От Сокольих гор до горы Лепешка



Удивительное - рядом



- На территории нашей области расположено около 60 геолого-палеонтологических памятников природы. Далеко не все об этом знают, но кто интересуется темой, точно сможет удовлетворить свой интерес, увидев много необычного, - рассказывает большой знаток природы нашего края, научный сотрудник Самарского областного историко-краеведческого музея имени П.В. Алабина, член президиума общественной организации «Самарский геолог» Людмила Гусева. - Совсем недалеко от Самары есть несколько карьеров, скальных стенок, где можно рассмотреть множество слоев самых разных геологических эпох и если повезет, сделать интересные находки. Но не забывайте: мы должны быть бережными хранителями природы, потому главная заповедь исследователя - «не навреди».



Вместе с Людмилой Викторовной начинаем просматривать каталог памятников природы нашей области. Действительно, геологических объектов немало. Расскажем сегодня о тех, которые для ценителя «каменной» красоты наиболее интересны.



Отправляемся в Сокольи горы…



Геологические открытия можно делать прямо в границах Самары. Вдоль Волги тянется гряда Сокольих гор, и там, в отработанных карьерах, можно найти и красивый минерал под названием волжский агат, и «ракушечное» наследие древних морей, которые простирались на просторах нынешней Средней Волги миллионы лет назад в пермский, юрский, меловой периоды. Пермский оставил нам отложения доломитов и известняков с залежами гипса и каменной соли. Юрский - толщу синеватых, содержащих фосфориты глин, горючих сланцев, песчано-глинистых пород и известняков. Меловой - мергели, белый мел, песчаники, пески, фосфориты, темные глины.



На Лысой горе Студеного оврага, на других «падающих» в Волгу скальных береговых склонах, сложенных известняками, вы обнаружите множество ракушек и отпечатков древнейших растений и моллюсков на горной породе. Если пройдете по берегу к кирпичной трубе для обжига известняка, построенной сто лет назад, то рядом в карьере весной, когда водные потоки промывают породы, можно найти кремни «с сюрпризом». На их сколе - красота разноцветных разводов. Эти волжские кремни ученые и собиратели называют волжскими агатами. Кремни с агатами нетрудно разыскать под стеной отработанного карьера возле трубы, их осколков довольно много на волжском берегу близ санатория «Волга». Прежде много агатов находили в Постниковом овраге.



…в отработанные карьеры…



Геологическую экскурсию можно организовать на горе Тип-Тяв в Красноглинском районе, в огромном отработанном Сокском карьере со стороны реки Сок. Ландшафт - как в фильмах о Диком Западе, и каменные находки могут быть очень интересными, потому что в карьере десятилетиями делались срезы многих пластов самых разных древних отложений. Только соблюдайте максимальную осторожность, здесь нередки осыпи.



…в Рачейские Альпы…



До самого живописного в губернии природного памятника из Самары ехать далековато, но побывать там стоит обязательно. Этот объект называют Рачейскими Альпами. Он расположен в Сызранском районе. Чаще всего путешественники отправляются к склонам за селом Смоль-кино. Там среди стройных корабельных сосен вы обнаружите несметное количество камней самых причудливых форм. Это сцементированные сливные песчаники палеогеновой системы - из них вода, ветры, время и ваяют природные скульптуры. Там можно найти и небольшие образцы песчаника необыкновенных конфигураций - настоящие произведения искусства. Ехать в Рачейские Альпы лучше на два-три дня, чтобы посмотреть как можно больше - и каменно-сосновые склоны, и каменные лабиринты, к началу которых подходит хорошая асфальтированная дорога, и дальше, за хутором Гремячий, - скальные гроты.



Если есть в запасе еще день - отправляйтесь на поиски окаменелых деревьев. Самарские геологи именно отсюда привозили ценнейшие музейные образцы.



…к горе Лепешка



К этому уникальному геологическому памятнику, созданному природой и водами Жигулевского моря, лучше подбираться с воды. Гора Лепешка - округлая вершина, которая круто обрывается к Усинскому заливу на его выходе в Жигулевское море. Многометровая отвесная стена горы - это сплошные слои отложений, древнейшее в Поволжье обнажение известняковых пластов карбона в возрасте 300 млн лет. Если подойдете ближе к стене на лодке, катере - глаз не сможете оторвать от этого миллионолетнего «слоистого торта».



Комментарии:



Алексей Карев, директор Волго-Уральского филиала Государственной комиссии по запасам полезных ископаемых



- Самым богатым минералами у нас было Водинское месторождение серы близ поселка Новосемейкино Красноярского района. Здесь нашли самый большой в мире кристалл самородной серы. Сейчас отработанные карьеры заброшены, пройти туда можно свободно, и до сих пор здесь можно обнаружить в известняках кристаллы не только серы, но и других минералов - целестина, гипса, кальцита, пирита, селенита.

В свое время рассматривалась возможность выделения одного из отработанных карьеров в качестве эталона природного минералогического музея под открытым небом.

Такой объект позволил бы увидеть и понять картину процессов, происходивших в наших краях в далеком прошлом.



Дмитрий Варенов, заведующий отделом природы Самарского областного историко-краеведческого музея им. П.В. Алабина



- Интересные геологические объекты находятся прямо в Самаре - вдоль берега Волги от Студеного оврага до реки Сок. В здешних карьерах, на осыпных склонах, в овраге от Сорокиных Хуторов до Волги интересны и классические белые гипсы, и отпечатки древних морских беспозвоночных брахиопод, двустворчатых моллюсков. Если повезет, можно найти иглы морских ежей, окаменевшие стебли морских лилий в известняках в возрасте 260-300 млн лет. Лучше всего все это представлено в нижних слоях карьеров горы Тип-Тяв на Красной Глинке. Там можно обнаружить даже древние кораллы. Но всех непрофессионалов считаем своим долгом предостеречь: склоны у нас осыпные, бездумные и неосторожные поиски могут спровоцировать обвалы грунтов.



СПРАВКА «СГ»



Краеведческую информацию по геологии Средней Волги можно найти на интернет-ресурсе «Энциклопедия природы Самарской области». Еще в помощь - справочно-образовательный портал GeoKniga для геологов и просто заинтересованных людей. Здесь можно скачать книги и карты по геологии, палеонтологии, минералогии.