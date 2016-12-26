От Красной Глинки до Абзаково: куда ехать любителям горных лыж и сноуборда?
Зима вступила в свои права, а это значит, что поклонники катания на горных лыжах и сноуборде потянулись на Красную Глинку и на другие горнолыжные комплексы по соседству с Самарской областью. Мы решили упростить задачу любителям этих зимних видов спорта и изучили в открытых источниках информацию о том, где в соседних с нашим регионах можно покататься с горы и сколько денег для этого стоит приберечь.
Горнолыжный комплекс «СОК Красная Глинка» - 22,9 км от Самары
В Самаре покататься на горных лыжах и сноуборде можно в поселке Красная Глинка. В комплексе «СОК Красная Глинка» восемь трасс для обычного катания на горных лыжах и сноубордах, одна трасса только для спуска на сноубордах, две учебные и одна детская для семейного отдыха и занятий.
Цены на подъемник зависят от времени катания или количества подъемов. Можно приобрести скипасс на определенное время. Так, на час он будет стоить 250 рублей в будни и 400 рублей в выходные; на дневную и вечернюю смену в будние дни с 9:00 до 17:00 цена 1200 рублей, с 18:00 по 22:00 – 700 рублей. Если брать абонемент с учетом числа подъемов, то один подъем на гору обойдется в 200 рублей, пять - в 600 рублей, 10 – 950 рублей. Для детей предусмотрены скидки. Например, скипасс на 3 часа (действует до 17:00) для них стоит 300 рублей. Существует также льготный скипасс для пенсионеров, студентов и школьников на 3 часа стоимостью 400 рублей. Правда им можно воспользоваться только в будние дни. Кстати, самарский горнолыжный комплекс предлагает абонементы на неделю, месяц или весь сезон – 5 000, 10 000, 25 000 рублей соответственно.
Для тех, у кого нет собственных лыж или сноуборда, работает прокат оборудования. Предлагается два вида комплекта: 1) сноуборд и ботинки; 2) лыжи, палки и ботинки. Стоимость обоих комплектов зависит от длительности аренды и составляет от 300 до 900 рублей. Также напрокат можно взять шлем, очки, палки (от 100 рублей) или тюбы (от 400 рублей).
Тем, кто только осваивает азы катания со склона, предлагают обучение с инструктором. Индивидуальные тренировки обойдутся в 1200 рублей в час, вместе с группой от двух до пяти человек – от 1700 рублей в час.
Также можно воспользоваться дополнительными услугами: отремонтировать инвентарь или оставить вещи в камере хранения.
Если вы приехали на длительное время, то можно снять двухместный или трехместный номер (1600 и 1800 рублей в сутки).
Горнолыжный курорт «Ундоры» - 290 км от Самары
Курорт расположился в Ульяновской области, в селе Ундоры (несколько десятков километров от Ульяновска). В комплексе есть сноутюбинговая трасса на три дорожки, трасса с элементами сноупарка (для сноубордистов) и горнолыжная трасса, которая имеет два спуска - один более плавный, а другой выше и круче.
Цены на подъемник так же, как и в Самаре, зависят от времени катания или количества подъемов. В будни час будет стоить 300 рублей, в выходные - 350 рублей. Два часа обойдутся в 450 рублей и 550 рублей соответственно, а три часа – 550 рублей и 700 рублей.
Расходы на подъемник в зависимости от количества: один подъем – 50 рублей, от 20 до 100 подъемов – от 800 до 3000 рублей. Для студентов и детей подъемник на один час обойдется в 250 рублей в будни и 300 рублей в выходные.
В ГК «Ундоры» гостям предлагают прокат спортивного инвентаря. Можно арендовать два вида комплекта: 1) сноуборд и ботинки; 2) лыжи, палки и ботинки. Стоимость проката комплектов варьируется от 400 до 700 рублей. Можно также взять отдельно лыжи, палки, ботинки или сноуборд.
Обрести уверенность на склонах горнолыжного курорта также помогают профессиональные инструкторы. Индивидуальное обучение обойдется в 800 рублей в час, обучение двух и трех человек - 1200 и 1600 рублей в час соответственно.
Кроме того, в комплексе оказывают другие платные услуги: камеры хранения, охраняемая автостоянка и кафе.
Для тех, кто хочет остаться на ГК и продолжить катание, есть возможность размещения в санатории «Дубки» и в отдельно стоящих домиках. Одноместный номер в санатории стоит от 2300 рублей за сутки, двухместный – от 1400 рублей за сутки с человека, рыбацкий домик на 6 человек – 9000 рублей в сутки.
Также на территории работает баня на дровах с бассейном. Рядом с ГК расположена конюшня. Инструкторы проводят обучение верховой езде и занятия по иппотерапии.
