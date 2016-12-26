От Красной Глинки до Абзаково: куда ехать любителям горных лыж и сноуборда?

Зима вступила в свои права, а это значит, что поклонники катания на горных лыжах и сноуборде потянулись на Красную Глинку и на другие горнолыжные комплексы по соседству с Самарской областью. Мы решили упростить задачу любителям этих зимних видов спорта и изучили в открытых источниках информацию о том, где в соседних с нашим регионах можно покататься с горы и сколько денег для этого стоит приберечь.

В Самаре покататься на горных лыжах и сноуборде можно в поселке Красная Глинка. В комплексе «СОК Красная Глинка» восемь трасс для обычного катания на горных лыжах и сноубордах, одна трасса только для спуска на сноубордах, две учебные и одна детская для семейного отдыха и занятий.Цены на подъемник зависят от времени катания или количества подъемов. Можно приобрести скипасс на определенное время. Так, на час он будет стоить 250 рублей в будни и 400 рублей в выходные; на дневную и вечернюю смену в будние дни с 9:00 до 17:00 цена 1200 рублей, с 18:00 по 22:00 – 700 рублей. Если брать абонемент с учетом числа подъемов, то один подъем на гору обойдется в 200 рублей, пять - в 600 рублей, 10 – 950 рублей. Для детей предусмотрены скидки. Например, скипасс на 3 часа (действует до 17:00) для них стоит 300 рублей. Существует также льготный скипасс для пенсионеров, студентов и школьников на 3 часа стоимостью 400 рублей. Правда им можно воспользоваться только в будние дни. Кстати, самарский горнолыжный комплекс предлагает абонементы на неделю, месяц или весь сезон – 5 000, 10 000, 25 000 рублей соответственно.Для тех, у кого нет собственных лыж или сноуборда, работает прокат оборудования. Предлагается два вида комплекта: 1) сноуборд и ботинки; 2) лыжи, палки и ботинки. Стоимость обоих комплектов зависит от длительности аренды и составляет от 300 до 900 рублей. Также напрокат можно взять шлем, очки, палки (от 100 рублей) или тюбы (от 400 рублей).Тем, кто только осваивает азы катания со склона, предлагают обучение с инструктором. Индивидуальные тренировки обойдутся в 1200 рублей в час, вместе с группой от двух до пяти человек – от 1700 рублей в час.Также можно воспользоваться дополнительными услугами: отремонтировать инвентарь или оставить вещи в камере хранения.Если вы приехали на длительное время, то можно снять двухместный или трехместный номер (1600 и 1800 рублей в сутки).Курорт расположился в Ульяновской области, в селе Ундоры (несколько десятков километров от Ульяновска). В комплексе есть сноутюбинговая трасса на три дорожки, трасса с элементами сноупарка (для сноубордистов) и горнолыжная трасса, которая имеет два спуска - один более плавный, а другой выше и круче.Цены на подъемник так же, как и в Самаре, зависят от времени катания или количества подъемов. В будни час будет стоить 300 рублей, в выходные - 350 рублей. Два часа обойдутся в 450 рублей и 550 рублей соответственно, а три часа – 550 рублей и 700 рублей.Расходы на подъемник в зависимости от количества: один подъем – 50 рублей, от 20 до 100 подъемов – от 800 до 3000 рублей. Для студентов и детей подъемник на один час обойдется в 250 рублей в будни и 300 рублей в выходные.В ГК «Ундоры» гостям предлагают прокат спортивного инвентаря. Можно арендовать два вида комплекта: 1) сноуборд и ботинки; 2) лыжи, палки и ботинки. Стоимость проката комплектов варьируется от 400 до 700 рублей. Можно также взять отдельно лыжи, палки, ботинки или сноуборд.Обрести уверенность на склонах горнолыжного курорта также помогают профессиональные инструкторы. Индивидуальное обучение обойдется в 800 рублей в час, обучение двух и трех человек - 1200 и 1600 рублей в час соответственно.Кроме того, в комплексе оказывают другие платные услуги: камеры хранения, охраняемая автостоянка и кафе.Для тех, кто хочет остаться на ГК и продолжить катание, есть возможность размещения в санатории «Дубки» и в отдельно стоящих домиках. Одноместный номер в санатории стоит от 2300 рублей за сутки, двухместный – от 1400 рублей за сутки с человека, рыбацкий домик на 6 человек – 9000 рублей в сутки.Также на территории работает баня на дровах с бассейном. Рядом с ГК расположена конюшня. Инструкторы проводят обучение верховой езде и занятия по иппотерапии.