре - читай "Самарскую газету". "Sgpress.ru" - это онлайн новости Самары и новости Самарской области. Экономика, политика, общественная жизнь, образование, культура и спорт - лента новостей обо всём, что интересует самарцев. Свежие новости из жизни столицы региона, новости губернии, страны и мира, новости дня и новости недели в аналитических обзорах и материалах наших корреспондентов, оценка экспертов и жителей Самары.