Горнолыжный курорт «Хвалынский» - 270 км от Самары
Комплекс располагается в северном районе Саратовской области, в городе Хвалынск. В ГК находятся три трассы разной степени сложности.
Что касается подъема, то один час будет стоить 400 рублей в будние дни и на 100 рублей дороже в выходные. Один день (с момента первого подъема и до остановки канатной дороги этого дня): 1600 рублей – в будни, 2500 рублей – в выходные; два дня – 2800 рублей и 3900 рублей соответственно.
Стоимость детского подъема (до 10 лет) составляет 300 рублей/час в будни, 400 рублей/час – выходные. Если брать абонемент в зависимости от количества подъемов, то один обойдется в 45 рублей на малом склоне и 50 рублей на большом (в будние дни). Стоит учитывать, что цены на новогодний период с 31 декабря по 8 января выше, чем в обычные дни.
Гостям курорта предлагается прокат сноубордов, горных лыж, снаряжения и даже снегоходов. Цена арендуемого снаряжения зависит от его категории: категория А - 2013 года (взрослый – 300 рублей, детский – 270 рублей в будни, 350 и 300 рублей соответственно – в выходные), категория В - 2012 года (взрослый – 260 рублей, детский на 30 рублей дешевле в будни, 300 и 260 рублей соответственно – в выходные), категория С - 2009 года (взрослый – 160 рублей, детский – 130 в будни, 200 и 160 рублей – в выходные). На прокат можно взять беговые лыжи, коньки (от 100 рублей) и сноутюб (от 150 рублей). Цены на новогодний период также меняются.
Если требуется помощь профессионального инструктора, то обучение одного человека будет стоить 1000 рублей в час, обучение двух и трех - 1200 и 1400 рублей в час соответственно. Более 3 человек + 400 рублей за человека в час.
Фонд комплекса представлен 38 гостиничными номерами в стандартной гостинице, 14 домами и мини-гостиницей. Цена на двухместный номер в мини-гостинице – от 1200 рублей в сутки, номер двухместный в обычной гостинице – от 2500 рублей в сутки, размещение в отдельном доме будет стоить от 4500 рублей за номер в сутки.
Также на территории курорта есть комплекс, включающий открытый бассейн, финскую сауну, турецкий хамам, спа-центр. Есть русская баня, паб и кафе.
Горнолыжный курорт «Абзаково» - 730 км от Самары
Комплекс расположен на юго-востоке Башкирии, в селе Абзаково. Здесь 13 горнолыжных трасс разной степени сложности. Также есть возможность покататься с горы на тюбингах и на речном катке на коньках.
В комплексе семь подъемников и одна канатная дорога. Один час подъема будет стоить от 200 рублей в будни, от 350 рублей – выходные, два часа – от 300 и 450 рублей соответственно и т.д. Полный день в будни стоит 100 рублей, в выходные – 1400 рублей. Цена одного подъема – от 100 рублей (зависит от подъемника). Для проживающих в отеле цена на услуги подъемника от 1800 рублей (за два дня) до 5700 рублей (за неделю).
К услугам посетителей - детское и взрослое снаряжение: горные лыжи, сноуборды, ботинки, шлемы, палки. Прокат комплекта лыжи/сноуборд стоит от 200 рублей в час в будни, от 300 рублей в час в выходные. На сутки – от 1000 рублей с понедельника по пятницу и от 1300 рублей в уикэнд. Детский комплект можно арендовать по цене 200 рублей в час в будни, 300 рублей в час в выходные; суточная аренда – от 1000 рублей. Также напрокат можно взять шлем, палки и отдельно ботинки/лыжи/сноуборд.
Начинающим горнолыжникам и сноубордистам также предлагаются занятия с инструктором. Индивидуальное обучение обойдется в 1500 рублей в час, вместе с группой от двух до трех человек – от 900 рублей в час. Если в группе будет четырех и более человек, то 700 рублей с каждого.
Стоимость проживания зависит от количества дней. Одноместный номер на 12 дней будет стоить 1700 рублей в сутки, на 7 дней – 1900 рублей в сутки, на выходные дни – 3000 рублей в сутки. Также есть однокомнатные и двухкомнатные номера различного типа от двух до четырех человек от 1700 рублей в сутки. Цены на новогодние праздники с 30 декабря по 9 января отличаются.
На территории комплекса есть также магазин горнолыжной экипировки, мастерская ремонта, развлекательный центр, аквапарк, зоопарк, бани и сауны. Кроме того, посетители смогут пострелять из разных видов оружия по неподвижным и летящим мишеням.
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Цены и график работы всех курортов стоит уточнять на официальных сайтах горнолыжных комплексов и по указанным там телефонам.
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