Комплекс располагается в северном районе Саратовской области, в городе Хвалынск. В ГК находятся три трассы разной степени сложности.Что касается подъема, то один час будет стоить 400 рублей в будние дни и на 100 рублей дороже в выходные. Один день (с момента первого подъема и до остановки канатной дороги этого дня): 1600 рублей – в будни, 2500 рублей – в выходные; два дня – 2800 рублей и 3900 рублей соответственно.Стоимость детского подъема (до 10 лет) составляет 300 рублей/час в будни, 400 рублей/час – выходные. Если брать абонемент в зависимости от количества подъемов, то один обойдется в 45 рублей на малом склоне и 50 рублей на большом (в будние дни). Стоит учитывать, что цены на новогодний период с 31 декабря по 8 января выше, чем в обычные дни.Гостям курорта предлагается прокат сноубордов, горных лыж, снаряжения и даже снегоходов. Цена арендуемого снаряжения зависит от его категории: категория А - 2013 года (взрослый – 300 рублей, детский – 270 рублей в будни, 350 и 300 рублей соответственно – в выходные), категория В - 2012 года (взрослый – 260 рублей, детский на 30 рублей дешевле в будни, 300 и 260 рублей соответственно – в выходные), категория С - 2009 года (взрослый – 160 рублей, детский – 130 в будни, 200 и 160 рублей – в выходные). На прокат можно взять беговые лыжи, коньки (от 100 рублей) и сноутюб (от 150 рублей). Цены на новогодний период также меняются.Если требуется помощь профессионального инструктора, то обучение одного человека будет стоить 1000 рублей в час, обучение двух и трех - 1200 и 1400 рублей в час соответственно. Более 3 человек + 400 рублей за человека в час.Фонд комплекса представлен 38 гостиничными номерами в стандартной гостинице, 14 домами и мини-гостиницей. Цена на двухместный номер в мини-гостинице – от 1200 рублей в сутки, номер двухместный в обычной гостинице – от 2500 рублей в сутки, размещение в отдельном доме будет стоить от 4500 рублей за номер в сутки.Также на территории курорта есть комплекс, включающий открытый бассейн, финскую сауну, турецкий хамам, спа-центр. Есть русская баня, паб и кафе.Комплекс расположен на юго-востоке Башкирии, в селе Абзаково. Здесь 13 горнолыжных трасс разной степени сложности. Также есть возможность покататься с горы на тюбингах и на речном катке на коньках.В комплексе семь подъемников и одна канатная дорога. Один час подъема будет стоить от 200 рублей в будни, от 350 рублей – выходные, два часа – от 300 и 450 рублей соответственно и т.д. Полный день в будни стоит 100 рублей, в выходные – 1400 рублей. Цена одного подъема – от 100 рублей (зависит от подъемника). Для проживающих в отеле цена на услуги подъемника от 1800 рублей (за два дня) до 5700 рублей (за неделю).К услугам посетителей - детское и взрослое снаряжение: горные лыжи, сноуборды, ботинки, шлемы, палки. Прокат комплекта лыжи/сноуборд стоит от 200 рублей в час в будни, от 300 рублей в час в выходные. На сутки – от 1000 рублей с понедельника по пятницу и от 1300 рублей в уикэнд. Детский комплект можно арендовать по цене 200 рублей в час в будни, 300 рублей в час в выходные; суточная аренда – от 1000 рублей. Также напрокат можно взять шлем, палки и отдельно ботинки/лыжи/сноуборд.Начинающим горнолыжникам и сноубордистам также предлагаются занятия с инструктором. Индивидуальное обучение обойдется в 1500 рублей в час, вместе с группой от двух до трех человек – от 900 рублей в час. Если в группе будет четырех и более человек, то 700 рублей с каждого.Стоимость проживания зависит от количества дней. Одноместный номер на 12 дней будет стоить 1700 рублей в сутки, на 7 дней – 1900 рублей в сутки, на выходные дни – 3000 рублей в сутки. Также есть однокомнатные и двухкомнатные номера различного типа от двух до четырех человек от 1700 рублей в сутки. Цены на новогодние праздники с 30 декабря по 9 января отличаются.На территории комплекса есть также магазин горнолыжной экипировки, мастерская ремонта, развлекательный центр, аквапарк, зоопарк, бани и сауны. Кроме того, посетители смогут пострелять из разных видов оружия по неподвижным и летящим мишеням.***Цены и график работы всех курортов стоит уточнять на официальных сайтах горнолыжных комплексов и по указанным там телефонам.